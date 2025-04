Bakterie są dosłownie wszędzie: w domu, w biurze, a nawet samochodzie. Część żyje w ludzkich jelitach i są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu – pomagają w trawieniu, syntetyzują witaminy. Dobroczynne drożdże i bakterie używane są do produkcji i konserwacji żywności, np. pieczenia chleba, warzenia piwa, produkcji serów dojrzewających i pleśniowych czy jogurtów, kiszenia ogórków i kapusty. Dobra wiadomość jest taka, że aż 99 proc. wszystkich bakterii jest zupełnie nieszkodliwe. Niestety, pozostały 1 proc. może w najlepszym wypadku niepokoić, w najgorszym zaś budzić przerażenie. Wywołują one najróżniejsze schorzenia – od banalnego kataru po infekcje zagrażające życiu. Pewnie ci się wydaje, że wiesz, gdzie należy się spodziewać obecności zarazków: na szpitalnych korytarzach, podeszwach butów i w toalecie. Jest jednak wiele innych, zaskakujących miejsc sprzyjających rozwojowi bakterii. Odkryliśmy zdumiewające lokalizacje, gdzie mikroby lubią się zaczaić. Mamy też łatwe rozwiązania, jak się ich wystrzegać, aby twoja rodzina była zdrowa i bezpieczna.

Kryjówka 1 - Kran kuchenny

Sitko zamykające końcówkę kranu zmniejsza zużycie wody, co jest zbawienne dla środowiska, ale już nie tak bardzo dla twojego zdrowia. Przepływająca przez nie woda utrzymuje je w stanie ciągłej wilgotności, co tworzy idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Kurki kranu też są dalekie od sterylności i wystarczy przypadkowo dotknąć sitka brudną ręką lub jedzeniem, aby bakterie się na nim namnożyły. Po pewnym czasie mikroorganizmy nawarstwiają się i tworzą istną ścianę patogenów, zwaną biofilmem, przylegającą do sitka.

W końcu ten biofilm może być dostatecznie duży, aby się oderwać, np. podczas mycia pomidora czy sałaty, i dostać na twój talerz.

Nasza rada: Raz na tydzień wyjmij sitko i namocz je w rozcieńczonym roztworze chlorowego wybielacza (przestrzegaj zaleceń na etykiecie). Potem opłucz je pod bieżącą wodą i załóż ponownie. Zanim zaczniesz myć warzywa i owoce, które zamierzasz jeść na surowo, spuść najpierw nieco wody z kranu.

Kryjówka 2 - Wycieraczka przed drzwiami

Wita nie tylko twoich gości, ale także mikroby na spodzie ich butów. Jedno z badań wykazało, że 96 proc. podeszew zawiera ślady bakterii jelitowych. Teren wokół drzwi wejściowych jest jednym z najbrudniejszych w całym domu. Jeśli jakieś mikroby raz się tam zagnieżdżą, zapewniasz im darmową wycieczkę po całym mieszkaniu, ilekroć stąpniesz na wycieraczkę.

Nasza rada: Wycieraczkę gumową spryskuj co tydzień środkiem dezynfekującym, materiałową pierz, a słomianą wymień na łatwiejszą do dezynfekcji. Zostawiaj buty tuż przy drzwiach i unikaj stawiania toreb z zakupami spożywczymi na wycieraczce.

Kryjówka 3 - Ścierki kuchenne

Wiesz zapewne, że gąbka do zmywania może kryć w sobie groźne bakterie, ale niedawne badanie przeprowadzone w setkach domów w całych Stanach Zjednoczonych wykazało na około 7 proc. ścierek kuchennych obecność MRSA, czyli opornego na antybiotyki szczepu gronkowca złocistego. Może on wywoływać trudne do wyleczenia, zagrażające życiu infekcje skóry. Na ścierkach kuchennych wykryto też duże ilości niebezpiecznych szczepów E.coli i innych bakterii. Często używamy bowiem ścierek, aby wytrzeć to, co rozlaliśmy, a potem nadal je wykorzystujemy, nie piorąc, co pozwala się rozprzestrzeniać mikrobom.

Nasza rada: Wycieraj blaty kuchenne papierowymi ręcznikami. Ścierki zachowaj wyłącznie do wycierania umytych naczyń i garnków. Często zmieniaj ścierki lub pierz je dwa razy w tygodniu w wysokiej temperaturze (min. 70 st.C) lub używając chlorowego wybielacza. Gąbki do naczyń włóż do mikrofali i podgrzewaj na najwyższej mocy przez minutę.

Kryjówka 4 - Domowy odkurzacz

Szczotki i worki są dla bakterii niczym darmowe jadłodajnie na kółkach. W czasie sprzątania urządzenie wciąga i bakterie, i pożywienie dla nich, tworząc mikrobom idealne warunki do rozwoju. Jedno z badań wykryło na 13 proc. testowanych szczotek obecność chorobotwórczych bakterii, co oznacza, że mogły one być rozsiewane po całym domu za każdym razem, gdy używano odkurzacza.

Nasza rada: Często wymieniaj worek w odkurzaczu. Najlepiej rób to poza domem, aby uniknąć rozpylenia chmury bakterii w czasie wyjmowania filtra. Warto kupować worki, które można zamknąć przed wyjęciem, a także te zawierające wkłady antybakteryjne. Jeśli masz odkurzacz bezworkowy, myj jego zbiornik rozcieńczonym roztworem chloru.

Kryjówka 5 - Odpływ i syfon zlewu

Surowe kurczaki i ryby, które płuczesz na obiad, są często naładowane bakteriami. Mogą one stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia najmłodszych i najstarszych członków rodziny, a także tych, którzy są osłabieni lub chorzy. W kuchennym zlewie często bywa pół miliona bakterii – więcej niż w niektórych toaletach. Metalowe części armatury mogą uwalniać jony, które zabijają mikroby, jednak część z nich zawsze uchowa się w zakamarkach rur. To oznacza, że zlew stanie się punktem zbiorczym dla bakterii i może skazić wszystko, co się z nim zetknie: naczynia i przybory kuchenne, a także twoje ręce.

Nasza rada: Woda i płyn do mycia naczyń to stanowczo za mało. Raz w tygodniu umyj zatyczkę zlewu chlorowym wybielaczem; wlej go także do odpływu i spłucz po kilku minutach.

Kryjówka 6 - Twoja komórka

Prawdopodobnie odkładasz ją tam, gdzie ci wygodnie, ale weź pod uwagę pewien fakt. Otóż kilka badań wykazało, że na komórkach kryją się masy bakterii, w tym także gronkowce

i salmonelle. Wiele urządzeń elektronicznych ma też pokrowce pełne załamków i zakamarków, w których mikroby łatwo mogą się przyczaić.

Nasza rada: Przecieraj urządzenia chusteczkami dezynfekującymi kilka razy tygodniowo i zwracaj większą uwagę na to, gdzie kładziesz swoje gadżety. Nie dawaj też dzieciom telefonu do zabawy, maluchy bowiem wszystko wkładają do buzi.

Kryjówka 7 - Uszczelki przy drzwiach lodówki

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Arizony (USA) ujawniło, że na 83 proc. tych uszczelek były zarodniki pleśni. Mogły się one rozprzestrzeniać za każdym razem, gdy lodówkę otwierano. W ten sposób każdy alergik jest narażony na ich działanie, a ponadto są one w stanie skazić żywność.

Nasza rada: Przecieraj uszczelki co najmniej raz na tydzień rozcieńczonym wybielaczem chlorowym albo alkoholowym środkiem dezynfekującym.

Poznaj zasady bezpiecznego sprzątania:

Powinnaś pamiętać, że wszelkie detergenty, wybielacze i proszki do szorowania zawierają różne substancje chemiczne, które nie są wcale obojętne dla zdrowia. By stosować je bezpiecznie, warto przestrzegać kilku zasad:

- Nie mieszaj. Jeśli używasz jakiegoś środka, staraj się nie łączyć go z innym. Mogą wtedy powstać szkodliwe związki, np. trujące gazy.

- Nie wdychaj. Kiedy wlejesz do sedesu płyn dezynfekujący, a zwłaszcza środek udrażniający rury, najlepiej wyjdź z łazienki. Po kilku minutach dokładnie wywietrz pomieszczenie.

- Nie dotykaj. Staraj się, by nierozcieńczony środek nie stykał się z twoją skórą. Może to wywołać jej zaczerwienienie i podrażnienie. Do gruntownego sprzątania przydadzą się gumowe rękawiczki.

Konsultacja: dr n. wet. Joanna Pławińska-Czarnak z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia publicznego, Wydział Medycyny weterynaryjnej SGGW