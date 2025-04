W brew pozorom to najczęstsza choroba skóry, dotyka aż 75 procent ludzi. Częściej występuje tylko trądzik. Kurzajkom sprzyja osłabiona odporność organizmu. Dlatego najbardziej zagrożone są dzieci (ich system odpornościowy dopiero się kształtuje). W wielu przypadkach kurzajki to tylko problem estetyczny. Pojawiają się na twarzy, dłoniach, stopach – i po prostu szpecą. Czasem jednak zaczynają boleć lub rosną. Na szczęście możesz się ich pozbyć. I to za pomocą wielu metod.



Pseudonim kurzajka

Chropowate lub gładkie guzki, brunatne lub w kolorze skóry. Na to, co my powszechnie nazywamy kurzajkami, dermatolodzy mówią „brodawki”. Jest ich kilka rodzajów. Wywołują je wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV – z ang. Human Papilloma Virus).

Z ręki do ręki

Zarażeniu sprzyja nawet uścisk dłoni. Bezpośredni kontakt z osobą, która ma brodawki to główna droga rozprzestrzeniania się wirusów HPV. Niebezpieczne jest wilgotne środowisko (prysznic, basen, sauna), ale także ręczniki, podłoga w sali sportowej lub w hotelowym pokoju. Tam może pozostać złuszczony naskórek „właściciela” brodawek. Jeżeli musisz ćwiczyć boso (joga, karate, judo), po treningu dezynfekuj stopy, a na basenie lub w hotelu pamiętaj o klapkach. Osłaniaj plastrem skaleczenia rąk i stóp: drobne uszkodzenia skóry ułatwiają wniknięcie wirusów do organizmu.

Gra na czas

Cierpliwość to podobno dobry sposób na pozbycie się kurzajek. To znaczy, że niektóre z nich mogą zniknąć same. Na efekty takiej „kuracji” musisz czekać bardzo długo, nawet 2–3 lata. Pamiętaj jednak, że możesz w tym czasie zarażać innych lub doprowadzać do „wysypu” kolejnych brodawek na swoim ciele. Przez niepotrzebne dotykanie kurzajki, drażnienie może dojść bowiem do samoistnego wszczepiania wirusa i tzw. rozsiania brodawek, czyli pojawienia się kolejnych. Dlatego lepiej zacząć leczenie.

Kuracje domowe

Zmagania z kurzajkami zacznij od wizyty u dermatologa. On oceni, czy jest to brodawka, a nie np. zmiana nowotworowa. I poleci odpowiednie lekarstwa. Są to preparaty do stosowania miejscowego. Niektóre możesz kupić tylko na receptę. Stosuj je zgodnie z zaleceniami. Kuracje są zwykle długotrwałe (do kilkunastu tygodni). Wśród lekarstw, które może polecić Ci dermatolog, są:

1. Maść salicylowa. Posmarowaną nią brodawkę zalepiaj plastrem. Stosuj codziennie. Pojawi się ropa, to naturalny etap leczenia. Jeśli boli, zrób kilkudniową przerwę. Metoda skuteczna. Cena ok. 1 zł.

2. Krem Aldara. Preparat nowej generacji. Niszczy tylko tkanki zakażone wirusem. To ważne, bo nie uszkadza zdrowej skóry wokół kurzajki. Pobudza także mechanizmy obronne organizmu. Cena ok. 400 zł.

3. Wartner. Sztyft, kóry działa na zasadzie krioterapii: zamraża brodawkę. Najczęściej wystarcza jeden zabieg (przy głębokich, starych kurzajkach konieczne są 2–3). Cena ok. 45 zł.

4. Verrumal (ok. 30 zł), Duofilm (ok. 22 zł), Brodacid (ok. 16 zł). Zawierają substancje żrące, głównie pochodne kwasu salicylowego i mlekowego, które złuszczają i rozpuszczają nieprawidłowe komórki naskórka. Zazwyczaj smaruje się nimi kurzajkę 2 razy dziennie przez 6–8 tygodni. Wcześniej warto wymoczyć ją w ciepłej wodzie, lek będzie lepiej wnikał. Okolice brodawki dla ochrony natłuść wazeliną. Złuszczoną skórę usuwaj pumeksem.

W gabinecie

Jeśli leczenie w domu nie daje efektu, pozostają zabiegi u lekarza. Tylko on decyduje o ich rodzaju. Może to być:

Łyżeczkowanie, za pomocą łyżeczki dermatologicznej. Metoda usuwania brodawek zwykłych i stóp. Jest bardzo skuteczna. Niezwykle rzadko zdarza się, że kurzajka odrasta. Po zabiegu pozostaje mała blizna. Cena 120–150 zł.

Krioterapia, czyli zamrażanie brodawki ciekłym azotem lub podtlenkiem azotu. Stosowana w przypadku kurzajek zwykłych i stóp. Gojenie trwa długo, nawet do 14 dni, potem powstaje niewielka blizna. Cena 150–200 zł.

Laser. Do usuwania tylko niektórych brodawek stóp. Uwaga! Niewskazany na kurzajki w okolicach paznokci i na grzbietach rąk. Może zdeformować płytkę paznokciową lub oszpecić bliznami dłonie. Cena 300–500 zł.

Elektrokoagulacja. Metoda odpowiednia, by pozbyć się kurzajek zwykłych i stóp. Niewskazana w przypadku brodawek płaskich. Rana goi się ok. 7 dni. Pozostają blizny. Cena 100–200 zł.

Metody keratolityczne np. zeskrobywanie preparatami z kwasem retinolowym. Skuteczny sposób usuwania brodawek płaskich (na twarzy). Nie pozostawia śladów. Cena ok. 50 zł.

Raczej nie boli

Zabiegi przeprowadza się w znieczuleniu, np. poprzez smarowanie maścią lub kremem Emla (brodawki płaskie), spryskanie chlorkiem etylu (łyżeczkowane małych brodawek na palcach rąk) albo ostrzykiwanie lignokainą (uwaga: jeśli jesteś na nią uczulona, poinformuj o tym lekarza). Przygotuj się, że zastrzyk w stopę może być bolesny.

Sokiem lub ząbkiem

Medycyna niekonwencjonalna zna wiele sposobów na pozbycie się kurzajek. Nie ma jednak żadnych naukowych badań, które dowiodłyby ich skuteczności. Z tego powodu większość lekarzy nie zaleca metod alternatywnych. Najczęściej wykorzystuje się do nich:

- Sok z łodygi mniszka lekarskiego lub jaskółczego ziela. Smaruj nim brodawkę codziennie rano i wieczorem.

- Ząbek surowego czosnku. Umieszczaj go na brodawce 2 razy dziennie.

- Olejek lub nalewkę z żywotnika. Kilkoma kroplami 2 razy dziennie nacieraj brodawkę.

- Olejek z drzewa herbacianego. Kroplę codziennie umieszczaj na brodawce i zalepiaj plastrem do ustąpienia (kilka tygodni).

Konsultacja: dr Tomasz Pniewski specjalista dermatolog z Akademii medycznej w Warszawie