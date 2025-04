fot. Fotolia

Palenie powoduje głównie raka płuca

Statystyki odnośnie palenia tytoniu w Polsce są alarmujące. Papierosy pali około 9 mln Polaków, w tym aż 3,5 mln kobiet. Palenie tytoniu jest główną przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe, głównie raka płuca.

Badania wskazują, że palenie tytoniu odpowiada za 87-91% zachorowań na nowotwór płuca u mężczyzn i 57-86% u kobiet.

Sięganie po papierosy to nie wyraz „słabego charakteru” czy „braku silnej woli lub motywacji”. To uzależnienie, które należy leczyć.

Co, poza paleniem, zwiększa ryzyko nowotworu?

Możemy zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory! Udowodniono, że 80-90% nowotworów wynika nie z czynników genetycznych, ale z naszego stylu życia.

Do nowotworów prowadzą między innymi takie czynniki jak: palenie tytoniu, picie alkoholu, nieprawidłowa masa ciała, brak aktywności fizycznej oraz nieodpowiedni sposób żywienia itp. Zasady, których przestrzeganie może prowadzić nas do zminimalizowania ryzyka zachorowania na raka zawarte są w Europejskim kodeksie walki z rakiem.

Rak płuca kontra papierosy

Jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce jest rak płuca, który spowodowany jest prawie wyłącznie paleniem papierosów. Dym tytoniowy składa się z 4 tysięcy związków chemicznych, z których co najmniej 40 ma działanie rakotwórcze. Dlatego palenie papierosów lub nawet „bierne palenie” zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Eksperci podają, że około 9 mln Polaków to osoby uzależnione od tytoniu.

Palenie tytoniu jest główną przyczyną zachorowań na raka w Polsce - prawie połowa zachorowań u mężczyzn oraz 15% u kobiet spowodowanych jest właśnie paleniem.

Inne nowotwory wywołane paleniem papierosów

– Tytoń to główny zabójca Polaków. Konsekwencją palenia są poważne choroby. Osoby palące tytoń najczęściej chorują na raka płuca, ale także na nowotwory złośliwe przełyku, gardła, jamy ustnej, pęcherza moczowego, trzustki, nerek, szyjki macicy, wątroby czy żołądka. Należy też wspomnieć o innych skutkach palenia oprócz nowotworów – schorzeniach płuc i naczyń krwionośnych – podkreśla prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii, Centrum Onkologii–Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Aż 80% palących Polaków chce rzucić palenie i statystycznie dopiero przy ósmej próbie odstawienia papierosów udaje się osiągnąć ten cel. Dlaczego? Ponieważ jednym ze składników dymu tytoniowego jest nikotyna, która ma duży potencjał uzależniający. Nikotyna jest substancją psychoaktywną (narkotykiem), która zmienia pracę mózgu, pobudzając go i wpływając na stan emocjonalny oraz fizyczny osoby, która jej używa. Większość osób po krótkim czasie palenia papierosów odczuwa przymus używania tytoniu i dolegliwości fizyczne, jeśli nie przyjmą kolejnej dawki nikotyny.

Jak chronić się przed nowotworem?

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na nowotwory jest rzucenie palenia. Uzależnienie od palenia tytoniu jest chorobą, którą można wyleczyć. Istnieje wiele sposobów na to, by przestać palić – zaufanie swojej silnej woli, sięgnięcie po środki farmakologiczne, plastry czy gumy itd.

Motywem do rzucenia palenia powinna być głównie troska o zdrowie swoje oraz najbliższych. Warto też pomyśleć o skutkach finansowych dla domowego budżetu. Nigdy nie jest za późno, aby podjąć decyzję o rzuceniu palenia. Nieważne, czy paliliśmy rok, czy 5 lat. Jeśli przestaniemy palić papierosy, pierwsze korzyści zdrowotne odczuwane będą bardzo szybko.

Już w ciągu 20 minut po wypaleniu ostatniego papierosa tętno ustabilizuje się i powróci do normy a po 24 godzinach zmniejszy się ryzyko zawału serca. Po 48 godzinach wróci prawidłowe funkcjonowanie zmysłów węchu i smaku. Od 1 do 9 miesięcy potrwa proces wzmocnienia układu krążenia i oddechowego. Po kilku latach znacznie zmniejszy się ryzyko zachorowania na nowotwory oraz choroby układu krążenia.

Jak rzucić palenie?

Rzucenie palenia jest możliwe, ale nie zawsze przebiega łatwo. Wiele osób potrzebuje wsparcia, rozmowy i specjalistycznej porady dotyczącej procesu rzucania palenia. Dlatego przy Centrum Onkologii-Instytucie im. Marie Curie-Skłodowskiej w Warszawie od wielu lat działa ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (tel.: 801 108 108). Pracujący tam eksperci pomogą w opracowaniu indywidualnego planu rzucenia palenia, będą wspierać osoby rzucające palenie i udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Podobną pomoc można uzyskać również w bezpośrednim kontakcie ze specjalistami. W tym roku ruszyła działalność Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym (OSPP), którą tworzą rozsiane po całym kraju placówki. W Punktach OSPP pomoc otrzyma każdy, kogo dotyczy problem uzależnienia od tytoniu. Mogą się zgłaszać zarówno osoby palące papierosy, jaki ich bliscy, którzy chcą dowiedzieć się jak, w mądry sposób motywować i wspierać w rzucaniu palenia.

Wiele przydatnych wskazówek dotyczących rzucania palenia, informacje o dostępnych środkach farmakologicznych oraz adresy Punktów Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym znajdują się również na stronie internetowej www.jakrzucicpalenie.pl.

Źródło: materiały prasowe Edelman