Brodawki sutkowe to bardzo wrażliwa okolica, podlegająca wpływowi hormonów i narażona na podrażnienia. Otoczka brodawki sutkowej zawiera trzy typy gruczołów i każdy z nich może być przyczyną zmian chorobowych.

Przyczyną swędzenia sutków może być egzema, czyli wyprysk ze stanem zapalnym (zwany też atopowym zapaleniem skóry), wywołany czynnikiem alergicznym lub niealergicznym. Egzema objawia się nie tylko swędzeniem, ale też zmianami dermatologicznymi, takimi jak pęcherzyki, grudki, łuszczące się plamy, które mogą być mylone z chorobami infekcyjnymi. Egzemą nie można się zarazić.

Zaczerwienienie i wyprysk w tej okolicy może być spowodowany uczuleniem na detergenty lub na materiały z których wykonana jest bielizna, m.in. na lateks.

Przyczyną swędzenia sutków może być zakażenie bakteriami bytującymi na skórze lub drożdżakami. Szczególnie jeśli pojawiają się zmiany takie jak wysypka, łuszcząca się skóra, zaczerwienienie, można podejrzewać czynnik infekcyjny.

Noszenie zbyt ciasnej bielizny, a przez to podrażnienie skóry, a także pocenie się również mogą powodować przejściowe swędzenie piersi.

Swędzące sutki przed okresem wskazują z kolei na zmiany hormonalne związane ze zbliżającą się miesiączką. Jest to całkowicie naturalne. Piersi stają się na kilka dni przez menstruacją bardziej tkliwe i wrażliwsze. W takich przypadkach można zauważyć powtarzające się dolegliwości co kilka tygodni.

Co robić, jeśli odczuwamy swędzenie sutków? Zawsze wskazana jest konsultacja dermatologiczna. Jeśli problem jest przewlekły, warto wykonać badania obrazowe piersi (USG piersi lub mammografię), które mogą wykluczyć guzy zlokalizowane w tkance gruczołu piersiowego. Niekiedy konieczna jest biopsja zmiany, jeśli taka występuje w obrębie piersi.

Zmiany hormonalne towarzyszące ciąży mogą powodować powiększenie piersi, ich tkliwość, a także swędzące sutki. Niektóre kobiety skarżą się w tym czasie również na bolesność piersi i uczucie ich obrzmiałości.

Aby zmniejszyć swędzenie piersi i sutków w ciąży, polecane są kremy na bazie lanoliny, witaminy E, które działają kojąco. Ważne jest, aby nie używać kosmetyków drażniących i uważać na detergenty stosowane do prania i płukania bielizny (można wybierać np. środki dla niemowląt), a także nosić bieliznę bawełnianą. Biustonosz nie powinien ściskać piersi. Lepiej wybrać wygodny luźniejszy stanik, który umożliwi przepływ powietrza. Oczywiście nie można zapominać też o higienie - bieliznę należy zmieniać codziennie.

Swędzenie piersi i sutków jest częstą przypadłością podczas karmienia piersią. Jeśli pierś dodatkowo jest cieplejsza niż reszta ciała, boli, jest obrzęknięta, to z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że rozwinął się stan zapalny. Takie objawy należy skonsultować z lekarzem, ponieważ czasami konieczne jest przyjmowanie antybiotyku. Można zastosować dodatkowo domowe metody na zapalenie piersi: częstsze karmienie dziecka - co 2 godziny (dzięki czemu pokarm nie będzie zalegał), okłady z liści kapusty, chłodne okłady na piersi, picie dużej ilości płynów.

Świąd piersi zazwyczaj nie jest spowodowany rakiem. Jednak swędzące sutki mogą dokuczać przy rzadkiej i poważnej postaci nowotworu, jakim jest rak sutka Pageta.

Zazwyczaj zmiana pojawia się po jednej stronie klatki piersiowej i może dotyczyć zarówno kobiet, jak mężczyzn. Ten rodzaj raka manifestuje się nie tylko świądem sutków, ale też stanem zapalnym, zmianom w obrębie sutka (jego wklęśnięcie lub spłaszczenie), guzkiem, wydzieliną z brodawki.

Warto pamiętać, że objawy raka piersi mogą być nieoczywiste. To nie zawsze guzek w piersi. Czasami takie symptomy, jak nietypowe układanie się skóry na piersi lub zmiany w obrębie sutków, świadczą o groźnym nowotworze.