Kręgosłup jest jak... samochód. Wraz z upływem lat coraz bardziej się eksploatuje i może zacząć szwankować. Jego „przebieg” zwiększają dodatkowo:

- nadwaga – nadprogramowe kilogramy potęgują obciążenie kręgosłupa i zniechęcają do aktywności fizycznej (a brak ruchu przyspiesza tycie i osłabia szkielet);

- praca w niewłaściwej pozycji: długotrwałe pochylanie się (np. nad taśmą produkcyjną), częste dźwiganie czy wielogodzinne siedzenie (np. za biurkiem czy kierownicą) – zarówno bezruch, jak i wykonywanie gwałtownych lub monotonnie powtarzanych ruchów prowadzi do przeciążeń stawów kręgosłupa i podtrzymujących szkielet mięśni;

- kontuzje w wyniku przeciążenia stawów i mięśni podczas pracy czy ćwiczeń oraz urazy, które są efektem upadków, skoków do wody na główkę i wypadków samochodowych (zwłaszcza w wypadku jazdy bez pasów);

- choroby, zwłaszcza zwyrodnienia stawów (widać je na zdjęciach rtg.) i osteoporoza (można ją wykryć podczas densytometrii, czyli badania gęstości kości).



Pora na zmiany!

Na stronie obok pokazujemy, jak złagodzić ból szyi, pleców i krzyża. Pamiętaj jednak, że to tylko działania doraźne. Aby dolegliwości nie wracały, trzeba zadbać o kręgosłup długofalowo. Na kolejnych stronach znajdziesz ćwiczenia, które poprawią twoją postawę, a także podpowiedzi, jak wykonywać codzienne czynności, by jak najmniej obciążały mięśnie i stawy. Skorzystaj z tych wskazówek, a z pewnością poczujesz ulgę.

Najczęstsze dolegliwości:

1. Ból szyi

Przyczyna i doraźna pomoc: Wynik stresu, siedzenia z pochyloną głową lub w przeciągu

- Zrób sobie rozluźniający i rozgrzewający mięśnie masaż – zarzuć na szyję ręcznik. Chwyć jego końce i przeciągaj raz w jedną, raz w drugą stronę. Rób to przez 2–3 minuty.

- Aby złagodzić ból i zmniejszyć napięcie mięśni, przyłóż na 3 minuty do karku ciepły okład (np. zmoczoną w gorącej wodzie ściereczkę). Potem zmień go na okład zimny (przyłóż go na minutę).

- Posmaruj bolące miejsce żelem o działaniu przeciwzapalno-przeciwbólowym (np. Ketonal Lek, Fastum, Dip Rilif) albo rozgrzewającą Maścią końską czy Balsamem z sadła świstaka.

- Nie wykonuj gwałtownych ruchów głową i nie garb się.

2. Ból pleców

Przyczyna i doraźna pomoc: Efekt przeciążenia mięśni, stresu, wadliwej postawy

- Jeśli masz buty na wysokim obcasie (ponad 3,5 cm), zdejmij je – ich noszenie wymusza utrzymywanie postawy, przy której mięśnie nadmiernie i nieprawidłowo się napinają.

- Rozciągnij mięśnie: skrzyżuj ręce przed sobą i powoli unoś je nad głowę (tak, jakbyś chciała zdjąć bluzkę). Gdy dłonie znajdą się u góry, wyciągnij się. Wytrzymaj chwilę i opuść ręce luźno wzdłuż ciała. Rozluźnij barki (np. zataczaj nimi wolno okręgi).

- Wymocz się w ciepłej kąpieli (ok. 37 st. C). Aby zwiększyć jej odprężające i przeciwbólowe działanie, dodaj do wody ok. 10 kropli olejku rozmarynowego, lawendowego, majerankowego albo cyprysowego.

3. Łupanie w krzyżu

Przyczyna i doraźna pomoc: To może być objaw wypadania dysku czy przedźwigania się

- Połóż się w pozycji embrionalnej, czyli na boku, z kolanami podciągniętymi w kierunku klatki piersiowej – to pozwoli odciążyć lędźwiowy odcinek kręgosłupa.

- Jeśli ból jest silny, zażyj lek z ibuprofenem lub naproxenem (działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo).

- Poporoś kogoś bliskiego o pomoc w robieniu okładów. Niech zamacza w zimnej wodzie (może być z lodem) mały ręcznik, odciska go i przykłada do twojego krzyża na 2–3 minuty. Po tym czasie zmienia na kolejny (w sumie 8–10 razy). Kuracja taka łagodzi ból i stan zapalny i zmniejsza obrzęki.

4. Atak rwy kulszowej

Przyczyna i doraźna pomoc: Przy podrażnieniu nerwu

- Rwa kulszowa objawia się nagłym bólem w dole pleców. Promieniuje on do pośladka, uda, łydki, a nawet stopy. By złagodzić atak, połóż się na wznak na dość twardym podłożu. Podłuż coś pod łydki (np. puf), tak by nogi były ugięte pod kątem prostym.

- Zażyj lek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

- Przez kilka dni zostań w domu i jak najwięcej wypoczywaj. Staraj się dużo leżeć we wskazanej wcześniej pozycji, nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów (np. nie zrywaj się z łóżka). Jeśli będziesz musiała gdzieś pójść, zrób to lekko uginając nogę, do której promieniuje ból (to zmniejszy napięcie biegnącego w niej nerwu).