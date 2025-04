Amerykański Komitet Doradczy do spraw Szczepień (ACIP) jednogłośnie zalecił szczepienie szczepionką GARDASIL dziewcząt i kobiet w wieku od 11 do 26 lat. W przypadku dziewcząt w wieku od 9 do 10 lat ostateczną decyzję podejmuje lekarz. GARDASIL to pierwsza i jedyna na świecie czterowalentna szczepionka, zapobiegająca rakowi szyjki macicy oraz stanom przedrakowym szyjki macicy, pochwy i sromu powodowanym zakażeniem wirusami HPV (typ 16, 18).

Reklama

Amerykański Komitet Doradczy do spraw Szczepień składający się z 15 ekspertów doradza Centrum Kontroli Chorób i Prewencji w Atlancie. Jego opinie nie są wiążące dla władz poszczególnych stanów lub firm ubezpieczeniowych. Zwykle jednak dostosowują się one do zaleceń komitetu.

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała szczepionkę GARDASIL 8 czerwca 2006 roku. Szczepionka jest wskazana dla dziewcząt i kobiet w wieku od 9 do 26 lat. Badania kliniczne wykazały 100% skuteczność szczepionki GARDASIL w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, zmianom przednowotworowym typu CIN2/3, oraz zmianom przednowotworowym sromu i pochwy, powodowanym przez wirusy HPV 16 i 18. Podanie szczepionki zapobiega również powstawaniu brodawek płciowych oraz neoplazji szyjki macicy niskiego stopnia (CIN1) powodowanym zakażeniem HPV 6, 11, 16, 18.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień szczepionka GARDASIL może być podawana w Stanach Zjednoczonych dziewczętom i kobietom bez konieczności wykonywania uprzednich badań na obecność wirusa HPV. Komitet stwierdza, że kobiety które miały nieprawidłowy wynik badania cytologicznego, pozytywny wynik badania na obecność wirusa HPV lub brodawki płciowe mogą zostać zaszczepione szczepionką GARDASIL.

Dostępność szczepionki GARDASIL na świecie i w Polsce

1 czerwca GARDASIL został zarejestrowany w Meksyku, 8 czerwca w USA, 16 czerwca w Australii. Wniosek o rejestrację szczepionki w Unii Europejskiej w tzw. procedurze centralnej został złożony w grudniu 2005 roku. Decyzja rejestracyjna spodziewana jest pod koniec 2006 roku. W przypadku pozytywnej decyzji, szczepionka ta pod nazwą SILGARD powinna być dostępna w polskich aptekach na początku 2007 roku.

Wirus HPV i rak szyjki macicy

Według dostępnych źródeł medycznych na całym świecie około 630 milionów ludzi jest zakażonych wirusem HPV. Większość z ponad stu jego typów jest relatywnie nieszkodliwa, a zakażenie przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Zakażenie wirusami "wysokiego ryzyka", wśród których najgroźniejsze są typy HPV 16, 18, 31 i 45, jeśli przetrwa, może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy.

Reklama

Na świecie rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu raka. Globalnie, co roku notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań, a około 240 000 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. W Polsce zapada na ten typ raka ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera co roku ok. 2000.-to 5 Polek, każdego dnia.