Półpasiec (po angielsku shingles) to choroba zakaźna, na którą mogą zachorować osoby, które przebyły wcześniej ospę wietrzną. Objawy półpaśca są dość charakterystyczne: bolesne pęcherze i zaczerwienienia po jednej stronie cała. Leczenie półpaśca polega na niwelowaniu objawów choroby (szczególnie uciążliwego bólu). Choć choroba przebiega zwykle łagodnie, niekiedy półpasiec może prowadzić do groźnych powikłań. Sprawdź, jak rozpoznać objawy półpaśca (zobacz zdjęcia zmian skórnych)!

Jaki wirus wywołuje półpasiec?

Półpasiec to choroba wywoływana przez Varicella zoster virus (VZV). To ten sam wirus, który odpowiedzialny jest za rozwój ospy wietrznej. Wirus VZV należy do rodziny herpeswirusów, do której należy ponad 100 gatunków wirusów, odpowiedzialnych m.in. za opryszczkę, mononukleozę, cytomegalię czy mięsaka Kaposiego.

Półpasiec rozwija się u osób, które w przeszłości przechodziły ospę wietrzną. Wirus ospy pozostaje bowiem w organizmie w uśpieniu i, w sprzyjających warunkach np. osłabienia odporności, może się uaktywnić, wywołując półpasiec.

Jak rozpoznać objawy półpaśca?

Najważniejszym objawem półpaśca jest pojawienie się bolesnych, czerwonych pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym. Krostki przypominają te, które pojawiają się u chorych na ospę wietrzną, jednak różnią się położeniem. W przypadku ospy krosty występują na całym ciele, natomiast przy półpaścu pęcherzyki zwykle układają się kształcie poziomego pasa i nie przekraczają linii środkowej ciała (stąd nazwa półpasiec). Pęcherzyki zwykle pojawiają się w obrębie tułowia, czasem twarzy, a nawet gałki ocznej lub małżowiny usznej.

W dwóch ostatnich przypadkach mówimy o półpaścu ocznym (gdy wirus zaatakuje nerw oczny) lub półpaścu usznym (choroba obejmuje tkanki głowy, np. błony śluzowe jamy ustnej, nos, małżowiny uszne). Obie odmiany półpaśca mogą prowadzić do bardzo poważnych powikłań, z utratą wzroku, słuchu i zapaleniem opon mózgowych włącznie.

Półpasiec - zdjęcia zmian skórnych

Poniżej przedstawione zdjęcia

Czy półpasiec w ciąży jest groźny?

W przypadku zachorowania na półpasiec podczas ciąży, ryzyko przejścia wirusa z matki na dziecko jest bardzo małe. Nie oznacza to jednak, że chorobę można zignorować. Każda ciężarna, które podejrzewa u siebie objawy półpaśca, powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Specjalista podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Inaczej jest w przypadku, gdy do choroby dojdzie przed samym rozwiązaniem. Podczas porodu dziecko może zarazić się od matki ospą.

Czy dzieci mogą zachorować na półpasiec?

Tak, choć zdarza się to rzadko. Choroba może rozwinąć się u tych dzieci, które przeszły już wcześniej ospę wietrzną. Warto pamiętać, że półpasiec u dzieci objawia się łagodniej, niż u dorosłych. Wzdłuż zaatakowanego przez wirusy nerwu również pojawiają się wypełnione płynem surowiczym krostki, jednak wykwity są mniej charakterystyczne i wyglądem bardziej przypominają objawy ospy wietrznej. Oprócz zmian skórnych, dzieciom mogą dokuczać też nerwobóle i gorączka. Leczenie półpaśca u dzieci, podobnie jak u dorosłych, polega na niwelowaniu objawów towarzyszących chorobie. W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o potrzebie podania dziecku leków przeciwwirusowych zawierających acyklowir.

Jakie mogą być powikłania półpaśca?

Powikłania po półpaścu na szczęście zdarzają się rzadko. Jeśli już się pojawią, mogą być jednak bardzo niebezpieczne. W zależności od miejsca, które zaatakuje wirus, powikłania mogą przybrać postać półpaśca usznego, ocznego, półpaśca narządów płciowych, krwotocznego czy zgorzelinowego. Powikłania mogą dotyczyć dolegliwości typu:

