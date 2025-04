Reklama

„Zadbaj o życie” – to hasło tegorocznego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy, organizowanego już po raz drugi w ramach ogólnopolskiej kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Akcja potrwa od 22 do 29 stycznia 2007 i zbiega się w tym roku z Europejskim Tygodniem Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

W Polsce, co roku, 3600 kobiet dowiaduje się, że chorują na raka szyjki macicy. Połowa z nich umiera – to pięć kobiet każdego dnia

. Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem umieralności na tę chorobę, która rozpoznana odpowiednio wcześnie może być uleczalna. Podstawą profilaktyki są regularnie wykonywane badania cytologiczne. Od listopada 2006 r. Polki mają do dyspozycji nową broń, stanowiącą przełom w medycynie – pierwszą szczepionkę chroniącą przed rakiem szyjki macicy.



Uroczysta inauguracja drugiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy odbędzie się 22 stycznia 2007 w „Punkcie Informacyjnym – Zadbaj o życie” w Galerii Centrum (partner kampanii) przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Udział wezmą w niej: ambasadorka kampanii Anna Korcz z córkami oraz znane modelki, aktorki, piosenkarki, które już wsparły kampanię udziałem w sesji fotograficznej do kalendarza, promującego profilaktykę raka szyjki macicy.

W różnych miejscowościach w Polsce zorganizowanych zostanie blisko 40 „Punktów Informacyjnych - Zadbaj o życie”. Rozdawane będą materiały edukacyjne na temat raka szyjki macicy oraz odpowiedniej profilaktyki - regularnych badań cytologicznych i szczepień przeciw wirusowi HPV, odpowiedzialnemu za rozwój tej choroby.

W każdym „Punkcie Informacyjnym” promowane będą Fioletowe Bransoletki, ręcznie wykonane przez koronczarki z Koniakowa, które od połowy grudnia 2006 można kupić na stronie www.rozowa-konwalia.pl. Uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zasilą konto Kliniki Onkologii w Warszawie, gdzie leczone są kobiety chorujące na raka szyjki macicy. Program Różowa Konwalia jest jednym z partnerów kampanii.

Obok „Punktów Informacyjnych – Zadbaj o życie” w Galeriach Centrum w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Opolu, Łodzi, Gdańsku, Bielsku-Białej, materiały edukacyjne będzie mozna otrzymać w siedzibach wszystkich partnerów kampanii, m.in. w Poznaniu, Zabrzu, Bydgoszczy, Elblągu, Katowicach, Wodzisławiu, Toruniu, Wrocławiu, Białymstoku. We współpracy z Fundacją SOS Życie przygotowano także Punkt Informacyjny w specjalnym autobusie, który odwiedzi Rzeszów, Stalową Wolę i Tarnobrzeg (adresy wszystkich Punktów znajdą Państwo poniżej).

Osoby, które nie będą miały możliwości odwiedzenia „Punktu Informacyjnego” w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, będą mogły uczestniczyć w chatach internetowych z ekspertami organizowanych na stronie www.hpv.pl (23.01, godz. 19.00-20.30 chat z prof. Sławomirem Majewskim dermatologiem-wenerologiem, immunologiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, 25.01 w godz. 19.00-20.30 z dr n med. Jackiem Tulimowskim, ginekologiem-położnikiem, 8 lutego w godz. 19.00 - 20.30 z dr n med. Małgorzatą Rekosz - ginekologiem-onkologiem, kierownikiem Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego w Instytucie Onkologii w Warszawie) lub skorzystać z infolinii (0 801 88 88 00). Dodatkowo w Opolu (25.01 o godz.18.00) zorganizowane zostanie spotkanie dla kobiet z ginekologiem. Wydarzenie to będzie miało charakter otwarty i bezpłatny.

Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy, to najważniejsza część trwającej od lutego 2006 roku kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Celem kampanii jest uświadomienie kobietom, że rakowi szyjki macicy, drugiemu co do częstości występowania rakowi u młodych kobiet, można skutecznie zapobiegać. Żywy oddźwięk, z jakim spotkał się pierwszy Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy utwierdził organizatorów kampanii w postanowieniu, aby uczynić z wydarzenia coroczną akcję informacyjno-edukacyjną. Partnerami Tygodnia w 2007 roku są: UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet Neww-Polska, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Fundacja SOS Życie, Galeria Centrum, Multikino, oraz Vattenfall.

Organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a partnerami: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polski Komitet Zwalczania Raka, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Program „Różowa Konwalia”. Projekt jest realizowany przy wsparciu firmy MSD.

Ambasadorkami kampanii są dwie znane kobiety – Anna Korcz i Alicja Bachleda-Curuś, które wraz ze środowiskiem medycznym wspierają podejmowane w ramach kampanii działania.

„Punkty Informacyjne – Zadbaj o życie” w Galerii Centrum, która już po raz drugi jest partnerem Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy:

Galeria Centrum w Warszawie, Marszałkowska 104/122, parter, Warszawa

Galeria Centrum w Krakowie, ul. Św. Anny 2, 31-008 Kraków

Galeria Centrum w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 40, 20-950 Lublin

Galeria Centrum w Szczecinie, ul. Niepodległości 60, 70-404 Szczecin

Strefa w CH Targówek w Warszawie, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa

Galeria Centrum w Galerii Mokotów w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa

Galeria Centrum w CH Arkadia, ul. Krakowska 45/47, 45-018 Opole

Galeria Centrum w CH Wola Park w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

Kosmeteria w CH Manufaktura, ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

Galeria Centrum w CH Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41 C, 80-391 Gdańsk

Galeria Centrum w CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała

Galeria Centrum w Galerii Łódzkiej, ul. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź

Materiały edukacyjne dostępne są także w poniższych miejscach:

Multikino w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 51, 61-872 Poznań;

Multikino w Warszawie, ul. KEN 60, 02-777 Warszawa;

Multikino w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 14, 80-219 Gdańsk;

Multikino w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 128, 31-619 Kraków;

Multikino w Zabrzu, ul. Gdańska 18, 41-800 Zabrze;

Multikino w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 48, 85-070 Bydgoszcz;

Multikino w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin;

Multikino w Elblągu, ul. Teatralna 5, 82-300 Elbląg

Vattenfall, Biuro Obsługi Klienta, ul. Widok 19, Katowice

Vattenfall, Biuro Obsługi Klienta, ul. Radlińskie Chałupki 159, Wodzisław Śląski

Vattenfall, Biuro Obsługi Klienta, ul. Filipiny Płaskowickiej 8, Zabrze

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet Neww-Polska, ul. Miszewskiego 17/100, Gdańsk

Klub Babie Lato, ul. Mostowa 10, Toruń

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, ul. Krakowska 19, Kraków

Fundacja Efka, ul. Krakowska 26/1, Kraków

Demokratyczna Unia Kobiet, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław

Fundacja „Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych” Ośka, ul. Piękna 66a, Warszawa

Centrum Praw Kobiet, Al. Kościuszki 48, 1 piętro, Łódź

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu, ul. Damorota 6, 45-064 Opole

Klinika Damiana, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

Klinika Damiana, ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa

Studio Zdrowia Kobiety przy Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 1

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie, ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec.

Specjalny cytobus Fundacji SOS Życie odwiedzi: 24-25 stycznia Stalową Wolę (Parking przy Delikatesach Centrum, ul. Niezłomnych 70) Tarnobrzeg (26-28 stycznia, Rynek Główny w Tarnobrzegu).