Co roku obiecujemy sobie, że tym razem wcześniej zaczniemy świąteczne przygotowania... A potem nic z tego nie wchodzi i w ostatniej chwili szalejemy z porządkami i gotowaniem, nadwerężając swoje siły. W takiej sytuacji najbardziej w kość dostaje nasz kręgosłup. Żeby nie ucierpiał za bardzo, warto wprowadzić w życie kilka zdrowych zasad.

Ból kręgosłupa - jak go pokonać?



Odpuść, gdy boli

Pierwsza i najważniejsza zasada jest taka: pracuj póki nie boli. Nie zaciskaj zębów, wałkując ciasto na pierogi czy myjąc okna, lecz pozwól plecom odpocząć. Weź ciepłą kąpiel (rozluźni mięśnie przykręgosłupowe) lub połóż się na twardym materacu albo podłodze w wygodnej pozycji (wielu osobom ulgę przynosi leżenie na plecach ze zgiętymi nogami). Jeśli ból nie minie, zażyj tabletkę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym (np. z ibuprofenem).

Uwaga! Jeżeli ból jest bardzo silny i towarzyszy mu drętwienie rąk lub nóg albo osłabienie siły mięśni (np. nie możesz utrzymać szklanki, stopa opada ku ziemi), potrzebna jest pomoc lekarza.

Druga zasada zdrowego sprzątania dotyczy profilaktyki: pracuj tak, by nie bolało. W czasie wykonywania rozmaitych czynności zwracaj uwagę, jak pracuje kręgosłup i staraj się go nie przeciążać. Jak to zrobić? Podpowiedzi poniżej.



Jak dbać o plecy w czasie przedświątecznych zakupów?

Kiedy niesiemy siatki, zwiększa się siła nacisku na wszystkie części kręgosłupa. Gdy bierzemy większość rzeczy do jednej ręki, wzrastają tzw. obciążenia boczne, których kręgosłup bardzo nie lubi. Aby uniknąć takich kłopotów, trzeba rozłożyć ciężar równomiernie na dwie ręce. Pamiętaj, że najtrudniejszy dla kręgosłupa jest moment wkładania zakupów do bagażnika samochodu, wtedy gdy z siatkami musimy pochylić się i wyciągnąć do przodu. Najlepiej brać po jednej torbie, starając się w głębi bagażnika umieszczać lżejsze pakunki, a te najcięższe postawić możliwie blisko. Uwaga! Jeśli wjeżdżamy z zakupami windą (zwłaszcza tzw. szybkobieżną), warto, zanim ruszymy w górę, postawić siatki na podłodze. W momencie startu chwilowe przeciążenie stawów kręgosłupa jest bowiem naprawdę duże.



Uważaj podczas lepienia pierogów

Plecy bardzo nie lubią, gdy długo tkwimy przy kuchennym blacie. Takie stanie sprawia, że na kręgosłup wywierany jest duży nacisk, zmienia się także ciśnienie w dyskach. Dodatkowo stałe pochylenie głowy przeciąża odcinek szyjny. Stąd ból i napięcie pleców oraz karku. Możesz tego uniknąć, jeśli w czasie pracy będziesz zmieniać pozycję. Co jakiś czas postaraj się usiąść i wyprostuj plecy, żeby nie były zgięte w łuk. Dodatkowo warto co kilka minut wykonać tzw. przeprost, czyli odchylić się maksymalnie do tyłu.



Sprzątaj rozsądnie

Ze wszystkich przedświątecznych zajęć to ono właśnie najbardziej obciąża plecy. Podpowiadamy, jak wykonywać najpopularniejsze przed Świętami czynności tak, by potem nie doskwierał nam kręgosłup.

Dźwiganie

Pamiętaj, że nie wolno podnosić z podłogi ciężkich rzeczy, stojąc na wyprostowanych nogach i schylając się. Najlepiej nieco przykucnąć, unieść ciężar obiema rękami, a następnie podnieść się, prostując nogi. Uwaga! W czasie wykonywanie tych czynności plecy powinny być wyprostowane! Pamiętaj o prawidłowej postawie także w czasie przesuwania mebli. Nie wolno robić tego bokiem (np. popychać nogą lub biodrem). Kręgosłup musi być obciążony równomiernie – najlepiej więc użyj do przesuwania mebli obu rąk. I pamiętaj – dźwiganie szaf, regałów i sof to nie jest zajęcie dla ciebie! Sama możesz przesunąć jedynie fotel. Przy cięższych meblach poproś kogoś o pomoc. Uwaga! Przesuwając ciężar, staraj się go raczej pchać niż ciągnąć.

Prasowanie

Jeśli nie umiesz prasować na siedząco, stań przy desce w niewielkim rozkroku. Deskę ustaw na wysokości talii. Przesuwając żelazko, wykonuj skręty biodrami – ochronisz kręgosłup i zyskasz piękną talię. I pamiętaj o podnóżku (opieraj na nim raz jedną, raz drugą nogę).

Odkurzanie

Dostosuj długość rury do swojego wzrostu. Chodzi o to, by wykonując tę pracę, nie wyginać pleców w pałąk. Unikaj także ciągłego schylania się. Przesuwaj odkurzacz, ciągnąc go za sobą lub po prostu popychając nogą. Włączaj i wyłączaj go też nogą.

Wieszanie firanek

Nie wystarczy taboret, żeby sięgnąć do karnisza. Do wieszania firanek zdecydowanie najlepiej stanąć na wysokim stabilnym stole. Jeśli musisz mocno się wychylić, np. żeby dosięgnąć końca karnisza, lepiej zejść i przesunąć dalej stół.

Szorowanie wanny

Używa szczotki na dłuższej rączce. Chodzi o to, żebyś nie musiała się nadmiernie schylać.