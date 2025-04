Zrób porządki w swojej szafie, łazience i sypialni. Zwłaszcza jeśli dawno nie wymieniałaś szczoteczki do zębów i pudrujesz nos tym samym pudrem od trzech lat. Czas na rozstania!



Łazienka



Wyrzuć po 3 miesiącach

Szczotka do zębów: Badania naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze donoszą, że na przeciętnej- szczotce do zębów znajdziesz milion bakterii, grzyby, czasem nawet gronkowce i paciorkowce. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie szczotki w czystości! Jak często zmieniać: Nie ignoruj kolorowego paska spłukującego- się podczas używania (mają go niektóre szczoteczki). Jeśli paska brak, wyrzuć szczotkę po trzech miesiącach. Pamiętaj, aby trzymać ją w oddzielnym kubeczku, tak by nie stykała się z włosiem innych. Nigdy nie pożyczaj nikomu swojej szczotki do zębów!

Wyrzuć po 2 goleniach

Maszynka do golenia: Pomiędzy ostrzami gromadzi się naskórek i włoski, a wielokrotnie zanurzane w wodzie ostrze szybko się tępi. Najlepiej wymień je po jednym goleniu, maksymalnie po trzech.

Pierz 2 razy w tygodniu

Ręczniki: Jeśli jest wilgotny, bakterie łatwo się na nim mnożą. Aby uniknąć infekcji skóry zaczerwienienia czy zapalenia), pierz ręcznik dwa razy w tygodniu w temp. co najmniej 60°C.

Sypialnia



Czyść co 3 miesiące

Poduszka i kołdra: 10 proc. wagi dwuletniej poduszki stanowi: kurz, drobinki naskórka, roztocza, ich odchody i jaja. Alergię bardzo często wywołują właśnie one. Ostatnie badania dowiodły jednak, że więcej roztoczy znaleziono w poduszkach z syntetycznym wypełnieniem niż naturalnym. Czyść pościel co trzy miesiące (trzep, wietrz), wymieniaj co dwanaście. Co trzy miesiące wkładaj do zamrażalnika na 24–48 godz. lub pierz w pralce.

Pierz co 7 dni

Poszewki, prześcieradła: Nawet jeśli śpisz w piżamie i nigdy nie kładziesz się do łóżka bez wzięcia prysznica, w twojej pościeli jest mnóstwo kurzu, resztek makijażu, potu i roztoczy. Raz w tygodniu czas na pranie. Minimalna temperatura prania to 60°C. (Koniecznie też wyprasuj pościel. Żelazko powinno być maksymalnie gorące.

Wyrzuć po 8 latach

Materac: Jeśli materac ma 8–10 lat, właśnie przyszedł czas na nowy. Jeśli jest młodszy, pamiętaj, by go odkurzać co miesiąc. Co jakiś czas możesz też zamówić ekipę czyszczącą: www.owi.pl.

Szafa



Czyść po treningu

Sportowa torba: Po ostrym treningu lądują w niej m.in. wilgotne spodnie, buty, koszulka i mokry ręcznik. Potem pierzesz ubrania, ale zapominasz o torbie, która pomału staje się siedliskiem brudu, grzybów, bakterii itp. Jak często zmieniać: Po każdym treningu przecieraj ją od środka i dbaj o to, by wyschła. Wymieniaj raz do roku. Jeśli torbę można prać w pralce, nastaw automat na 60°C.

Pierz co 2 dni

Stanik: Wsiąka weń wszystko, co wydziela twoja skóra. Brudny biustonosz może być przyczyną wysypek. Pierz go po dwóch dniach noszenia, a po roku wyrzuć. Po wielu praniach materiał przestaje dobrze podtrzymywać biust.

Wyrzuć po 70 godzinach używania

Buty do biegania: W starych butach znajduje się więcej grzybów i roztoczy niż na szczotce do czyszczenia klozetu. Po przebiegnięciu ok. 800 km albo co 8 miesięcy (jeśli tygodniowo przebiegasz ok. 24 km) buty należy zmienić. Producenci butów do biegania w terenie zalecają wyrzucić je po 70 godz. używania.

