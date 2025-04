Podobno zimno sprzyja pięknej cerze, dodaje jej blasku. Właśnie dlatego niektóre arystokratki spały w wyziębionych komnatach, a nawet... okładały się lodem. Czy jednak marznięcie może być korzystne dla zdrowia?



Okazuje się, że niekiedy leczy, co odkryli japońscy naukowcy. Tak się jednak dzieje tylko wówczas, gdy na krótko ochładzamy ciało podczas krioterapii. W codziennym życiu wychłodzenie organizmu może przynieść naszemu zdrowiu szkodę – ułatwić atak mikrobom. Nagłe oziębienie pleców czy kolan może podrażnić nerwy, powodując np. zapalenie korzonków czy stawu.



Trzymaj się ciepło

Z zimą nie ma żartów. Ubieraj się na cebulkę, pij dużo ciepłych napojów, jedz kasze i chleb z ziarnami (dostarczają węglowodanów złożonych, które utrzymują ciepło). Wypróbuj też nasze superskuteczne sposoby na rozgrzewkę. Oto co radzą eksperci.

TWÓJ PROBLEM:

Po prostu marzniesz

Prawdopodobnie jesteś bardziej wrażliwa na odczuwanie zimna. A może masz dolegliwości pęcherza lub jakieś problemy reumatyczne (sprzyjają marznięciu). Jeśli poniższe rady nie pomogą, idź do lekarza.



Szybka rozgrzewka

- Ciepło – zimno. Bierz rano taki naprzemienny prysznic. Dzięki niemu naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne i odporniejsze na zmiany termiczne. Kończ zabieg chłodną wodą.

- Łyk nalewki. Najskuteczniej działa nalewka imbirowa. Jeśli jej nie masz, zalej pół łyżeczki proszku (przyprawy do dań) szklanką wrzątku, odstaw na 3 minuty i wypij gorący napar.

- Herbata z malinami. Dolej trochę soku do gorącej herbaty, możesz też wkroić plaster cytryny.

- Żeń-szeń. Tabletki kupisz w aptece, np. Bodymax lub herbatki żeńszeniowe. Pobudzają krążenie, a na dodatek poprawiają nastrój.

- Akupresura. Błyskawicznie pobudza krążenie krwi. Najpierw rozmasuj obie dłonie, potem uciskaj kciukiem punkt znajdujący się na ręce 2 cm powyżej nadgarstka, po wewnętrznej stronie. Po 3–4 minutach zacznij uciskać drugi nadgarstek. W ten prosty sposób rozgrzejesz nie tylko przemarznięte ręce, ale i... nogi (akupresura poprawia krążenie w całym ciele).

TWÓJ PROBLEM:

Wiecznie przeziębiona

Cieknie ci z nosa, pokasłujesz, drapie cię w gardle... Dokucza ci uczucie chłodu. Powinnaś przede wszystkim pozbyć się infekcji. Rozgrzewanie organizmu jest więc szczególnie ważne.



Szybka rozgrzewka

- Napar z lipy. Działa przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Wsyp 1 łyżeczkę suszonych kwiatów lipy do szklanki, zalej szklanką wrzątku, odstaw na 5 minut. Pij gorące zioła.

- Postaw bańki. Działają rozgrzewająco – najsilniej naciągają tradycyjne bańki ogniowe, ale można skorzystać z próżniowych.

TWÓJ PROBLEM:

Nogi jak sople lodu

Kupiłaś kozaczki z cienką podeszwą albo złapał cię lodowaty deszcz.



Szybka rozgrzewka

- Masaż pobudzający. Jego efekt wzmocnisz, stosując rozgrzewający krem do stóp, np. z imbirem, cynamonem i guaraną, poprawiającymi ukrwienie. Po masażu koniecznie włóż wełniane skarpety.







TWÓJ PROBLEM:

Zmarznięte ręce

Zgubiłaś rękawiczki albo cienka skórka grzeje za słabo.



Szybka rozgrzewka

l Kąpiel z olejkiem. Wlej do miski 2 litry ciepłej wody, dodaj kilka kropli olejku kamforowego – trzymaj w niej dłonie 5–10 minut.

l Poduszka żelowa. Wrzucasz ją do garnka z gorącą wodą i wyjmujesz po 10 minutach. Poduszka mieści się w dłoniach i bardzo długo trzyma ciepło. Kupisz ją w aptece.

l Ćwiczenia. Zaciskaj pięści, trzymaj przez kilka sekund i rozluźniaj. Powtórz 15 razy.

TWÓJ PROBLEM:

Och, te korzonki

Jeśli masz problemy z kręgosłupem, przewianie pleców może spowodować zaostrzenie dolegliwości.

Szybka rozgrzewka

- Żel rozgrzewający, np. Wapormix. Specjalnie stworzony kompleks olejków eterycznych pobudza krążenie krwi i działa przeciwbólowo.

- Maść końska (czerwona). Ziołowe ekstrakty z 7 roślin wchodzące w jej skład działają wyjątkowo silnie, błyskawicznie rozgrzewając tkanki miękkie wokół kręgosłupa.

- Plaster rozgrzewający. Można go przykleić np. na plecach lub udzie. Pojawiły się właśnie plastry hydrożelowe, np. Prel red, których działanie jest szybkie, a zawarte składniki nie niosą ryzyka uczuleń. Mają w składzie aktywne substancje o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

- Ocieplacz. Jest to pas tkaniny dobrze przylegający do ciała. Chroni nerki i okolice lędźwi. Można go kupić w sklepie z bielizną, a nawet na bazarze, albo uszyć z ciepłej wełnianej tkaniny (powinna być rozciągliwa).