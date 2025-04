Ciśnienie tętnicze zależy między innymi od siły, z jaką mięsień sercowy podczas skurczu pompuje krew do tętnic, oraz od sprężystości ścian tych naczyń krwionośnych. U osób cierpiących na niedociśnienie ściany tętnic są stosunkowo mało elastyczne, a czasem nawet wiotkie. Krew płynie więc przez nie wolniej i pod słabszym ciśnieniem.

W rezultacie różne narządy organizmu, także mózg, serce, są gorzej zaopatrywane w tlen i niezbędne im składniki odżywcze. I to właśnie jest przyczyną gorszego samopoczucia oraz różnych dolegliwości. Takie nieprawidłowości w budowie naczyń krwionośnych w większości przypadków są uwarunkowane genetycznie, co oznacza, że rodzimy się z nimi.

Tego rodzaju problemy zdarzają się najczęściej u kobiet szczupłych, o delikatnej budowie ciała.

Co może dawać Ci się we znaki?

O niedociśnieniu mówimy wówczas, gdy ciśnienie skurczowe (wyższa jego wartość) wynosi 90 mm Hg, a rozkurczowe (mniejsza wartość) – 60 mm Hg. Osoba z tak niskim ciśnieniem może czuć się osłabiona, ospała, apatyczna. Temu ogólnemu złemu samopoczuciu często towarzyszą także inne dolegliwości:

- bóle głowy, przede wszystkim w okolicy czoła;

- mroczki przed oczami po zmianie pozycji z leżącej na stojącą lub siedzącą;

- trudności z porannym rozruszaniem się;

- zawroty głowy, nudności (szczególnie rano, a także bezpośrednio po nagłej zmianie pozycji);

- nocne poty, zaburzenia snu;

- uczucie chłodu, zimne dłonie, stopy;

- wrażliwość na zmiany pogody;

- problemy z koncentracją;

- zaburzenia rytmu serca.



Dodaj sobie energii

Niestety, nie istnieje lek pozwalający bezpiecznie podnieść ciśnienie krwi. Dostępne środki mają różne działania uboczne i nie wolno ich stosować bez przerwy. Wiedząc jednak, co jest przyczyną dolegliwości, można wykorzystywać proste, sprawdzone metody, które umożliwiają utrzymywanie ciśnienia na względnie przyzwoitym poziomie i zapobieganie jego gwałtownym spadkom. Oto kilka takich sposobów.

1. Jak najwięcej przebywaj na świeżym powietrzu.

Żwawo maszeruj, uprawiaj turystykę pieszą. Aktywność fizyczna poprawia stan tętnic, sprawia, że stają się bardziej elastyczne, sprężyste, co znakomicie wpływa na ciśnienie tętnicze. Ruch pobudza też krążenie krwi, dzięki czemu do narządów dociera więcej potrzebnych im składników, co poprawia ogólne samopoczucie.

2. Uprawiaj jakąś dyscyplinę sportu, ćwicz.

Trening wzmacnia mięśnie. Jeśli są silne, sprężyste (zwłaszcza te w nogach), skutecznie wspomagają żyły w ich funkcji pompy tłoczącej krew do serca. Najlepsze efekty dają ćwiczenia w siłowni, z lekkimi ciężarkami. Na początku wysiłek powinien być umiarkowany, aby nie doszło do zawrotów głowy lub omdlenia. Już po tygodniu będziesz mieć więcej energii i mniej trudności z dobudzeniem się rano. Możesz też jeździć na rowerze lub uprawiać łagodny aerobik, biegać albo gimnastykować się w domu.

3. Stosuj kąpiele o zmiennej temperaturze.

Codziennie rano bierz zimny, potem ciepły prysznic. To doskonały sposób na dodanie sobie wigoru.

4. Nacieraj skórę wodą z dodatkiem soli.

Taki masaż (zawsze zaczynaj go od nóg i stopniowo posuwaj się w kierunku serca), przyspiesza krążenie krwi.

5. Dużo pij.

Ilość płynów w organizmie ma wpływ na wysokość ciśnienia. Jeśli jest ich za mało, ciśnienie spada. Pamiętaj o tym, zwłaszcza w upalne dni oraz podczas wykonywania ćwiczeń.

W takich sytuacjach napoje powinny zawierać nieco soli, którą tracimy wraz z potem (sól jest elektrolitem odgrywającym istotną rolę w regulowaniu ciśnienia). Częste popijanie wody mineralnej w czasie upału chroni niskociśnieniowca przed zasłabnięciem.

6. Wysypiaj się.

Jeśli będziesz za krótko spać, dolegliwości związane z niskim ciśnieniem – zmęczenie, osłabienie, a nawet bóle głowy – jeszcze bardziej się nasilą.

7. Zmień trochę swoją dietę.

Niskociśnieniowcy powinni zwracać uwagę na to, co jedzą oraz jak często. Jeden obfity i ciężkostrawny posiłek w ciągu dnia obciąża bardzo organizm i powoduje dodatkowy spadek ciśnienia. Jedz częściej mniejsze porcje i wybieraj dania lekkostrawne, z przewagą warzyw. Unikaj jednak czosnku, gdyż obniża ciśnienie.

8. Pij zioła.

Mogą pomóc w unormowaniu ciśnienia. Przygotuj mieszankę z kwiatu głogu (40 g), ziela jemioły (30 g) i tasznika (30 g). Dwie łyżeczki mieszanki zalej wieczorem 1/4 litra wody o temperaturze pokojowej i odstaw na noc. Rano leciutko podgrzej i wypij na czczo 2 filiżanki maceratu (nie należy przekraczać tej dawki!). Możesz to robić codziennie.

9. Nie zrywaj się rano zbyt gwałtownie z łóżka. Może to spowodować zawroty głowy, a nawet chwilowe zasłabnięcie. Osoba z niskim ciśnieniem powinna rozpoczynać swój dzień powoli, bez pośpiechu.

10. Staraj się nie stać za długo.

Kiedy stoisz, do serca i mózgu trudniej dopływa krew. Na skutek gorszego dotlenienia łatwiej może dojść do zasłabnięcia, a nawet omdlenia.

11. Unikaj dusznych, przegrzanych pomieszczeń.

Wysoka temperatura powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych, sprawia, że ich ściany stają się mniej sprężyste, co jeszcze bardziej obniża ciśnienie krwi.

Gdy robi Ci się słabo

Niskociśnieniowcy źle znoszą upały, spadki ciśnienia atmosferycznego, wysiłek fizyczny. W takich sytuacjach ciśnienie jeszcze spada i może dojść do omdlenia. Jeśli czujesz, że kręci Ci się w głowie, oblewa Cię zimny pot, nogi stają się miękkie i masz wrażenie, że za chwilę upadniesz:

- Nie staraj się o utrzymanie pozycji pionowej. Przysiądź, ratując się w ten sposób przed upadkiem.

- Choć na parę minut połóż się w miejscu przewiewnym, chłodnym. Jeśli to niemożliwe, przynajmniej usiądź i opuść głowę jak najbliżej kolan.

- Wdychaj przez kilka minut głęboko powietrze przez nos i wydychaj je przez zęby. Metoda ta podnosi ciśnienie (ale nie na długo).

- Wypij coś chłodnego albo popijaj powoli, małymi łykami mocną kawę lub herbatę.

- Zażyj np. 20–30 kropli Cardiolu albo 15–20 kropli Cardiamidum (leki te są dostępne bez recepty).

Jeśli nie przyniesie to poprawy, po upływie 3–6 godzin krople można zażyć powtórnie.

Najkorzystniejsza dla zdrowia wysokość ciśnienia to 120/80 mm Hg. Górna dopuszczalna, czyli bezpieczna dla zdrowia, jego granica wynosi 140/90 mm Hg.

