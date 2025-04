Prowadzony styl życia ma ogromny wpływ na przebieg ciąży. Od tego, jak przyszła mama o siebie dba, zależy nie tylko jej zdrowie, ale także prawidłowy rozwój maluszka w jej brzuchu. Dlatego podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas tych wyjątkowych dziewięciu miesięcy.

Odpowiednia dieta

Połączony pępowiną z organizmem mamy maluszek, otrzymuje wszystkie składniki, które są mu potrzebne do tego, by się rozwijać. Dlatego oczekując narodzin dziecka powinnyśmy zadbać o to, by nasz codzienny jadłospis był różnorodny i nie pomijał żadnej z grup produktów żywnościowych. – Właściwe odżywianie jest istotne także ze względu na to, że podczas ciąży wzrasta zapotrzebowanie na energię, a przemiana materii przyśpiesza z powodu zwiększonego tempa pracy układu oddechowego i krwionośnego. To, co spożywa przyszła mama, buduje nie tylko jej organizm, ale także organizm jej nienarodzonego dziecka i struktury pomocnicze jak np. łożysko – mówi ginekolog dr n. med. Rafał Kocyłowski z poznańskiego Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare w Szpitalu Med Polonia.

W jadłospisie przyszłej mamy na stałe powinny znaleźć się takie produkty jak nabiał, ryby, rośliny strączkowe, a także chude mięso. W tych produktach znajdziemy białko, które jest niezbędne szczególnie w trzecim trymestrze ciąży, kiedy maluszek najszybciej rośnie. Przyszłe mamy powinny także pamiętać o spożywaniu produktów bogatych w żelazo, które jest bardzo ważne zwłaszcza w zaawansowanej ciąży. Ten pierwiastek znajdziemy między innymi w wątróbce, buraczkach i pestkach dyni. Warto także pamiętać o błonniku, który pomaga złagodzić często dokuczające w tym czasie zaparcia.

Jakich produktów należy w trakcie ciąży unikać? Przede wszystkim sztucznie dosładzanych gazowanych napojów, ponieważ zawierają fosforany zmniejszające wchłanianie przez organizm wapnia – tak ważnego dla prawidłowego rozwoju maluszka. Lepiej też zrezygnować z niepotrzebnej dawki cukrów i tłuszczów trans pod postacią wafelków czy ciasteczek. Można zastąpić je gorzką czekoladą, a jeszcze lepiej suszonymi owocami.

Obowiązkowe badania

Dla zdrowia przyszłej mamy oraz maluszka istotne są także regularne wizyty u ginekologa oraz wykonywanie badań prenatalnych. Dzięki temu, że przyszła mama jest pod stałą kontrolą specjalisty, wszystkie nieprawidłowości w przebiegu ciąży czy chociażby niedobory witamin można łatwo wykryć i im zapobiegać. – Dzięki badaniom prenatalnym można sprawdzić czy maluszek nie jest obciążony wadami genetycznymi i chorobami wrodzonymi. To bardzo istotna dla lekarza informacja, bowiem dzięki rozwojowi medycyny w wielu przypadkach leczenie jest możliwe jeszcze przed przyjściem dziecka na świat lub tuż po jego narodzinach. Ponadto najnowsze odkrycia w dziedzinie badań prenatalnych pomagają wykryć czy u kobiety w ciąży jest możliwy poród przedwczesny, czy przyszła mama może cierpieć na nadciśnienie tętnicze, a także cukrzycę ciążową. Dolegliwości możemy wykryć zanim pojawią się pierwsze symptomy i od razu przystąpić do skutecznego leczenia.– mówi dr Rafał Kocyłowski.

Podczas ciąży warto wykonać zupełnie bezpieczne dla zdrowia nieinwazyjne badania prenatalne czyli USG oraz testy biochemiczne z krwi kobiety w ciąży. Chociaż ich wynik nie daje jednoznacznej diagnozy, pozwala ustalić, czy u naszej pociechy istnieje istotne ryzyko wystąpienia określonych wad wrodzonych. Dopiero jeśli wynik tych testów jest niepokojący, lekarz skieruje przyszłą mamę na inwazyjne badania prenatalne, do których zalicza się między innymi amniopunkcję, kordocentezę czy biopsję trofoblastu. Choć wiele osób obawia się, że mogą być one niebezpieczne dla zdrowia płodu, to w rzeczywistości jeśli są one wykonywane przez doświadczonego lekarza, ryzyko jest ograniczone do minimum (poniżej 1 proc.).

Refundacja badań prenatalnych

Badania prenatalne w naszym kraju nie są obowiązkowe, ale ich wykonanie w określonych przypadkach refunduje NFZ. Za testy nie płacą kobiety, które zaszły w ciążę po ukończeniu 35. roku życia oraz te przyszłe mamy, które wcześniej urodziły dziecko z chorobą genetyczną lub wadą wrodzoną. Refundacja przysługuje także w przypadku, gdy w rodzinie występowały przypadki wad lub lekarz prowadzący aktualną ciążę zauważył coś niepokojącego w badaniu USG, na przykład podejrzewa brak kości nosowej (NB) lub stwierdza za szybką lub za wolną czynność serca dziecka (FHR) czy szeroką przezierność karkową (NT).

Unikanie stresu podczas ciąży

W dużym stopniu na rozwój nienarodzonego jeszcze maluszka wpływa odczuwany przez przyszłą mamę stres. Jeśli w trakcie ciąży przez długi czas się denerwujemy, w naszym organizmie rośnie poziom adrenaliny, który może wywoływać skurcze macicy i spowodować przedwczesny poród, a nawet poronienie. Nerwy w trakcie ciąży mogą również przyczynić się do nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka, a także opóźnić rozwój jego narządów ruchu. Dlatego w trakcie ciąży przyszła mama powinna starać się do minimum ograniczyć stres i znaleźć sposób na rozładowanie napięcia, na przykład poprzez relaksującą kąpiel, spokojny wieczór z książką czy spotkanie z przyjaciółką. Ważne jest także, by dbać o odpowiednią ilość snu, ponieważ w tym czasie organizm najlepiej się relaksuje i regeneruje.

Dwie kreski na teście ciążowym to wspaniała wiadomość, a jednocześnie sygnał, że od teraz jesteśmy odpowiedzialne za małego człowieczka, który rozwija się w naszym brzuchu. Pamiętajmy więc, by szczególnie podczas ciąży o siebie dbać. Bo zdrowa mama równa się zdrowy maluch.

