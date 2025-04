Zazwyczaj zaczyna się w marcu – czujesz się bardzo zmęczona i coraz trudniej ci zmobilizować się do działania. Nie masz chęci nawet na spotkania z przyjaciółmi. Powodów pogarszającego się samopoczucia może być kilka.



Brak witamin i innych składników odżywczych

Co robić? Jedz 0,5 do 1 kg warzyw i owoców dziennie (zwłaszcza tych obfitujących w witaminę C, np. kapusty i ogórków kiszonych, kiwi, cytrusów), jedz też często produkty bogate w witaminy z grupy B (np. kasze, pieczywo pełnoziarniste, nabiał). Potrzebujesz także cynku (znajdziesz go np. w rybach i pestkach dyni), a także magnezu (np. kakao, gorzka czekolada, kasza gryczana).



Brak światła słonecznego

Co robić? Dużo przebywaj na powietrzu, łap każdy promyk wiosennego słońca. Możesz też raz na kilka dni wybrać się na 10-minutowy seans do solarium lub kupić specjalną lampę do naświetlań w domu.

Brak wody w organizmie

Zimą pijemy jej za mało, co sprzyja gromadzeniu się szkodliwych substancji (wchłaniamy je z powietrzem, żywnością, organizm wytwarza je też podczas procesów metabolicznych).

Co robić? Pij dużo wody, najlepiej niskozmineralizowanej lub źródlanej, możesz też popijać herbatki owocowe lub zieloną herbatę.

Skuteczne metody na wiosenne przesilenie:

1. Dla amatorek intensywnego ruchu

Odkurz dawno zapomniany rower, wskakuj w dres i pedałuj! Możesz też popływać w basenie albo iść na spacer, ale pamiętaj – musisz porządnie się spocić.

Co to daje? Ruch sprzyja usuwaniu toksyn, pobudza układ krążenia, zwiększa produkcję hormonów, w tym endorfin (hormonów szczęścia).

2. Dla kobiet zapracowanych

Nie masz głowy do zdrowej diety ani czasu na ćwiczenia. Sięgnij więc po któryś z preparatów wzmacniających dostępnych bez recepty.

Co to daje? Przy pomocy saszetek oczyszczających szybko odzyskasz siły witalne (np. Methodraine Detox, BioDraine); możesz też wzmocnić organizm minerałami i witaminami, (łykaj np. Vitrum Energy). Jeśli dokucza ci zły nastrój i źle znosisz zmiany pogody, pomogą ci preparaty z witaminami i melisą (np. Melisana).

3. Dla miłośniczek babcinych recept

Zmieszaj po 1 łyżce brzozy białej, łopianu, wiązówki błotnej, powidlnika indyjskiego, mniszka lekarskiego, karczocha i fiołka trójbarwnego. Łyżkę ziół zalej na 10–15 minut szklanką wrzątku. Napar wlej do termosu i popijaj w ciągu dnia.

Co to daje? Pobudza pracę narządów uczestniczących w usuwaniu toksyn: działa przeczyszczająco, moczopędnie, wzmacnia drogi oddechowe.

4. Dla fanek medycyny Wschodu

Rano i wieczorem zafunduj sobie serię 5 min oddechów: wciągaj powietrze nosem głęboko do płuc i brzucha, wytrzymaj 3 sekundy i wolno wydychaj ustami.

Co to daje? Reguluje ilość tlenu i CO2 (to ważne dla procesów życiowych). Poprawia pamięć, koncentrację i sprawność ruchową.

5. Dla kulinarnych eksperymentatorek

Czas na dietę, która oczyści organizm.

Co to daje? Pozbędziesz się toksyn, a dostarczysz mnóstwo substancji regenerujących. Twoja cera nabierze bla- sku, będziesz wprost tryskać energią!

6. Dieta Imperium mocy

Specjalnie dla nas dietetyczka dr Ewa Matyska-Piekarska opracowała dietę oczyszczającą. Jak ją stosować?

- Poniedziałek/wtorek. Jesz tylko warzywa (surowe i gotowane – mogą być mrożonki) i owoce (np. cytrusy i kiwi).

- Środa/czwartek. Do jadłospisu z poprzednich dni dodajesz kefir lub maślankę oraz koktajle z owoców.

- Piątek. Dodajesz chleb razowy, kaszę lub płatki owsiane.

- Sobota. Dołączasz biały chudy ser.

- Niedziela. Jak wyżej. Od poniedziałku zaczynasz jeść drób.

Od początku diety zjadasz dziennie: 3 orzechy włoskie, 6 łyżeczek oliwy (skrapiaj warzywa). Pijesz 2–3 litry

płynów (woda, soki, zielona herbata).

Aleksandra Barcikowska