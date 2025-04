Spis treści:

COVID-19 jest zakaźną chorobą wirusową, która atakuje cały organizm. Objawy infekcji mogą obejmować układ oddechowy, pokarmowy, neurologiczny, krwionośny, a także skórę. Do głównych objawów zakażenia należą:

gorączka,

ból głowy,

kaszel,

zmęczenie,

bóle mięśniowe i stawowe,

ból pleców,

ból gardła,

utrata smaku lub węchu,

nudności i wymioty,

biegunka.

Ból ciała, w tym ból pleców lub bóle mięśniowo-stawowe, to powszechny objaw COVID-19 i innych infekcji wirusowych.

Ból pleców może mieć różne przyczyny (sprawdź: diagnostyka bólu pleców). Może powstać na przykład wskutek urazu. Ale jest też częstym symptomem infekcji.

Ból pleców pojawia się na ogół jako jeden z pierwszych objawów zakażenia koronawirusem. Ma na ogół nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Osoby chorujące na COVID-19 określają go jako ból pleców głęboki, tępy, rozlany. Nie jest to ból ostry, silny i przeszywający – co mogłoby wskazywać raczej na uraz. Nie ustępuje również pod wpływem zmiany pozycji. Co charakterystyczne przy koronawirusie, ból pleców jest często odczuwany nawet po zażyciu leków przeciwbólowych.

Ból pleców z powodu COVID-19 może dotyczyć różnych obszarów. Bywa odczuwany jako ból krzyża, ból ramion, ból karku czy ból pomiędzy łopatkami.

Bóle mięśniowo-stawowe na początku infekcji są charakterystyczne również dla grypy. Nieco inaczej jest w czasie przeziębienia, gdy takie dolegliwości pojawiają się częściej w 2-3 dniu choroby.

Dolegliwości bólowe pojawiające się przy zakażeniu koronawirusem, są naturalnym zjawiskiem. Świadczą o reakcji układu immunologicznego.

Zdaniem naukowców ból pleców w przebiegu COVID-19 jest wywołany przez substancje przekaźnikowe, takie jak prostaglandyny, które oddziałują na nerwy i przesyłają do mózgu informację o bólu. Związki te są potrzebne, ponieważ biorą udział w mechanizmach odpornościowych, takich jak stan zapalny lub gorączka.

Jak dowiodło jedno z badań z 2020 r., bóle mięśni wywołane infekcją wirusową mają też związek z wydzielaniem interleukiny-6 – jednej z najważniejszych cytokin, regulującej stan zapalny w organizmie podczas infekcji.

Ból pojawia się jako jeden z pierwszych i głównych objawów zakażenia koronawirusem. Według analizy opublikowanej w piśmie Irish Journal of Medical Science na ból związany z COVID-19 skarży się ok. 70% zakażonych, w tej grupie ból pleców stanowi około 44%, a ból krzyża: 33%.

Naukowcy stwierdzili również, że najczęściej występują bóle mięśniowo-stawowe. Powszechny jest też ból głowy. Rzadziej pojawiają się ból w klatce piersiowej, ból gardła lub ból brzucha.

Ból pleców może być objawem tzw. długiego COVID-19. Oznacza to utrzymywanie się dolegliwości po przejściu infekcji. Według danych opublikowanych w International Journal of Clinical Practice ból pleców był najczęstszym problemem zgłaszanym przez pacjentów po COVID-19. Bardziej narażone były osoby pozostające dłuższy czas w szpitalu, z chorobami przewlekłymi, zmianami w płucach rozpoznanymi w tomografii, a także z większym stężeniem d-dimerów i mniejszym stężeniem limfocytów we krwi.

Podstawą leczenia bólu pleców i innych dolegliwości bólowych spowodowanych koronawirusem, jest przyjmowanie leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Organizacje medyczne, takie jak CDC, zalecają stosowanie paracetamolu lub ibuprofenu (przeczytaj: Ibuprofen a COVID-19).

Trzeba się liczyć z tym, że pomimo zażycia tabletki, objaw może się utrzymywać. Jeśli dokucza nam ból pleców spowodowany koronawirusem, należy ograniczyć aktywność, odpoczywać i wypijać dużo płynów, co z pewnością ułatwi organizmowi pokonanie wirusa.

