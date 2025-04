Od wielu lat w celu usunięcia objawów wielu schorzeń u dorosłych stosowano zioła. Zioła wykorzystuje się do pielęgnowania i leczenia również dzieci. Te wykorzystywane w okresie niemowlęcym to przede wszystkim rumianek, anyżek, koper włoski i kminek. W stanach zapalnych dróg oddechowych u dzieci można zastosować prawoślaz lekarski lub ślaz leśny. Środki ziołowe są pochodzenia naturalnego. Dostępne są bez recepty. Jednak stosowane według własnego uznania mogą przynieść więcej szkody niż pożytku dla twojego dziecka. Dlatego w przypadku ziół stosuj wszystkie zasady ostrożności jak w przypadku innych leków.

Choroby układu oddechowego niestety są bardzo częste w wieku dziecięcym. Ich rodzaj i przebieg jest powiązany z odpornością oraz z dojrzałością organizmu dziecka. W chorobach układu oddechowego zadbaj o nawilżenie błon śluzowych oraz usunięcie substancji, które drażnią błonę śluzową dróg oddechowych. Taką substancją jest np. zapalna wydzielina śluzowa. Do objawów rozpoczynającej się infekcji oprócz kaszlu, należy gorączka i katar.

Gorączka świadczy o tym, że organizm dziecka podejmuje walkę z chorobą. Zatem nie bądź prędka w walce z gorączką. Jednak bądź ostrożna bo wysoka temperatura u dzieci może być przyczyną drgawek. Drgawki podczas gorączki występują u około 3% dzieci. Prawdopodobieństwo pojawienia się drgawek, gdy już raz wystąpił epizod drgawkowy to około 30%. W takim przypadku nie dopuść by temperatura wzrosła powyżej 38,5 stopnia C.

Na początku infekcji możesz zastosować domowe sposoby leczenia. Zastosowanie ziół po pojawieniu się pierwszych objawów często przynosi dobre efekty. Infekcja nie rozwija się a dziecko nie musi przyjmować np. antybiotyków.

Kiedy i które zioło jest pomocne?

Gorączka

Dziki bez czarny, bez czarny (Sambucus nigra L.)

Kwiaty bzu czarnego zawierają związki flawonoidowe oraz witaminę C. Natomiast owoce SA bogate w garbniki, witaminy A i B oraz kwasy organiczne. Bez czarny ma działanie napotne i moczopędne (kwiaty bzu). Owoce działają napotnie i łagodnie przeczyszczająco.

Napar z bzu czarnego możesz podać niemowlęciu od 1. miesiąca życia.

Aby przygotować napar 1 łyżkę kwiatów bzu czarnego zalej szklanką wody. Gotuj bez przykrycia przez około 5 minut. Pozostaw w cieple przez 15 minut.

Możesz użyć gotowego preparatu:

syrop z owoców bzu (bez konserwantów i sztucznych barwników),

bez czarny –fix.

Lipa (Tilia mordata Miller)

Surowcem leczniczym są kwiatostany. Zawierają one związki flawonowe oraz śluz. Lipa skutecznie działa napotnie uspokajająco. Ma również działanie osłaniające. Napar z lipy stosuj przy gorączce, w zapaleniu gardła, krtani i oskrzeli.

Napar z lipy możesz podać dziecku od 1. miesiąca życia.

Aby przygotować napar 1 łyżeczkę kwiatów lipy lub 1 torebkę preparatu handlowego zalej szklanką wrzącej wody i zaparzaj przez kilka minut. By poprawić smak naparu możesz posłodzić go miodem. Pamiętaj o tym, że miodu nie wolno podawać dzieciom, które nie ukończyły 1. roku życia. Napar z lipy możesz połączyć z syropem malinowym. Nie rób tego jeśli dziecko nie ukończyło 9. miesiąca życia.

Gotowy preparat:

lipa fix,

syrop malinowy z lipą (bez konserwantów i sztucznych barwników).

Malina właściwa (Rubus idaeus L.)

Surowcem leczniczym są owoce maliny. Zawierają śluz, flawonoidy, garbniki, witaminę C, B2, PP oraz pektyny. Malina wykazuje działanie napotne. Napar z malin stosuj w przeziębieniu i grypie.

Napar z owoców maliny możesz podać dziecko od 7. miesiąca życia.

Aby przygotować napar 5g suchych owoców zalej 100ml wrzącej wody. Napój powinien być wypity gdy jest jeszcze bardzo ciepły. Wysoka temperatura wzmaga jego działanie napotne.

Możesz zastosować gotowy preparat:

owoc maliny-herbatka ziołowa.

Wilgotny kaszel

Tzw. mokry kaszel jest to korzystny sposób samooczyszczania się dróg oddechowych. W przypadku wilgotnego kaszlu stosuj zioła o działaniu wykrztuśnym.

Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.)

W leczeniu dzieci najczęściej wykorzystuje się pączki sosnowe. Zawierają one garbniki, olejek eteryczny oraz dużą ilość witaminy C. Sosna zwyczajna oprócz działania wykrztuśnego wykazuje właściwości przeciwbakteryjne.

Odwar z pączków sosnowych możesz podać dziecku od 2. roku życia.

½ łyżki rozdrobnionych pączków zalej 1 szklanką wody. Zagotuj i pozwól wrzeć przez około 2 minuty. Odstaw na 10 minut i przecedź. Podawaj 1-3 łyżki dwa razy dziennie. By złagodzić gorzkość odwaru możesz dodać miodu.

Gotowy preparat:

syrop sosnowy Pini- dla dzieci powyżej 4. roku życia. Syrop zawiera fosforan kodeiny, który działa przeciwkaszlowo. Kodeina ma silne działanie i niekorzystne objawy uboczne (senność, błoga apatia, spowolnienie perystaltyki jelit). Nie stosuj syropu bez zalecenia lekarskiego.

Suchy kaszel

Kaszel bez plwociny to męczący, nieproduktywny objaw podrażnienia ośrodka kaszlu. W takiej sytuacji stosuj środki przeciwkaszlowe i nawilżające drogi oddechowe.

Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.)

Surowiec leczniczy to liście babki lancetowatej, które zawierają śluz, garbniki i flawonoidy. Babka lancetowata ma działanie osłaniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz uodparniające.

Napar z liści babki lancetowatej możesz podać dziecku od 1. miesiąca życia.

1 łyżkę rozdrobnionych suchych liści babki lancetowatej zalej szklanką wrzącej wody. Zaparzaj przez 15 minut. Przecedź i podawaj 1/3 szklanki przed jedzeniem.

Możesz zastosować gotowy preparat:

syrop Babicum (powyżej 3. roku życia),

syrop Plataginis (powyżej 3. roku życia).

Prawoślaz lekarski (Althaea officinalis L.)

Liście prawoślazu zawierają śluz, karoten i witaminę C. Prawoślaz działa osłaniająco i zmiękczająco. Stosuj go w ostrym suchym kaszlu a także w zapaleniu gardła i krtani.

Odwar z liści prawoślazu może pić dziecko od 1. miesiąca życia.

1 łyżkę liści zalej szklanką wrzącej wody. Zaparzaj przez 10 minut. Podawaj dziecku 3 razy dziennie po 1 łyżeczce.

Gotowy preparat:

sirupus althaeae (syrop prawoślazowy),

bronchisan fix.

Pamiętaj!

W czasie podawania dziecku ziół obserwuj czy nie wystąpiła reakcja alergiczna (np. wysypka). Szczególnie obserwuj dziecko gdy podajesz mu miętę, rumianek lub szałwię.

Nie stosuj ziół dłużej niż kilka dni (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

Napary ziołowe sporządzaj według receptury podanej na opakowaniu.

Przestrzegaj zalecanych dawek oraz czasu przyjmowania ziół. Jest to bardzo ważne, ponieważ zioła mogą mieć skutki uboczne.

Stosuj zioła o wiadomym pochodzeniu. Najbezpieczniej będzie jeśli kupisz je w aptece lub zielarskim sklepie.

Nie stosuj ziół po upływie terminu ważności.

„Rośliny lecznicze stosowane u dzieci” W. Olechnowicz-Stępień, E. Lamer- Zarawska,

„Apteka domowa” dr med. P. Wenzel,

„Drugi i trzeci rok życia dziecka” A. Eisenberg, H.E. Murkoff, S.E. Hathaway B.S.N.