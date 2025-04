Baseny w przydomowym ogródku dają dzieciom mnóstwo radości podczas upałów. Przyda się jednak wzmożona czujność. Nie tylko stwarzają ryzyko utonięcia, ale też są siedliskiem groźnych mikroorganizmów. Szczególnie, jeśli ich nie czyścimy regularnie. Według Centers for Disease Control and Prevention domowe dmuchane baseny stanowią większe siedlisko zarazków, niż publiczne baseny. To dlatego, że w małych basenach nie używa się chloru i innych środków dezynfekujących. Ich dodawanie jest niebezpieczne, ponieważ trudno określić jego właściwą ilość w małym basenie i nie jest on usuwany przez filtry, tak jak ma to miejsce w większych zbiornikach, wyposażonych w systemy filtrujące. W konsekwencji w małych basenach zarazki szybciej się mnożą i rozprzestrzeniają. Warto też pamiętać, że niektóre drobnoustroje żyjące w basenach są odporne na chlor.

Zarazki, które mogą kryć się w basenie twojego dziecka, to:

pierwotniaki Cryptosporidium – przenoszone są przez kał, powodują wodnistą biegunkę, bóle brzucha, nudności i gorączkę; są odporne na chlorowanie wody,

– przenoszone są przez kał, powodują wodnistą biegunkę, bóle brzucha, nudności i gorączkę; są odporne na chlorowanie wody, bakteria Escherichia coli – żyje naturalnie w naszym jelicie, jednocześnie po dostaniu się do przewodu pokarmowego może powodować zakażenie z wymiotami i biegunką,

– żyje naturalnie w naszym jelicie, jednocześnie po dostaniu się do przewodu pokarmowego może powodować zakażenie z wymiotami i biegunką, Giardia lamblia – to pasożyt wywołujący lambliozę – częste zakażenie u dzieci i dorosłych; możliwe objawy to biegunka, osłabienie, bóle brzucha, cuchnące stolce; lamblia jest odporna na chlor,

– to pasożyt wywołujący lambliozę – częste zakażenie u dzieci i dorosłych; możliwe objawy to biegunka, osłabienie, bóle brzucha, cuchnące stolce; lamblia jest odporna na chlor, norowirusy – powszechnie występujące wirusy, odpowiedzialne za tzw. grypę żołądkową,

– powszechnie występujące wirusy, odpowiedzialne za tzw. grypę żołądkową, adenowirusy – często atakują małe dzieci, powodują zapalenia gardła, zapalenia płuc, infekcje oczu oraz układu pokarmowego.

– często atakują małe dzieci, powodują zapalenia gardła, zapalenia płuc, infekcje oczu oraz układu pokarmowego. bakteria Shigella – powoduje zatrucie zwane czerwonką bakteryjną,

– powoduje zatrucie zwane czerwonką bakteryjną, streptokoki (paciorkowce) – mogą powodować zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych, ropne zapalenie gardła,

(paciorkowce) – mogą powodować zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych, ropne zapalenie gardła, pneumokoki – bakterie często odpowiedzialne za zapalenia ucha u dzieci, mogą powodować zapalenia płuc, są najgroźniejsze dla dzieci do 5. roku życia,

– bakterie często odpowiedzialne za zapalenia ucha u dzieci, mogą powodować zapalenia płuc, są najgroźniejsze dla dzieci do 5. roku życia, grzyby i pleśnie – wilgotne i ciepłe miejsca są idealnym miejscem dla rozwoju grzybów i pleśni, niedomyty basen lub taki, w którym dawno nie zmieniano wody, stanie się ich siedliskiem; grzyb i pleśń są groźne dla dzieci, ponieważ mogą wytwarzać rakotwórcze toksyny i uszkadzać narządy.

Ryzyko zakażenia drobnoustrojami w basenie jest tym większe, im więcej dzieci korzysta z basenu.

Uwaga nie tylko na basen

Warto też zwrócić uwagę na zabawki, którymi dziecko bawi się w wodzie w basenie. Te przedmioty, których nie można dobrze umyć i wysuszyć, stają się doskonałym środowiskiem dla rozwoju bakterii i grzybów. Są to wszelkiego rodzaju zabawki, do których przez małe otwory dostaje się woda, np. gumowe kaczki, piłeczki. Dziecko może niepostrzeżenie napić się z nich wody. Najlepiej do zabawy wybierać solidne przedmioty, które nie posiadają otworów i nie dostaje się do nich woda.

Zarazki z basenu atakują różnymi drogami

Do transmisji dochodzi najczęściej przez połknięcie wody, o co nietrudno w czasie zabawy. Inną drogą jest kontakt bezpośredni np. z raną albo błonami śluzowymi. Zarazki mogą dostać się do ucha albo oka, powodując zakażenie i stan zapalny. Dziewczynki są dodatkowo bardziej zagrożone w basenie infekcjami dróg moczowych.

Czysty basen to bezpieczny basen. Jak o niego zadbać?

Ta wiedza pozwoli na zabawę bez ryzyka dla zdrowia. Aby kąpiel w ogrodowym basenie była bezpieczna, pamiętaj o kilku zasadach:

regularnie myj basen – po każdym użyciu, możesz użyć wody z płynem do naczyń lub mydłem, następnie spłucz dokładnie wszystko czystą wodą,

– po każdym użyciu, możesz użyć wody z płynem do naczyń lub mydłem, następnie spłucz dokładnie wszystko czystą wodą, wylewaj wodę z basenu co najmniej raz dziennie ,

, po każdym myciu, pozostaw basen do pełnego wyschnięcia na powietrzu,

przeprowadzaj dezynfekcję powierzchni basenu: przetrzyj basen roztworem ½ szklanki wybielacza (do 8%) rozcieńczonego w 4l wody w temperaturze pokojowej, spłucz dokładnie wodą,

przetrzyj basen roztworem ½ szklanki wybielacza (do 8%) rozcieńczonego w 4l wody w temperaturze pokojowej, spłucz dokładnie wodą, usuwaj z basenu zanieczyszczania , jak liście, glony i owady,

, jak liście, glony i owady, nie pozwalaj na korzystanie z basenu chorym dzieciom – wiele zarazków rozprzestrzenia się właśnie wtedy, gdy z basenu korzystają dzieci zdrowe z chorymi,

– wiele zarazków rozprzestrzenia się właśnie wtedy, gdy z basenu korzystają dzieci zdrowe z chorymi, chroń dziecko przed połykaniem wody z basenu ,

, zmieniaj pieluchy u dziecka z dala od basenu ,

, regularnie zmieniaj pieluchę dziecka przebywającego w wodzie.

Krystalicznie czysta woda zachęca do skorzystania z każdego basenu, ale to o czym powinniśmy pamiętać, jest często niewidoczne gołym okiem.

