Twój organizm będzie skutecznie walczył z wirusami i bakteriami, jeśli zapewnisz mu regularne dostawy witamin i składników mineralnych. Ważne są zwłaszcza witaminy C i A oraz minerały: cynk, miedź i żelazo. Każda z tych substancji ma swoje specjalne zadanie do wykonania, ale tylko działając wspólnie, mogą skutecznie obronić Cię przed chorobami. Poznaj więc najlepszych sprzymierzeńców Twojej odporności i dowiedz się, gdzie znajdziesz ich najwięcej.

A psik!

Niedobór witaminy A sprzyja uszkodzeniom błon śluzowych (m.in. nosa i gardła), które stanowią naturalną barierę chroniącą organizm przed zarazkami. Zarówno gotowa witamina A, obecna wyłącznie w produktach zwierzęcych, jak i roślinny beta-karoten (z którego organizm sam wytwarza potrzebną mu ilość witaminy A) zwiększają aktywność limfocytów oraz ułatwiają komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu immunologicznego.

Tu najwięcej witaminy A: mleko, sery i twarożki, masło, mięso.

Tu najwięcej beta-karotenu: marchew, dynia, brokuły i suszone morele.

Wysokie C

Dzięki witaminie C wzrasta sprawność białych krwinek, a więc ich skuteczność w walce z zarazkami. Zwiększonych ilości tej substancji potrzebujesz zwłaszcza wtedy, gdy jesteś przepracowana, zestresowana i dużo ćwiczysz.

Tu najwięcej witaminy C: papryka, owoce cytrusowe, porzeczki i truskawki (także mrożone).

Żelazna kurtyna

Duża ilość żelaza w pożywieniu to silna tarcza ochronna przed wirusami i bakteriami. Pierwiastek ten jest niezbędny do prawidłowego zaopatrzenia wszystkich komórek w odżywczy tlen. W szczególnie dużych ilościach potrzebny jest kobietom (bo tracą go w czasie menstruacji). Odpowiednią ilość żelaza zapewnią Ci przede wszystkim dania z wątróbką lub wołowiną. To właśnie mięso zawiera łatwo przyswajalną postać tego pierwiastka (tzw. żelazo hemowe).

Z produktów roślinnych organizm jest w stanie wchłonąć jedynie niewielką ilość żelaza (np. z orzechów ok. 2 proc.). Możesz to przyswajanie znacznie poprawić, jeśli te same orzechy wrzucisz do sałatki z dużą ilością witaminy C i podasz z porcją pieczonego w mięsa. Wtedy wchłanianie wzrośnie 4–5-krotnie!

Tu najwięcej żelaza: wołowina, wątróbka, pietruszka naciowa, suszone morele, orzechy, rodzynki i brokuły.

Daj cynk

Minerał ten kontroluje powstawanie w szpiku kostnym białych krwinek oraz nadzoruje proces ich przekształcania się w limfocyty T, które kierują pracą całego układu odpornościowego. Jest też niezbędny do produkcji przeciwciał i przyspiesza rekonwalescencję. Ci, którzy w pierwszym okresie choroby stosują dietę bogatą w cynk, szybciej wracają do zdrowia.

Tu najwięcej cynku: ostrygi, wątróbka, mięso drobiu, a zwłaszcza indyka, kiełki pszenicy, mleko i jogurty oraz szpinak.



Mieć miedź

Pierwiastek ten uczestniczy w zamianie białych krwinek na komórki obronne – fagocyty. Otaczają one bakterie oraz wirusy i szybko je unieszkodliwiają. O zwiększone dostawy cynku zadbaj zwłaszcza wtedy, gdy czujesz, że chwyta Cię przeziębienie.

Tu najwięcej miedzi: ziemniaki, banany, orzechy, ostrygi i małże, groch, produkty z pełnego ziarna zbóż.



Pomoc z apteki

Wystarczającą ilość „odpornościowych” witamin i minerałów zapewnia Ci na ogół codzienna dieta. Jednak w niektórych sytuacjach (np. długotrwały stres, ciąża, palenie papierosów, przebyte choroby lub operacje) potrzebne jest uzupełnianie niedoborów. Najlepiej wybrać wtedy preparat multiwitaminowy, który zawiera wszystkie składniki w odpowiednich proporcjach, np.: Bodymax, Forma Odporność, Geronpol, Maxivit, Multi-tabs, Spektrum, Vita-Fem, Vitrum, Sanostol (dla dzieci od 4. roku życia).

