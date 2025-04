7 z 8

Top 8 bezpłatnych aplikacji zdrowotnych!

Aplikacja Pokonaj Grypę to nowoczesne narzędzie wsparcia w walce z przeziębieniem i grypą. Pomaga ona użytkownikowi zrozumieć chorobę, bezpiecznie przejść przez wszystkie jej etapy i powrócić do zdrowia. Największym atutem aplikacji są użyteczne porady, które zostały opracowane przez zespół lekarzy oraz zaaprobowane przez niezależnego eksperta z Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie oraz powiadomienia o aktywności wirusa grypy w Polsce. Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyjna: rozpoczynając korzystanie z aplikacji należy wykonać test. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań użytkownik otrzymuje wynik określający stan jego zdrowia oraz serię porad, jak radzić sobie z chorobą. Porady dopasowane są do aktualnego stanu zdrowia.