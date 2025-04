Przy zawale decydujące jest pierwszych 6 godzin. Nie oznacza to, że pierwszą pomoc możesz odłożyć na później lub ze spokojem czekać na pojawienie się karetki. Wręcz przeciwnie - im szybciej udzielisz pomocy, tym większa szansa, że chory dozna dużego uszczerbku na zdrowiu. Co zrobić, kiedy jesteś świadkiem zawału?

Gdy widzisz, że ktoś ma objawy zawału, natychmiast zadzwoń po pogotowie. Usadów chorego w pozycji półleżącej. Podaj leki, łagodnie przemawiaj i nie zostawiaj nawet na chwilę. Jeśli straci przytomność, kontroluj jego oddech. Gdyby oddech ustał, od razu rozpocznij akcję ratunkową i prowadź ją do przyjazdu karetki.

112 dla telefonów komórkowych

999 dla telefonów stacjonarnych

Jak udzielić pierwszej pomocy?

Masaż serca

Klęknij przy chorym i rozepnij mu ubranie. Spleć swoje dłonie i połóż je na środku klatki piersiowej (w dolnej części mostka). Wykonaj 30 rytmicznych, mocnych uciśnięć (by mostek uginał się na 5–6 cm). Potem zrób sztuczne oddychanie.

Sztuczne oddychanie

Udrożnij drogi oddechowe chorego, odchyl jego głowę i podciągnij żuchwę. Zaciśnij mu nos. Obejmij ustami jego usta i przez sekundę wdmuchuj powietrze. Oderwij usta. Po sekundzie wykonaj drugi oddech. Wróć do masażu serca.

Użyj defibrylatora

Jeśli udzielasz pomocy w miejscu publicznym, wyślij kogoś po defibrylator (np. do apteki, na stację benzynową, do hipermarketu, stacja metra). Gdy go przyniesie, przerwij na chwilę akcję ratunkową, włącz urządzenie i postępuj zgodnie z jego komendami.