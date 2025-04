Raport z badania opinii publicznej "Polacy o nawykach zdrowotnych" pokazał, że Polacy często wolą leczyć się "domowymi sposobami" i lekami ogólnodostępnymi, zamiast zgłosić się po poradę do specjalisty.



Wyniki badania opinii publicznej pokazują stereotypy postępowania Polaków w obliczu problemów zdrowotnych. Potwierdzają również potrzebę organizowania programów, których celem jest zmiana złych nawyków w zakresie profilaktyki oraz leczenia – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, ekspert programu "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia". Okazuje się bowiem, że pacjenci bardzo często unikają wizyt u lekarzy, nie doceniając rangi problemów, takich jak np. otyłość, a w przypadku innych dolegliwości – np. urologicznych – odczuwają wstyd i strach przed kontaktem ze specjalistami.

Reklama

Program "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia" ma zachęcić do regularnego wykonywania badań profilaktycznych i do dialogu z lekarzem. Jego celem jest zachęcenie do troski o zdrowie każdego dnia poprzez zmianę panujących stereotypów w zakresie zapobiegania chorobom, zmiany złych nawyków oraz poprawę świadomości wiedzy na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych.

Aby zachować zdrowie na długie lata, często wystarczy wyeliminować lub zmodyfikować przyzwyczajenia dotyczące, np. codziennej diety, używek, postępowania w stresujących sytuacjach, braku aktywności fizycznej itp. Modyfikacji niewłaściwych postaw i zachowań mają służyć akcje edukacyjne i bezpłatne konsultacje lekarskie, które pod hasłem "Dni Dobrych Nawyków" odbywać się będą w 2009 r. na terenie całej Polski.

Chorzy i ich bliscy wezmą udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach poświęconych walce ze złymi nawykami. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym bezpośredni kontakt z ekspertami, w ramach programu "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia" odbywać się będą dyżury lekarskie w redakcjach wybranych mediów. Wszystkie aktualności, dane statystyczne, materiały edukacyjne, porady i artykuły specjalistyczne dostępne będą na stronie internetowej programu www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl. Program wspierają: w dziedzinie endokrynologii – prof. Barbara Zahorska-Markiewicz, gastroenterologii – prof. Krzysztof Celiński, urologii – prof. Sławomir Dutkiewicz, kardiologii – doc. Tomasz Hryniewiecki.

Program na rzecz zmiany złych nawyków polskiego społeczeństwa "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia" jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym. Program realizuje misję firmy, której elementem jest podnoszenie jakości ludzkiego życia. Program buduje całościowe spojrzenie na pacjenta, przełamuje stereotypy i złe nawyki zdrowotne, uczy pacjentów mówić kompleksowo o swoich problemach.

Reklama