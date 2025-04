1. Czym są spowodowane zatrucia pokarmowe u dzieci?

Zatrucia pokarmowe mogą być wywołane przez wirusy, bakterie i pasożyty lub produkowane przez nie toksyny. Zakażenia wirusowe najczęściej zdarzają się wiosną lub jesienią, zwykle towarzyszy im infekcja górnych dróg oddechowych: katar, ból gardła, podwyższenie temperatury ciała. Latem natomiast najczęściej występują zakażenia bakteryjne.

2. Dlaczego bakterie atakują?

Ich atakowi sprzyja wysoka temperatura i wilgoć, a także obniżenie odporności dziecka w okresie wiosenno-jesiennym. Bakterie namnażają się najczęściej w źle przechowywanej żywności.

3. Które bakterie są najbardziej niebezpieczne?

Przede wszystkim z grupy E. coli. Przyczyną zatruć pokarmowych bywają też często gronkowce. Poza tym bardzo niebezpieczne są zakażenia salmonellą, shigellą, a także toksynami bakterii z grupy Clostridium.

4. Dlaczego tak często dochodzi do zatruć pokarmowych?

Niebezpieczne może być zjedzenie nieumytych owoców, prosto ze straganu, picie nieprzegotowanej wody. Zakażenia gronkowcem bywają spowodowane spożyciem serka, jogurtu czy mlecznego deseru, zbyt długo wystawionych na działanie temperatury, a także raz rozmrożonych i powtórnie zamrożonych mrożonek.

5. Czy dziecko może jeść grzyby?

Nie! Nawet najlepszym grzybiarzom zdarza się pomylić grzyb jadalny z trującym. Istnieje zbyt duże ryzyko zatrucia pokarmowego, bardzo niebezpiecznego dla malucha, nawet śmiertelnego. Poza tym grzyby nie mają wartości odżywczych, tylko smakowe, więc nie jedząc ich, maluch niewiele traci.

6. Jak objawia się zatrucie pokarmowe?

Dziecko boli brzuszek, oddaje luźne stolce, może mieć gorączkę i biegunkę. Jest ona szczególnie niebezpieczna, jeśli dołączają się do niej nudności i wymioty.

7. W jaki sposób pomóc dziecku przy zatruciu pokarmowym?

Trzeba mu podawać dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia. Ale oczywiście nie soki, tylko najlepiej wodę mineralną, nisko- lub średniozmineralizowaną, herbatkę. Gdy dziecko ma biegunkę, traci oprócz wody składniki mineralne, konieczne są więc również płyny zawierające elektrolity. Dolegliwości biegunkowe mogą też zmniejszyć leki zapierające, jak węgiel leczniczy. Pomocne będą probiotyki. Zawierają korzystnie działające bakterie kwasu mlekowego i normalizują florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

8. Kiedy trzeba jechać z malcem do lekarza?

Im młodsze dziecko, tym zatrucie pokarmowe i towarzysząca mu biegunka są dla niego groźniejsze. Trzeba jak najszybciej skontaktować się z pediatrą, jeśli biegunkę ma maluszek w pierwszym półroczu życia. To konieczne również wtedy, gdy u starszego dziecka nie daje się jej zahamować, a maluch ma oznaki odwodnienia: jest apatyczny, osłabiony, marudny, ma gorączkę, suche usta, mało siusia, a kolor moczu jest ciemny. Niektóre zakażenia bakteryjne muszą być leczone w szpitalu – może się okazać konieczne podawanie dziecku kroplówki.

9. Co zrobić, jeśli maluszek również wymiotuje?

Trzeba podawać mu picie – wodę, lekko osłodzoną herbatkę. Trzeba to robić często, nawet co 5–10 minut, ale w małych ilościach – po 1–2 łyżeczki. Wówczas jest szansa, że powstrzyma się wymioty. Jeśli jednak nadal się one utrzymują i w dodatku dziecko ma biegunkę, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

10. Co podawać do jedzenia przy biegunce?

Maluszek karmiony piersią może nadal pić mleko mamy. Starszemu dziecku – od 4. miesiąca – dobrze jest przygotować marchwiankę lub kleik ryżowy. Gdy stan malca będzie się poprawiał, stopniowo można mu podawać inne produkty – kaszki, gotowane warzywa. Jeśli jednak dziecko nie jest głodne, nie należy go zmuszać do jedzenia. Najważniejsze, by dużo piło. Jeżeli tak jest, nic się nie stanie, gdy przez kilka godzin nie będzie niczego jadło.

Wymioty u noworodka

