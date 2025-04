Dolegliwości związane z kręgosłupem dokuczają (przynajmniej od czasu do czasu) większości z nas. Co robić, gdy pojawi się ból?

Jeśli jest wyjątkowo silny, narasta lub nie ustępuje przez 2 doby, idź do lekarza – na początek internisty, w razie potrzeby dostaniesz skierowanie do ortopedy. Medycznej pomocy szukaj także wtedy, gdy ból nawraca albo towarzyszą mu inne objawy, np. zawroty głowy, drętwienie kończyn, nietrzymanie moczu. Takie przypadki wymagają szczegółowej diagnostyki.

Twoje dolegliwości nie wyglądają na tak poważne? A może musisz poczekać parę dni, by dostać się do lekarza? Podpowiadamy, jak postępować, by poczuć szybko ulgę i uniknąć podobnych kręgosłupowych problemów w przyszłości.

Łupanie w krzyżu

Najczęściej jest objawem wypadania dysku i spowodowanego tym ucisku na nerwy. Jeśli występuje od 2 do 8 godzin lub nazajutrz po dużym wysiłku, może świadczyć o przeforsowaniu mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Co możesz zrobić

Odpocznij. Dolegliwości powinny ustąpić samoistnie w ciągu doby. Aby skrócić ten czas (albo przynajmniej przetrwać go w miarę bezboleśnie), połóż się na plecach z nogami ugiętymi w kolanach, na brzuchu z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia lub w pozycji płodowej (na boku, z kolanami podciągniętymi w kierunku klatki piersiowej).

Przy silnym bólu możesz zażyć tabletkę przeciwzapalnego leku (np. Ibuprom, Nurofen, Naproxen). Przyłóż też sobie na krzyż zimny okład.

Rady na przyszłość

Unikaj podnoszenia ciężkich rzeczy. Jeśli masz możliwość – pływaj! To doskonały sposób na odciążenie kręgosłupa i wzmocnienie podtrzymujących go mięśni. Jeśli dolegliwości będą się powtarzać, idź do lekarza. Być może potrzebna będzie fizykoterapia czy zabieg (laserowy, chirurgiczny).

Rwa kulszowa

To nagły ból w dole pleców, promieniujący do pośladka, uda, łydki, a nawet stopy. Rwa kulszowa wynika z podrażnienia któregoś z nerwów kulszowych (wychodzą z podstawy kręgosłupa i biegną wzdłuż tylnej części nóg).

Co możesz zrobić

Gdy wystąpi atak rwy, połóż się na wznak na twardym materacu lub podłodze. Podłóż coś pod łydki (np. dużą poduchę), tak by nogi były ugięte w kolanach pod kątem prostym. Dolegliwości mogą się utrzymywać nawet przez kilka dni. Postaraj się w tym czasie jak najwięcej wypoczywać. Gdy będziesz musiała wstać z łóżka, obróć się najpierw powoli na bok, potem spuść na podłogę nogi, podeprzyj się na łokciu i dopiero podnieś. Chodząc, oszczędzaj bolącą nogę (możesz ją mieć lekko ugiętą, by zmniejszyć napięcie nerwu). Przy silnym bólu zażywaj leki przeciwzapalno-przeciwbólowe. Możesz też zrobić sobie ciepły okład (np. położyć się na elektrycznym kocu).

Rady na przyszłość

Podrażnienie nerwu kulszowego może być spowodowane przez stan zapalny, ale także wypadnięcie dysku czy jakąś chorobę (np. cukrzycę). Aby poznać prawdziwą przyczynę, warto skontaktować się

z lekarzem.

Napięcie w szyi

To zwykle efekt wielogodzinnego siedzenia z pochyloną głową (np. gdy pracujesz przy komputerze), spania w niewłaściwej pozycji czy zawiania szyi (np. w wyniku przeciągu).

Co możesz zrobić

Nie wykonuj gwałtownych ruchów głową. Posmaruj szyję żelem przeciwzapalno-przeciwbólowym (np. Ketonal Lek, Fastum, Dip Rilif). Gdy lek się wchłonie, zafunduj sobie 2–3 minuty masażu: zarzuć na szyję ręcznik, chwyć jego końce i przeciągaj raz w jedną, raz w drugą stronę.

Rady na przyszłość

Zapewnij kręgosłupowi dobre podparcie – ustaw w samochodzie zagłówek, tak by podczas jazdy trzymać na nim głowę. Postaw monitor komputera na wprost klawiatury na takiej wysokości, byś patrząc na niego, nie musiała pochylać ani skręcać głowy. Unikaj przeciągów. Kup w sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym specjalnie wyprofilowaną poduszkę (od 100 zł). Odciąży ona podczas snu twoją szyję.

Sztywność karku

Może mieć takie same przyczyny, jak te przy bólach szyi (patrz wyżej), ale także wynikać ze stresu. Powoduje on bowiem wzmożone napięcie mięśni podtrzymujących szyjny odcinek kręgosłupa.

Co możesz zrobić

Przyłóż do karku zmoczony w gorącej wodzie ręcznik. Po mniej więcej 3 minutach zmień go na zmoczony w zimnej wodzie (trzymaj go na karku przez minutę). Powtórz czynność 3–4 razy. Wmasuj w skórę maść rozgrzewającą (np. Ben-Gay Sport, Maść Końska, Balsam z sadła świstaka).

Rady na przyszłość

Nie garb się. Unikaj też przesiadywania w tej samej pozycji. A jeśli to konieczne, raz na godzinę rozciągnij mięśnie. W tym celu: wstań, spleć dłonie i wyciągnij je nad głową najwyżej, jak potrafisz. Potem opuść ręce swobodnie wzdłuż tułowia i zrób parę krążeń barkami.

Ból pleców

Najczęściej dokucza osobom niewysportowanym (bo mają słabe mięśnie podtrzymujące kręgosłup), a także żyjącym w stresie, zawodowym kierowcom i pracującym przed komputerem.

Co możesz zrobić

Przygotuj sobie ciepłą (ok. 37 st. C) kąpiel z dodatkiem olejku rozmarynowego lub lawendowego (7–10 kropli na wannę). Zanurz się w wodzie na mniej więcej 20 minut. To cię zrelaksuje i pomoże rozluźnić mięśnie.



Rady na przyszłość

Sypiaj na średnio twardym, równym materacu. Ustaw fotel w samochodzie lub krzesło w pracy, tak by oparcie było tylko minimalnie odchylone od pionu. Przysuń je na tyle blisko (kierownicy lub biurka), byś mogła siedzieć stale z podpartymi plecami. To odciąży kręgosłup. Postaraj się regularnie ćwiczyć (pływaj, maszeruj, wymachując rękami, rób skręty tułowia). Gdy tylko masz okazję, maszeruj (energicznie wymachując rękami) lub pływaj. Takie ćwiczenia wzmocnią mięśnie pleców.

O tym pamiętaj!

Dźwigaj rozsądnie

Najlepiej w ogóle nie nosić ciężkich rzeczy, ale jeśli już musisz, to:

- kup sobie plecak lub wózek na zakupy albo rozkładaj sprawunki do dwóch siatek, by równomiernie obciążyć ręce – noszenie wszystkiego w jednym ręku zmusza kręgosłup do przyjęcia nienaturalnie wykrzywionej pozycji;

- podnoś rzeczy z przysiadu – dźwiganie ze skłonu powoduje nadmierne napięcie mięśni i sprzyja wypadaniu dysku.

Diana Ożarowska-Sady