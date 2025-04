Spis treści:

Ból głowy przy kaszlu (tzw. kaszlowy ból głowy) występuje rzadko. Pacjenci opisują go jako ból ostry lub przeszywający, pojawiający się po kasłaniu, ale też kichaniu, śmianiu się, po wysiłku związanym z wypróżnianiem lub schylaniu głowy. Czas trwania napadu bólu głowy przy kaszlu trwa od kilku sekund do kilku minut, a czasem nawet kilkadziesiąt minut. Obejmuje przeważnie potylicę (tył głowy) lub okolice czoła.

Wyróżnia się dwa rodzaje bólu głowy przy kaszlu:

pierwotny – nie ma uchwytnej przyczyny, sam jest schorzeniem; nie towarzyszą mu takie objawy jak nudności, wymioty, zawroty głowy czy zaburzenia widzenia - wymienione cechy są bardziej charakterystyczne dla bólu migrenowego lub wtórnego bólu głowy przy kaszlu,

– nie ma uchwytnej przyczyny, sam jest schorzeniem; nie towarzyszą mu takie objawy jak nudności, wymioty, zawroty głowy czy zaburzenia widzenia - wymienione cechy są bardziej charakterystyczne dla bólu migrenowego lub wtórnego bólu głowy przy kaszlu, wtórny – jest objawem innej jednostki chorobowej.

Choć objawy obu tych typów bólu głowy podczas kasłania często wyglądają niemal identycznie, to przyczyny, leczenie oraz niebezpieczeństwo, jakie się z nimi wiąże, są inne.

Jeśli przeprowadzone badania nie wskazują na żadną chorobę, uznaje się, że przyczyną dolegliwości jest pierwotny ból głowy przy kaszlu. Charakterystyczne cechy tego typu bólu głowy podczas kasłania to obustronne umiejscowienie, głównie w okolicy czoła i potylicy.

Pierwotny kaszlowy ból głowy występuje najczęściej u osób po 40. roku życia. Nie ma polskich danych mówiących o częstości tego schorzenia. Wykonane w Danii badanie populacyjne wskazuje, że na kaszlowy ból głowy cierpi ok. 1% mieszkańców tego kraju.

Ból głowy przy kaszlu występuje często bez uchwytnej przyczyny, trwa nawet latami (przeważnie przewlekle, ale może tez samoistnie ustąpić), pojawia się także wskutek zapalenia zatok, nadwyrężenia mięśni (np. po infekcji z uporczywym, długim kaszlem), dyskopatii, wad wrodzonych, ale też guza mózgu, krwiaka lub tętniaka mózgu. Nasza uwagę powinny zwrócić zwłaszcza objawy towarzyszące, które będą istotną wskazówką dla lekarza.

Alarmującymi symptomami, które mogą współistnieć z bólem głowy w czasie kasłania, są: wymioty, zaburzenia widzenia, niedowłady, napady padaczkowe. Powinny skłonić do szybkiej konsultacji z lekarzem lub wezwania pomocy medycznej.

Przyczyny wtórnego bólu głowy przy kaszlu

Wtórny kaszlowy ból głowy może być wywołany takimi chorobami jak: guz mózgu zlokalizowany w tylnej części czaszki czy krwiak podtwardówkowy lub podpajęczynówkowy, najczęściej pojawiający się w wyniku urazu.

Inne przyczyny wtórnego bólu to: zespół Arnolda-Chariego (to rzadka choroba, w przebiegu której część mózgu przemieszcza się do kanału kręgowego), tętniak mózgu, nieprawidłowości budowy tętnic szyjnych lub innych tętnic odpowiedzialnych za unaczynienie mózgu w tym tętnicy kręgowej.

Diagnostyka bólu głowy przy kaszlu

Osoba, u której pojawi się kaszlowy ból głowy, powinna mieć przeprowadzoną diagnostykę w celu poszukiwania wyżej wymienionych chorób. Na ogół oprócz badania lekarskiego, w tym neurologicznego, konieczne jest wykonanie badań obrazowych mózgu, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny głowy.

Leczenie pierwotnego kaszlowego bólu głowy polega na podawaniu niesterydowego leku przeciwzapalnego - indometacyny. Poza tym należy leczyć przyczynę kaszlu, który prowokuje ból głowy. Przy infekcjach mogą być wskazane leki przeciwkaszlowe, nie zaleca się palenia tytoniu ani przebywania w zadymionych miejscach.

Takie sytuacje bowiem mogą wywoływać kaszel, a w związku z tym także bóle głowy. W przypadku wtórnego bólu głowy przy kaszlu, leczenie ukierunkowane jest na usunięcie choroby podstawowej, która wywołuje dolegliwości.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.12.2010.

