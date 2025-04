W czasie zawału dochodzi do zatkana naczynia doprowadzającego krew do serca. Im dłużej trwa taki stan, tym większe ryzyko, że mięsień sercowy zostanie poważnie i trwale uszkodzony. Aby do tego nie dopuścić, należy jak najszybciej działać. Najpierw jednak trzeba rozpoznać oznaki zawału.

Objawy zawału

Najbardziej charakterystyczny jest silny, piekący ból umiejscowiony za mostkiem. Promieniuje on do lewego barku, łopatki, żołądka, szyi, karku lub żuchwy i nie słabnie przy zmianach pozycji. Pojawiają się duszności, zawroty głowy, nudności. Chory odczuwa również kołatania serca i może mieć zaburzenia czucia – mrowienie skóry lub niedowład ręki lub nogi.

Gdy sama masz zawał...

Czujesz któryś z wymienionych objawów? Nie staraj się ich przeczekać! Zażyj tabletkę nitrogliceryny (jeśli ją masz) lub 100-325 mg kwasu acetylosalicylowego (Aspirin, Polopiryna). Jeśli dolegliwości nie ustępują po upływie 5 min, dzwoń po pogotowie. Jeżeli jesteś sama w domu, zawołaj np. sąsiadkę, by czekała z tobą na ratowników. Ułóż się z pozycji półsiedzącej, rozepnij kołnierzyk i biustonosz, poluzuj pasek w spodniach. Staraj się oddychać spokojnie. Uwaga! Tak samo postępuj, gdy ktoś w twoim towarzystwie ma zawał.

Pierwsza pomoc podczas zawału serca

Podczas utraty przytomności

Niestety, takie powikłania dość często tak się kończą. W takiej sytuacji, ułóż chorego na boku i stale kontroluj jego oddech. Jeśli przestanie oddychać, przystąp do akcji ratunkowej.

Masaż serca

Klęknij przy chorym i rozepnij mu ubranie. Spleć dłonie i połóż je na środku klatki piersiowej. Wykonaj 30 rytmicznych, mocnych uciśnięć (by mostek uginał się na 5–6 cm). Potem zrób sztuczne oddychanie.

Sztuczne oddychanie

Udrożnij drogi oddechowe chorego, odchyl jego głowę i podciągnij żuchwę. Zaciśnij mu nos. Obejmij ustami jego usta i przez sekundę wdmuchuj powietrze. Oderwij usta. Po sekundzie wykonaj drugi oddech. Wróć do masażu.

Użyj defibrylatora

Jeśli udzielasz pomocy w miejscu publicznym, wyślij kogoś po defibrylator (np. do apteki, hipermarketu). Gdy zostanie przyniesiony, przerwij na chwilę akcję ratunkową, włącz urządzenie i postępuj zgodnie z jego komendami.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".