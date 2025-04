Przyczyną zatruć pokarmowych są najczęściej: bakteria E. coli, gronkowiec, salmonella, pałeczki jadu kiełbasianego, yersinia i listeria, a ich objawy to: nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha. Aby uniknąć zatruć, należy przede wszystkim przestrzegać higieny. O czym nie wolno zapominać?

1. Dbaj o higienę



Nawet niewielki kontakt z chorobotwórczymi mikroorganizmami może prowadzić do wystąpienia zakażeń pokarmowych. Mogą być one przenoszone na brudnych rękach, deskach do krojenia, sprzęcie czy ubraniach. Mikroorganizmy takie znajdują się głównie w płynach, wodzie, a także na ciele ludzi i zwierząt. Jak ich unikać?

Po wyjściu z toalety i przed sięgnięciem po coś do jedzenia trzeba bezwzględnie umyć ręce. Należy odkażać powierzchnie i sprzęty, które mają kontakt z żywnością i te potrzebne podczas gotowania. Warto chronić kuchnię i żywność przed zwierzętami i owadami.

2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej



Surowa żywność może zawierać niebezpieczne mikroorganizmy – przede wszystkim należy uważać na mięso oraz owoce morza. Warto dołożyć wszelkich starań, by nie przenosić drobnoustrojów z takich produktów na inną żywność podczas przygotowywania i magazynowania. Jak to robić?

Należy oddzielać surowe mięso i owoce morza od innego jedzenia. Do przygotowywania surowej żywności zaleca się używać oddzielnego sprzętu i przedmiotów, w tym przede wszystkim noży i desek do krojenia. Warto magazynować żywność w oddzielnych pojemnikach tak, by surowa nie miała kontaktu z już ugotowaną.

Jak uniknąć zatrucia pokarmowego?

3. Dokładnie gotuj



Pamiętajmy, że właściwa obróbka termiczna pozwala pozbyć się prawie wszystkich zagrażających nam drobnoustrojów. Porządne podgrzanie żywności (do temperatury 70⁰C) zapewnia nam więc bezpieczeństwo. Szczególnie ważne jest to w przypadku mięsa mielonego, dużych partii mięsa oraz drobiu. O czym nie wolno zapominać?

Gotujmy dokładnie żywność – szczególnie mięso, jaja i owoce morza. Odgrzewajmy żywność w temperaturze powyżej 70⁰C. Zupy doprowadzajmy do wrzenia, by mieć pewność, że osiągnęły temperaturę 70⁰C.

4. Przechowuj żywność w odpowiedniej temperaturze



W temperaturze pokojowej mikroorganizmy mogą się szybko namnażać, ich wzrost jest natomiast wolniejszy (lub wstrzymany) w temperaturze poniżej 5⁰C i powyżej 60⁰C. To dlatego tak ważne jest odpowiednie przechowywanie jedzenia. Warto przestrzegać poniższych zaleceń:

Nie powinniśmy rozmrażać jedzenia w temperaturze pokojowej (lepiej zanurzyć je na przykład w ciepłej wodzie). Nie należy przechowywać żywności zbyt długo – nawet w lodówce. Wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty należy przechowywać w lodówce (w temperaturze poniżej 5⁰C). Nie przetrzymujmy ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny.

5. Używaj bezpiecznej żywności oraz wody



Nie zawsze o tym pamiętamy, ale niebezpieczne mikroorganizmy i substancje chemiczne mogą przebywać w spożywanej przez nas wodzie, a także w używanym w kuchni lodzie. W uszkodzonej lub spleśniałej żywności mogą czaić się natomiast substancje toksyczne. Aby uniknąć zagrożenia, należy obniżać ryzyko zakażenia, stosując proste metody – na przykład mycie i obieranie warzyw i owoców. O czym jeszcze warto pamiętać?

Nie jedzmy żywności po dacie jej przydatności do spożycia. Wybierajmy żywność bezpieczną, odpowiednio przetworzoną, np. pasteryzowane mleko. Używajmy wody z bezpiecznego źródła. Myjmy warzywa i owoce przed jedzeniem.

