Czy bezpieczne opalanie w solarium jest możliwe? Jest kilka zasad, których musisz bezwzględnie przestrzegać. Przeczytaj koniecznie, jeśli jesteś fanką opalenizny spod lamp! Oto wszystko o solarium, co musisz wiedzieć.



Reklama

fot. Fotolia



Czy promienie UVA są bezpieczne?

Jest kilka źle interpretowanych faktów krążących w Internecie na temat opalania w solarium. Czy promienie UVA są całkowicie bezpieczne dla skóry w przeciwieństwie do UVB? Kiedyś rzeczywiście tak uważano, niestety badania dowodzą, że promienie UVA docierają w głąb skóry i są odpowiedzialne za przyspieszenie starzenia się skóry, pogarszają znacznie wygląd włosów i paznokci. Rak skóry także może być wywoływany przez promienie UVA (głównie w postaci złośliwego czerniaka).

Czy solarium leczy?

Oczywiście opalanie w solarium może poprawić nastrój, pomóc tym samym w stanach depresyjnych, zwłaszcza wtedy, gdy niedobory słońca mają na nas negatywny wpływ. Natomiast stwierdzenie, że leczy choroby jest lekkim uproszczeniem. Leczenie różnych schorzeń promieniami ultrafioletowymi może odbywać się tylko pod kontrolą lekarza, w odpowiednich dawkach, konkretnymi lampami o odpowiedniej mocy. Inaczej można sobie raczej zaszkodzić i nasilić objawy chorób.

Jak opalać się w solarium rozsądnie i sprawić, żeby było bezpieczniej? Przeczytaj wszystko o solarium w kilku punktach.





[CMS_PAGE_BREAK:Sprawdź rodzaj lamp i łóżek]



Sprawdź rodzaj lamp i łóżek

Bezwzględnie i zawsze sprawdzaj rodzaj lamp zanim zaczniesz się opalać w solarium. Bezpieczny poziom promieniowania UVA to 0,3 wat na mkw.

Seans opalający w takim solarium trwa minimum 15 minut. Jeśli zostanie zaproponowany krótszy czas – najprawdopodobniej lampy znacznie przekraczają dozwolony poziom promieniowania.

Korzystaj tylko z łóżek opalających sprawdzonych i objętych gwarancją producenta. Sprzęt i akcesoria muszą być zawsze umyte i zdezynfekowane. Działająca wentylacja oraz możliwość wyłączenia lamp opalających twarz (twarzy lepiej w ogóle nie opalać) to także ważne elementy bezpiecznego opalania w solarium. Zawsze pytaj obsługę solarium jaki jest czas eksploatacji lamp – przez pierwsze 80 godzin zazwyczaj działają zbyt mocno, dlatego należy skrócić opalanie. Jeśli świetlówki są eksploatowane dłużej niż 800 godzin, zrezygnuj z opalania! W przypadku łóżek turbo – opalaj się zawsze 2 razy krócej, niż na zwykłym.

[CMS_PAGE_BREAK:Przed solarium idź do lekarza]



Przed solarium idź do lekarza

Zanim zdecydujesz się na opalanie w solarium, koniecznie zasięgnij porady lekarza (internisty, dermatologa, ginekologa, endokryloga itp.) Dlaczego? Niektóre kuracje lekami wykluczają opalanie w solarium, np. tabletki antykoncepcyjne i leki hormonalne pod wpływem promieniowania mogą powodować trwałe przebarwienia i plamy na skórze.

Warto też wiedzieć, że niektóre kosmetyki, zwłaszcza zapachowe, mogą stać się toksyczne. Osoby i bardzo białej cerze i włosach ze zmianami atopowymi skóry, mogą opalaniem w solarium prowokować rozwój czerniaka. Jeśli niedawno urodziłaś dziecko, także nie powinnaś się opalać. Niektóre choroby przewlekłe są przeciwwskazanie do korzystania z solarium. Zanim poddasz się promieniom UVA – zapytaj lekarza o zdanie!

W przypadku poważnych chorób serca, zaburzeń krążenia, nadczynności tarczycy, gruźlicy i zaburzeń hormonalnych należy zrezygnować z opalania w solarium. Dotyczy to również osób dotkniętych chorobą nowotworową, kobiet miesiączkujących i w ciąży.

[CMS_PAGE_BREAK:Bezpieczny czas opalania]



Bezpieczny czas opalania

Możemy przyjąć tylko określoną dawkę promieni UV bez szkody dla zdrowia. W ciągu roku możemy opalać się około 10 godzin! Zarówno na słońcu, jak i w solarium. Łącznie! Kiedy wybierasz się pierwszy raz do solarium, możesz opalać się co 2-3 dni, nie dłużej, niż przez 10 dni. Nigdy codziennie! Po tym czasie – raz w tygodniu. W żadnym razie nie łącz opalania w solarium z leżeniem na słońcu. Co 2-3 tygodnie przerwij opalanie w solarium na 4 tygodnie.

[CMS_PAGE_BREAK:Zasłoń twarz, oczy i brodawki piersiowe]



Zasłoń twarz, oczy i brodawki piersiowe

Twarzy lepiej w ogóle nie opalać, skóra twarzy jest bardzo delikatna. Nie zapominaj o specjalnych okularach ochronnych, promienie UVA szkodzą oczom. Delikatna skóra piersi także powinna być chroniona, a zwłaszcza brodawki piersiowe – powinny być zakryte! Kiedy wybierasz się do solarium umyj ciało, zmyj makijaż i zdejmij wszelką biżuterię oraz ozdoby. Wargi koniecznie posmaruj pomadką z wysokimi filtrami SPF – usta są bardzo wrażliwe i też się starzeją.

[CMS_PAGE_BREAK:Opalanie w solarium - pamiętaj jeszcze!]



Opalanie w solarium - pamiętaj jeszcze!

Dzień przed skorzystaniem z solarium zrób peeling ciała.

Smaruj się specjalnymi kosmetykami aktywizującymi wytwarzanie melaniny (odpowiedni preparat poleci ci kosmetyczka). Nie używaj preparatów z filtrem przeznaczonych do opalania na plaży, ponieważ blokują dostęp promieni ultrafioletowych do skóry.

(odpowiedni preparat poleci ci kosmetyczka). ponieważ blokują dostęp promieni ultrafioletowych do skóry. Należy osłonić płatkami kosmetycznymi lub ligniną brodawki piersiowe, ponieważ skóra na nich jest bardzo delikatna i wrażliwa; to samo dotyczy pieprzyków czy innych zmian skórnych.

ponieważ skóra na nich jest bardzo delikatna i wrażliwa; Wyjmujemy szkła kontaktowe.



Po opalaniu pij dużo wody, aby uzupełnić jej utratę. Korzystając z solarium bardzo się pocimy.

Korzystając z solarium bardzo się pocimy. Od opalania w solarium można się uzależnić - taki nałóg to tanoreksja. Tanorektyk uważa, że tylko opalona skóra jest ładna. Cera takiej osoby uzależnionej jest zazwyczaj ok. 10 lat starsza, niż by to wynikało z wieku, a opalenizna bardzo ciemna i szara. Ten nałóg to objaw problemów psychicznych i wymaga konsultacji psychologicznej.

Artykuł powstał przy współpracy z Iwoną Jakubiak, kosmetologiem

Korzystaj ze sprawdzonych solariów. Jeśli cokolwiek w wyglądzie urządzenia budzi wątpliwości, zażądaj pokazania stosownych dokumentów, świadczących o tym, że urządzenie jest regularnie serwisowane. Jeśli z jakichś przyczyn okaże się to niemożliwe, wybierz się do innego gabinetu.

Upewnij się, czy łóżko opalające lub kabina zostały zdezynfekowane po poprzednim użytkowniku. To bardzo ważne, ponieważ w solarium bardzo łatwo zarazić się grzybicą i innymi trudnymi do wyleczenia chorobami skóry.

Korzystaj tylko z jednorazowych ręczników. Jednorazowe kapcie i bielizna powinny być w twojej obecności wyjmowane z opakowania.

Przed opalaniem posmaruj twarz i ciało kremem z filtrem UVA. Uzyskany brąz będzie co prawda nieco mniej intensywny, za to bezpieczeństwo dużo większe.

Obowiązkowo używaj okularów ochronnych, bo promienie UVA zwiększają ryzyko powstania zaćmy. Samo zamknięcie oczu nie wystarczy!

Po powrocie do domu solidnie natłuść skórę.

Nie można określić czasu ani częstotliwości opalania się, które byłyby bezpieczne dla skóry. Ale oczywiście znacznie mniejszą krzywdę robisz sobie, jeśli z solarium korzystasz dwa, trzy razy do roku, np. przed wielkim wyjściem, niż wtedy, gdy opalasz się parę razy w tygodniu. Pamiętaj, że 15 minut spędzone w solarium jest dla skóry tak samo niebezpieczne jak cały dzień na słońcu.

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo-higiena/czy-mozliwe-jest-bezpieczne-opalanie-w-solarium_33863.html

Korzystaj ze sprawdzonych solariów. Jeśli cokolwiek w wyglądzie urządzenia budzi wątpliwości, zażądaj pokazania stosownych dokumentów, świadczących o tym, że urządzenie jest regularnie serwisowane. Jeśli z jakichś przyczyn okaże się to niemożliwe, wybierz się do innego gabinetu.

Upewnij się, czy łóżko opalające lub kabina zostały zdezynfekowane po poprzednim użytkowniku. To bardzo ważne, ponieważ w solarium bardzo łatwo zarazić się grzybicą i innymi trudnymi do wyleczenia chorobami skóry.

Korzystaj tylko z jednorazowych ręczników. Jednorazowe kapcie i bielizna powinny być w twojej obecności wyjmowane z opakowania.

Przed opalaniem posmaruj twarz i ciało kremem z filtrem UVA. Uzyskany brąz będzie co prawda nieco mniej intensywny, za to bezpieczeństwo dużo większe.

Obowiązkowo używaj okularów ochronnych, bo promienie UVA zwiększają ryzyko powstania zaćmy. Samo zamknięcie oczu nie wystarczy!

Po powrocie do domu solidnie natłuść skórę.

Nie można określić czasu ani częstotliwości opalania się, które byłyby bezpieczne dla skóry. Ale oczywiście znacznie mniejszą krzywdę robisz sobie, jeśli z solarium korzystasz dwa, trzy razy do roku, np. przed wielkim wyjściem, niż wtedy, gdy opalasz się parę razy w tygodniu. Pamiętaj, że 15 minut spędzone w solarium jest dla skóry tak samo niebezpieczne jak cały dzień na słońcu.

Reklama

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo-higiena/czy-mozliwe-jest-bezpieczne-opalanie-w-solarium_33863.html