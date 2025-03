Jakie są objawy przewiania głowy? Domowe sposoby, aby złagodzić ból głowy od zimna

Gdy dojdzie do przewiania głowy, najlepiej jak najszybciej sięgnąć po domowe środki zaradcze. Oziębienie okolic głowy i szyi pod wpływem wiatru lub zimnego powietrza powoduje nie tylko ból głowy, ale też obniża miejscową odporność, przez co łatwiej o przeziębienie. Założenie czapki, ciepła kąpiel, inhalacja lub masaż skroni to skuteczne sposoby na złagodzenie dolegliwości związanych z przewianiem głowy.