Wpływ kolorów na zdrowie i samopoczucie

Nasza egzystencja zdominowana jest przez barwy, choć nierzadko zdajemy sobie sprawę z ich wpływu na nasze samopoczucie czy zdrowie. Tymczasem kolory podobnie jak zapachy stosownie skomponowane i dawkowane, mogą równie dobrze wyleczyć nas z depresyjnych nastrojów, co zafundować mniej wisielcze humory.



Fot. Depositphotos



- Nasza skóra w 80 procentach wchłania barwne promienie emitowane przez otoczenie, w jakim przebywamy. Ludzki organizm bardzo szybko i różnie reaguje na kolory. Znawcy chromoterapii wiedza o tym dobrze i często z dobrym skutkiem stosują je w swoich terapiach - twierdzi Zbigniew Kocik, socjolog i kulturoznawca, prezes Stowarzyszenia ‘poznaj samego siebie’ z Łodzi

Osobnicy zbyt ospali czy spolegliwi z powodzeniem mogą wytapetować swoje mieszkanie w czerwonych barwach. Ten kolor z pewnością podziała, jak osobliwy akumulator. Zbytnio nadpobudliwi osobnicy, atakowani czerwienią, mogą stać nieobliczalnymi agresorami.

Nie bez powodu wiec właściciele przybytków gastronomicznych powinni dozować tę właśnie barwę, z daleko idąca ostrożnością. Spokojni z pozoru goście, mogą bowiem stać się zbyt krewkimi bojówkarzami. Za to nawet mało wykwintne dania, serwowane na czerwonym obrusie, będą konsumowane do ostatniego kęsa Kolor ten jak żaden inny pobudza apetyt - twierdzi Kocik.

Dieta w kolorze blue

Niebieskie i granatowe barwy podziałają wręcz odwrotnie. Wskazane więc będą, jako dodatek dla osobników, fundujących sobie przymusowa dietę. Nawet najbardziej wystawne dania potrawy zaserwowane w niebieskiej zastawie, będą konsumowane wolno i w niewielkich ilościach, skromnie dawkowanych ilościach. W scenerii zdominowanej tą właśnie barwą w scenerii zdominowanej ta barwa staną się małomówni nie skorzy do dyskusji, czy jakichkolwiek wylewności. Barwy te nie sprzyjają więc negocjacjom.

Pomarańczowo, więc rozrywkowo



Monotonia nie zagrozi, gdy zabawa organizowana jest z uwzględnieniem pomarańczowych odcieni. Nie bez powodu ten kolor zalecany jest dla ponuraków i pesymistów. Krotki wypoczynek w pomarańczach poradzi sobie z czarnowidztwem czy depresyjnymi nastrojami. Wzrośnie też nasz potencjał twórczy. Wskazany dla lokatorów mieszkań, zdominowanych przez róże. To zazwyczaj zalęknieni, szukający bezpieczeństwa frustraci.

Gustowanie w różowych barwach równie dobrze może sygnalizować uduchowienie, ze skłonnościami do zamykania się w sobie. Dawka pomarańczowych odcienie otworzy ich nieco na otaczająca rzeczywistość i ludzi Żółć zapewni dodatkowo nam skuteczność twórczych działań oraz przezwyciężania konfliktów czy sporów.

Wypoczywaj na zielono



Amatorzy zieleni to zazwyczaj zrównoważeni, konsekwentni, ale też i skuteczni w działaniach

Kolor ten, jak żaden inny sprzyja wypoczynkowi Nie bez powodu chętnie i często, choć instynktownie, nawet krótki wypoczynek fundujemy sobie, w pełnym zieleni plenerze, Tylko tam zregenerujemy nasze organizmy. Błyskawicznie uzupełnimy zapas nadwątlonych sil witalnych - dodaje Kocik.

Negocjacje, w pomieszczeniu gdzie dominuje ta właśnie barwa, będą wprawdzie przyjacielskie, co nie znaczy, że udane. Równie niesprzyjający wszelkim negocjacjom jest granat.. Jego niezaprzeczalnym walorem są za to właściwości lecznicze przy nerwobólach czy bezsenności. Równie dobrze poradzi sobie z dolegliwościami układu oddechowego i nerwowego. Czerwień za to uruchomi mechanizmy odpornościowe naszego organizmu.