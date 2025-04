Krwiaki mózgu - pierwsza pomoc

Uraz głowy często bywają jednymi z poważniejszych i pozostawiają po sobie trwały uszczerbek na zdrowiu. Nie zawsze jednak musi tak być, zwłaszcza że w dobie współczesności lekarze dysponują ogromnymi możliwościami diagnostycznymi. Krwiaki mózgu mogą się pojawiać szybko lub stopniowo, po jakimś czasie po doznaniu urazu. Pewne z nich same ustępują, a inne wymagają interwencji neurochirurga.

Objawy krwiaka mózgu mogą być przez nas bagatelizowane i ignorowane, co wcale nie jest dla nas dobre. Wystąpienie podejrzanych objawów, powinno nas skłonić do wizyty u lekarza. Na co powinniśmy wrócić uwagę? Przeczytacie poniżej.

Objawy krwiaka mózgu



Jest to zespół charakterystycznych objawów, dotyczących układu nerwowego. Mogą być różnie wyrażone - o wysokim lub łagodnym nasileniu:

- uraz głowy (ale nie zawsze),

- utrata przytomności,

- zaniki pamięci,

- jedna szeroka źrenica (po stronie krwiaka),

- bóle głowy,

- nudności i wymioty,

- objawy nadciśnienia śródczaszkowego: bóle głowy, senność, zaburzenia świadomości, nudności i wymioty, zaburzenia widzenia i w oku (tarcza zastoinowa oka, widoczna w badaniu okulistycznym), zaburzenia równowagi, sztywność karku (niemożność skłonienia głową).

Pierwsza pomoc



Jeśli osoba po urazie głowy doświadcza wyżej wymienionych objawów, należy:

1. Uspokoić ją i wezwać pogotowie ratunkowe.

2. Nie pozwalać na poruszanie się, zachęcić do pozostania w pozycji leżącej.

3. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

4. Kontrolować oddech i przytomność poszkodowanego.

5. W razie potrzeby wykonać opatrunki na zranienia.

6. W razie potrzeby przystąpić do czynności ratujących życie.

7. Nie podawać poszkodowanemu nic do jedzenia i picia, gdyż możliwe, że w celu odbarczenia krwiaka konieczna będzie operacja.

Leczenie szpitalne



Gdy osoba poszkodowana z podejrzeniem krwiaka mózgu trafi do szpitala, zostanie

dokładnie przebadana. Lekarz przeprowadzi badanie ogólne i neurologiczne, zleci pobranie krwi do badań, a także – co najistotniejsze skieruje na tomografię komputerową głowy lub rezonans magnetyczny. Za pomocą tych badań będzie w stanie dokładnie stwierdzić czy mamy do czynienia z krwiakiem mózgu, gdzie jest on umiejscowiony i jakie ma rozmiary. Jeśli krwiak pourazowy w miarę upływu czasu samoistnie nie znika, konieczny będzie drenaż krwiaka lub operacja neurochirurgiczna, czy endoskopowe odbarczenie krwiaka. Dobór metody usunięcia zależy od rozmiaru i umiejscowienia krwiaka, jak również dostępnej aparatury medycznej.

Pamiętaj!

Fakt iż po urazie głowy nie masz żadnych objawów wcale nie oznacza, że nie rozwija się u ciebie krwiak. Po każdym poważnym urazie głowy musisz skonsultować się z lekarzem!