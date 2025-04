Narkotyczny zapach



Wąchanie kleju (ang. glue sniffing), w slangu obeznanych z tematem nazywane jest „kiraniem”. Wąchanie kleju oznacza inhalowanie lotnych środków chemicznych, które wywołuje przyjemny stan odurzenia. Wszelkie tego typu środki nie są narkotykami w klasycznym znaczeniu. Jednakże w podobnym stopniu szkodzą oraz wywołują halucynacje. Z owych środków syntetycznych najczęściej używane są m.in.: lakiery, wywabiacze plam, rozpuszczalniki, nafta, benzyna, butapren, różnego rodzaju farby, butan, węglowodory aromatyczne, terpentyna, nafta, aceton, aerozole, alkohol metylowy oraz inne.

Najczęściej po środki wziewne sięgają dzieci, młodzież oraz dorośli z niskim statusem społecznym. Według badań największą grupę docelową stanowią dzieci pomiędzy 8, a 16 rokiem życia Dzieje się tak, ponieważ ten rodzaj odurzania jest najbardziej dostępny oraz atrakcyjny cenowo.

Wdychanie lotnych substancji chemicznych powoduje poważne spustoszenia w organizmie, w tym nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Stąd ten rodzaj narkotyzowania się jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi.

Polecamy dział Pierwszej Pomocy: Zatrucie

Reklama

Skutki wąchania kleju



Jak wygląda inhalacja klejem? Zazwyczaj używa się do tego zwilżonej (danym środkiem chemicznym) szmatki, plastikowej torby, albo wdycha się opary bezpośrednio z pojemnika. Inhalacje swoją popularność zawdzięczają kulturze hippisowskiej z lat 60-tych. Wdychanie lotnych chemikaliów, w pierwszej kolejności działa pobudzająco na twój organizm. Z czasem jednak pojawia się coraz więcej objawów depresyjnych. Błogi stan, uzyskany dzięki inhalacji, zależy od tego, jakiego środka użyłeś, jego dawki, czasu i sposobu wdychania oraz współdziałania innych substancji psychoaktywnych.

Długotrwałe wdychanie substancji chemicznych jest bardzo szkodliwe. Opary dostają się bezpośrednio do krwioobiegu, uszkadzając przy tym najważniejsze organy oraz mózg. Ponadto pojawi się uzależnienie psychofizyczne, które będzie się objawiało przymusem coraz większej dawki. Odstawienie powoduje silne objawy abstynencyjne, natomiast przedawkowanie często prowadzi do zatruć, a nawet śmierci.

Przeczytaj: Co robić, gdy dziecko połknie truciznę?

Uwaga, klej!



Nie jesteś pewny, czy Twoje dziecko, bądź ktoś z bliskich, nie jest uzależnione od narkotyzowania się lotnymi substancjami lotnymi? Oto kilka punktów, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę:

Reklama