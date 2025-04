Wymioty, biegunka i nudności zwykle oznaczają, że mamy infekcję układu pokarmowego (zatrucie pokarmowe). Przybiera ono postać zapalenia żołądka i jelit, a jego objawy mogą pojawić się od jednego do nawet sześciu dni po zjedzeniu zakażonego pokarmu.

Jak dochodzi do zatrucia?



Powodem zatrucia pokarmowego jest najczęściej zakażenie gronkowcem, jadem kiełbasianym lub salmonellą. Poza wspomnianymi już wymiotami, biegunką i nudnościami chory może odczuwać silne bóle brzucha, mieć wzdęcia i nadmiernie wydzielać ślinę.

Zatrucia pokarmowe są bardzo uciążliwe, jednak rzadko kiedy konieczna okazuje się hospitalizacja. W większości przypadków wystarcza dbanie o to, by dużo pić (najlepiej wody z elektrolitami), ponieważ ciągłe wymioty i głodówka mogą prowadzić do odwodnienia.

Aby uniknąć zatrucia, warto:

myć ręce przed jedzeniem lub jego przygotowywaniem oraz po wyjściu z toalety,

sprawdzać daty przydatności produktów do spożycia,

kupować jedzenie w sprawdzonych sklepach,

nie jeść produktów ponownie mrożonych (np. uprzednio roztopionych lodów),

dokładnie gotować lub piec mięso,

nie kroić nic na desce, na której wcześniej kroiliśmy surowe mięso (taką deskę należy dokładnie umyć),

przechowywać żywność w odpowiedniej temperaturze.

Co robić, gdy pojawią się bóle brzucha, nudności oraz wymioty i podejrzewamy zatrucie? Zobacz na filmie.

