Bezpieczeństwo opalania w ciąży zależy od różnych czynników, m.in. długości czasu ekspozycji słonecznej, zastosowania kremu z filtrem czy nawodnienia organizmu. Wszystko wskazuje na to, że racjonalne korzystanie ze słońca w czasie ciąży jest bezpieczne, a nawet może być korzystne dla zdrowia i rozwoju płodu. Oto kilka bardziej i mniej popularnych mitów na temat opalania w ciąży.

Nie ma aktualnie dowodów na to, że opalanie w ciąży jest szkodliwe. Korzystanie ze słońca w ciąży nie jest przeciwwskazane. Ciężarne powinny jednak unikać opalania w czasie największego nasłonecznienia (między godziną 11 a 15), stosować kremy z filtrem i dostarczać organizmowi płyny. Szkodliwe może być nadmierne opalanie w ciąży, zarówno dla kobiety, jak i dziecka.

Niektórzy przekonują, że oddziaływanie słońca na ciążowy brzuch może wywołać skurcze i przedwczesny poród. Nie jest to prawdą. Opalanie w ciąży nie prowadzi do przedwczesnego porodu. Może za to przed nim chronić.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Edynburgu wykazało, że prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu u kobiet narażonych na najmniejszą ilość światła słonecznego było o 10% wyższe niż u kobiet, u których dawka promieni słonecznych była najwyższa. Nie zauważono żadnego związku opalania w ciąży ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu.

Wręcz przeciwnie. Naukowcy z Iranu zauważyli, że ekspozycja słoneczna w I trymestrze ciąży pozytywnie działa na wzrost płodu. Światło słoneczne przyczynia się bowiem do produkcji witaminy D, która odpowiada za prawidłowy rozwój układu nerwowego, kości, zębów, nerek i serca.

Nie jest tajemnicą, że unikanie słońca będzie skutkowało niedoborem witaminy D. Taki stan w ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu, zatrucia ciążowego, cukrzycy ciążowej oraz niskiej masy urodzeniowej dziecka. Zatem całkowite wystrzeganie się słońca może wbrew pozorom zaszkodzić.

Kolejnym mitem jest, że aby móc korzystać ze słońca w ciąży, należy zasłonić brzuch. Nie ma żadnych naukowych podstaw, aby sądzić, że ukrycie brzucha sprawi, że kobieta będzie mogła bezpiecznie się opalać. A już na pewno nie spowoduje, że możemy wylegiwać się na plaży bez ograniczeń. Promieniowanie słoneczne bezpośrednio nie zaszkodzi dziecku, ponieważ dociera do głębokich warstw skóry lub nawet tkanki podskórnej, ale nie do wód płodowych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że tolerancja wysokich temperatur w ciąży jest mniejsza, a temperatura ciała może być podwyższona, dlatego unikaj przegrzania i pamiętaj o zasłanianiu głowy.

Kąpiele słoneczne w ciąży mają też swoją ciemną stronę. Istnieją badania, które dowodzą, że ekspozycja słoneczna może wiązać się z różnymi problemami zdrowotnymi. I nie chodzi tylko o udar słoneczny.

Jedno z badań naukowców z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego wykazało, że dzieci urodzone przez kobiety, które były narażone na wyższy poziom promieniowania UV w I trymestrze ciąży, częściej zapadały na stwardnienie rozsiane oraz schizofrenię w dorosłym życiu.

Inne badanie dowiodło, że promieniowanie słoneczne może powodować rozkład kwasu foliowego. Jest to związek niezbędny do prawidłowego działania i rozwoju układu krwionośnego i nerwowego, którego suplementacja przed ciążą i w jej trakcie jest zalecana.

Należy też pamiętać o tym, że skóra w ciąży z powodu zmian hormonalnych jest wrażliwsza niż zwykle. Słońce może powodować przebarwienia i plamy (w tym ostudę ciążową). Zmiany mogą zniknąć z czasem, ale mogą też się utrwalić.

Umiarkowane korzystanie ze słońca w ciąży nie powoduje komplikacji. Nadmierne opalanie może prowadzić od udaru cieplnego, wzrostu ciśnienia tętniczego oraz odwodnienia, na które kobiety w ciąży są szczególnie narażone. Dlatego ze słońcem nie można przesadzać.

Oto kilka ważnych zasad, które sprawią, że opalanie w ciąży będzie bezpieczne:

