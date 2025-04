7 sposobów, jak zachować zdrowie zimą!

Zimą powinniśmy dbać o siebie szczególnie, ponieważ to właśnie wtedy najczęściej zapadamy na tzn. sezonowe dolegliwości. Poczynając od przeziębień, a na zimowej depresji kończąc. Jak dbać o zdrowie zimą, aby wszelkie choroby omijały nas szerokim łukiem?



1. Ubieraj się ciepło. Niby banalne, lecz wcale nie tak oczywiste. Planując zimową garderobę, przede wszystkim zadbajmy o odpowiednie buty. Ważne, by były ocieplone, nie przemakały (dodatkowo warto je zaimpregnować), a także były wygodne. Zimą najczęściej marzną nam właśnie dłonie i stopy, dlatego dobre buty oraz ciepłe rękawiczki to absolutny obowiązek. Warto zainwestować również w zimową kurtkę i czapkę (to właśnie przez głowę tracimy najwięcej ciepła!). Zimą najlepiej ubierać się warstwowo, ponieważ oprócz ciepłych ubrań, przed zimnem chroni nas także warstwa powietrza, która gromadzi się pomiędzy poszczególnymi elementami odzieży.

Zimne dłonie i stopy - o czym świadczą?

2. Rozgrzej się! Zwierzęta domowe lubią wygrzewać się przed kominkiem lub przy kaloryferze. Bierzmy z nich przykład i korzystajmy z dobroczynnego działania ciepła, nie tylko wówczas, gdy już zdarzyło nam się przemarznąć. Gorąca herbata i ciepły koc w domowym zaciszu lub sauna w fitness klubie to tylko niektóre z metod na rozgrzanie się zimą.

Jak się rozgrzać jesienią i zimą?

3. Naturalnie wzmacniaj odporność. To właśnie jesienią i zimą zwykle przypominamy sobie, że odporność organizmu wymaga wspomagania. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem zimą, zadbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w witaminy i minerały, odpowiednią ilość godzin snu na dobę, czas na relaks oraz aktywność fizyczną. Można również wprowadzić do swojej diety tzw. naturalne antybiotyki, jak dobrze znany i sprawdzony czosnek czy miód.

Naturalne antybiotyki

4. Doleczaj infekcje! Jeśli już zdarzy ci się zachorować, pamiętaj, aby wyleczyć infekcję do końca. Wychodzenie na mróz z gorączką, bolącym gardłem czy katarem może zaszkodzić nie tylko tobie (a niedoleczone infekcje mogą mnie przykre i długofalowe konsekwencje dla zdrowia), ale także stwarza ryzyko zarażenia innych osób. Dlatego jeśli jesteśmy chorzy, koniecznie zostańmy w domu!

8 sposobów na poprawę odporności

6. Umilaj sobie poranki. Wstawianie rano do pracy czy szkoły zimą wydaje się szczególnie trudne. Za oknem mrok, a nierzadko i mróz, przez co na samą myśl o opuszczeniu ciepłego łóżka, dostajemy gęsiej skórki. Nie musi tak być! Jeśli poranna pobudka to dla nas gehenna, postarajmy się umilić sobie poranki, np. słuchając rano ulubionej muzyki czy serwując sobie wyśmienite śniadanie.

Poranne wstawanie zimą - 6 skutecznych porad!

8. Nie daj się zimowej chandrze! Oprócz pielęgnowania ciała i zdrowia, zimą zadbaj również o ducha. Ponieważ to właśnie zimą najczęściej zapadamy na tzw. depresję sezonową. Dlatego, aby dobry humor nie opuszczał nas również zimą, serwujmy sobie drobne przyjemności. Sport, spotkania z przyjaciółmi, pyszne posiłki czy wizyta w saunie - choć raz w tygodniu podarujmy sobie coś, co podtrzyma nas na duchu aż do wiosny!

Jak nie dać się zimowej chandrze?