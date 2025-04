Wycieczki piesze zazwyczaj odbywają się w górskich i zalesionych terenach. Podziwiając walory miejscowej roślinności i fauny, często się nie spodziewamy, że może nas ona zaatakować…

Węże stanowią nierozłączny element fauny zwłaszcza w górach, lasach i na polanach. Lubią miejsca nasłonecznione i nagrzane, np. brzegi lasów, łąki, kamienie nad rzeką i skały. Chowają się także w zaroślach i mchach. Urażone i niechcący przestraszone, bronią się, m.in. poprzez ukąszenie ofiary.

W Polsce nie mamy z wężami tak dużych problemów, jak mieszkańcy Australii i krajów egzotycznych. U nas występuje jedynie kilka gatunków, z których tylko jeden jest jadowity. Do zupełnie nieszkodliwych węży, zaliczamy gniewosza plamistego, węża Eskulapa, zaskrońca zwyczajnego i rybołowa. Jadowitą jest żmija zygzakowata, którą specjalnie opisujemy poniżej.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata jest to nieprzekraczający metra długości wąż, żyjący na obrzeżach lasów, polanach i podmokłych łąkach. Jej główne kryjówki to szczeliny międzyskalne, kamienie (lubi się schować pod ciepłe kamienie), korzenie drzew oraz krzaki. Poznamy ją po zygzaku na grzbiecie i spłaszczonej głowie, kształtem zbliżonej do trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach. Żmije mogą posiadać rozmaite ubarwienie, np. czarne, na której grzbiecie raczej nie zauważymy zygzaka; miedziane i jasne (brązowe, szarawe, niebieskoszare, żółtawe, stalowe, oliwkowozielone), z wyraźnym zygzakiem.

Żmija ostrzega przed ukąszeniem głośnym syczeniem, ale niezbyt często kąsa, a raczej ucieka.

Jad tego węża jest jedynie groźny dla dzieci i osób starszych oraz uczulonych na toksyny jadowe. Dla osób dorosłych, nieuczulonych i zdrowych, nie jest zagrożeniem dla życia, ale przysparza mnóstwa nieprzyjemnych objawów. Żmija zygzakowata w naszym kraju podlega ochronie prawnej.

Jak wyglądają ślady ukąszenia?

Uwagę przyciągają maleńkie ślady na skórze, jakby po wbiciu dwóch szpilek w odległości kilku milimetrów. Z tych otworów może wyciekać krew lub płyn surowiczy.

Osoba ukąszona, jeśli jest wrażliwa na jad żmij, zaczyna odczuwać drętwienia, mrowienia, zawroty i bóle głowy. Występują też obrzęki i ból w miejscu ukąszenia, pojawiające się gwałtownie, a najbliższa okolica ukąszenia sinieje. Mogą pojawić się mdłości oraz krwawa biegunka, wymioty i mocz (na skutek zaburzeń krzepnięcia, wywołanych jadem), zaburzenia sercowe oraz duszności i poważne reakcje uczuleniowe.

Jak udzielić pomocy osobie ukąszonej przez żmiję?

Założyć opaskę uciskającą powyżej miejsca ukąszenia, jednak zacisnąć na tyle mocno, by wyczuć tętno na kończynie.

Nie dopuszczać do poruszania się poszkodowanego, ponieważ usprawnia to przepływ jadu w dalsze partie ciała. Uspokoić dziecko, by nie płakało i panikowało. Zalecana pozycja: na boku lub plecach.

Nie zakładamy opatrunku na ranę, pozwalamy by krew swobodnie wyciekała. Być może jakaś część wstrzykniętego przez żmiję jadu, także wypłynie.

Być gotowym do podjęcia działań ratujących życie w razie wstrząsu (U dorosłych 30 uciśnięć klatki piersiowej po środku linii między sutkami i następnie 2 wdechy; u dzieci na początek pięć wdechów ratujących, następnie 30 uciśnięć mostka po środku linii międzysutkowej i 2 kolejne wdechy; uciśnięcia klatki i wdechy przeprowadzamy cyklicznie; możemy jednak zrezygnować z wykonywania oddechów)

Wezwać służby medyczne (dlatego zawsze wybierając się na wycieczkę w góry lub inne tereny, warto zaznajomić się z numerem GOPR (601 100 300) i TOPR (również 601 100 300) oraz pamiętać europejski numer alarmowy 112), których apteczki są wyposażone w antidotum i lekarz ma możliwość szybkiego podania poszkodowanemu, tzw. antytoksyny końskiej i zabrania go do szpitala, w celu dalszej obserwacji.

Kontrolować stan poszkodowanego i pomagać według potrzeb. Pamiętajmy, że nie wysysamy jadu z rany i jej nie nacinamy. Nie pozostawiamy poszkodowanego bez opieki.

Jak zapobiegać ukąszeniom?

Aby zapobiec ukąszeniom żmii warto zastosować się do poniższych wskazówek:

