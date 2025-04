O tym, jak bardzo nieprzyjemne jest zapalenie zatok, wie każdy, kto choć raz go doświadczył. Towarzyszące mu objawy, takie jak katar, ból głowy, niedrożność nosa czy obrzeki oczodołów oraz policzków, utrudniają codzienne funkcjonowanie, a nawet spanie.

Reklama

Pacjentom skarżącym się na przewlekłą niedrożność i nawracające zapalenia zatok (gdy domowe sposoby na zatoki nie dają efektów) poleca się m.in. ich punkcję. Na czym polega ten zabieg?

Zapalenie zatok: zdiagnozuj swój ból dzięki naszej INTERAKTYWNEJ INFOGRAFICE!

Czym jest punkcja zatok?

Punkcja zatok to zabieg, kóry stosuje się u alergików, astmatyków czy w przypadku niedoleczonych bądź powracających infekcjach górnych dróg oddechowych. Przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym. Polega na nakłuciu zatoki igłą i usunięciu z niej zalegającej wydzieliny, którą trzeba wydmuchać lub wypluć. Wewnątrz podaje się też leki, np. antybiotyki.

Punkcja zatok jest zabiegiem nieinwazyjnym, jednak może być nieprzyjemna. W niektórych przypadkach przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym.

Punkcja najczęściej dotyczy zatok szczękowych lub czołowych.

Punkcja zatoki czołowej

W przypadku punkcji zatoki czołowej lekarz nacina fragment skóry nad łukiem brwiowym w górnej nasadzie nosa i wiertłem wykonuje mały otwór w kości czołowej. W ten sposób usuwa nadmiar zalegającej wydzieliny. Na koniec w zatoce umieszcza się mały sączek - jest on potrzebny gdyby zaszła konieczność podania dodatkowo leków.

Jak każdy zabieg, także punkcja zatok czołowych wiąże się z możliwymi powikłaniami. Mogą być one: oczne, oczodołowe lub wewnątrzczaszkowe, może też dojść do sepsy lub zapalenia szpiku.

W przypadku tej punkcji trzeba zaznaczyć, że jest ona bardziej inwazyjna niż zwykła punkcja. Zdarza się też, że w czasie zabiegu lekarz usuwa część zatoki - jeśli błona śluzowa jest nieodwracalnie uszkodzona.

Punkcja zatoki szczękowej

Punkcję zatoki szczękowej wykonuje się, gdy antybiotyki i leki o działaniu przeciwzapalnym nie przynoszą ulgi pacjentom cierpiącym na ostre infekcje zatok przenosowych lub przewlekłe stany zapalne.

Pacjent jest do zabiegu znieczulany miejscowo. Lekarz wprowadza igłę pod małżowinę nosową dolną. W trakcie zabiegu może wystąpić lekkie krwawienie.

Zalety takiej punkcji to:

udrożnienie ujścia zatok,

obkurczenie naczyń krwionośnych,

zmniejszenie obrzęku błony śluzowej,

usunięcie wydzieliny,

zbadanie próbki płynu (pozwala określić podłoże infekcji: bakteryjne, wirusowe czy grzybicze, a tym samym dobrać najlepszy sposób leczenia).

Pamiętajmy, że nierzadko punkcja jest konieczna, by nie doszło do groźnych powikłań nieleczonych stanów zapalnych. Należą do nich m.in.: ropnie wewnątrz- i zewnątrzoponowe oraz zapalenie opon mózgowych.

Zobacz też:

5 skutecznych zabiegów na zatoki

Leczenie zatokowego bólu głowy: punkcja czy operacja?