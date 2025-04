Spis treści:

Reklama

Ból głowy związany z kaszlem jest rodzajem bólu głowy wywołanym przez kaszel lub inne rodzaje wysiłku, jak np. schylanie się, krzyczenie, śpiewanie, śmiech, kichanie, wypróżnianie, wydmuchiwanie nosa czy podnoszenie ciężarów. Kaszlowy ból głowy bólu głowy na ogół ma nagły początek i może być bardzo silny, rozrywający lub kłujący. Trwa krótko, zwykle sekundy, czasem minuty. Po okresie ostrym ból może pozostawać ze zmniejszoną intensywnością jeszcze przez kilka godzin lub nawet dni. Lokalizuje się najczęściej w okolicy czoła oraz z tyłu głowy, w obrębie potylicy, i jest obustronny.

Pierwotny lub wtórny ból głowy przy kaszlu



Ból głowy przy kaszlu może być pierwotny - nie ma wtedy konkretnej przyczyny, lub wtórny - występuje jako objaw choroby. Pierwotny ból głowy przy kaszlu występuje najczęściej u osób po 40. roku życia. Jak wynika z badań populacyjnych, dotyczy ok. 1% społeczeństwa. Nieleczone napady bólu pojawiają się nieregularnie przez okres wielu miesięcy.

Pierwotnemu bólowi głowy przy kaszlu nie towarzyszą dodatkowe objawy takie jak nudności, wymioty, zawroty głowy, światłowstręt ani nadwrażliwość na dźwięki, łzawienie czy katar. Przy wtórnym bólu głowy przy kaszlu mogą pojawiać się różnorodne objawy, w zależności od przyczyny (zwróć szczególnie uwagę na objawy neurologiczne, które mogą świadczyć o chorobie mózgu).

Przeczytaj też: Ból głowy u dziecka

Jeśli przyczyną bólu głowy przy kaszlu jest choroba, to nazywany jest on wówczas wtórnym kaszlowym bólem głowy. Mogą go powodować:

infekcje,

nadwyrężenie mięśni,

zapalenie zatok,

dyskopatia,

wady wrodzone,

nieprawidłowości budowy tętnic szyjnych lub innych tętnic odpowiedzialnych za unaczynienie mózgu w tym tętnicy kręgowej,

zespół Arnolda-Chiariego (w którym część mózgu schodzi za nisko, aż do kanału kręgowego),

poważne stany zagrażające życiu, jak np. tętniak, krwiak mózgu lub guz mózgu.

Zanim zostanie postawiona diagnoza pierwotnego bólu głowy, niezbędne jest badanie lekarskie, w tym neurologiczne, oraz uwidocznienie mózgu na zdjęciach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny głowy. Po to, aby wykluczyć organiczną przyczynę bólu.

Szacuje się, że około 20% osób dotkniętych bólem głowy przy kaszlu ma nieprawidłowy wynik badania obrazującego mózg, a nawet do 40% przypadków jest wtórnych do innej niż ból głowy choroby układu nerwowego.

Przeczytaj tez: Boli mnie głowa. Czy to guz mózgu?

Leczenie bólu głowy przy kaszlu sprowadza się w dużej mierze do działań prewencyjnych, mających na celu uniknięcie sytuacji prowokujących napady. Możliwości w tym zakresie obejmują: leczenie infekcji układu oddechowego przebiegających z kaszlem, stosowanie leków przeciwkaszlowych, jeżeli nie da się w inny sposób tego zwalczyć, unikanie zaparć poprzez odpowiednią dietę, podaż płynów lub stosowanie leków przeczyszczających, a także unikanie dźwigania.

W wielu przypadkach to wystarczy, a leki przeciwbólowe stosuje się, gdy napady są częste, a ból silny. W takim wypadku metodą najbardziej skuteczną jest leczenie indometacyną doustnie. Czasami efekt uzyskać można przez podanie leku zmniejszającego wytwarzanie płynu mózgowo-rdzeniowego (acetazolamidu).

Sprawdź: Sposoby na kaszel

Alarmującymi symptomami, które mogą współistnieć z bólem głowy w czasie kasłania, są: wymioty, zaburzenia widzenia, niedowłady, napady padaczkowe. Powinny skłonić do szybkiej konsultacji z lekarzem lub wezwania pomocy medycznej. O pęknięciu tętniaka, co jest sytuacją zagrażającą życiu i zdrowiu, może świadczyć nagły, bardzo silny i pierwszy w życiu epizod bólu głowy.

Sprawdź: Domowe sposoby na ból głowy

Reklama

Czytaj także:

Czym charakteryzuje się napięciowy ból głowy? Objawy i leczenie

Ból głowy ze stresu - jak się objawia i jak sobie z nim radzić?

Częste bóle głowy – co oznacza, gdy regularnie boli głowa? Jakie badania zrobić