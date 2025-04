Kurz osiada dosłownie wszędzie. Jest na meblach, w wykładzinach, na zasłonach, w pościeli, na przedmiotach. Znajduje się w nim co najmniej 30 różnych substancji uczulających np. odchody roztoczy. Kiedy oddychamy, trafiają one do najbardziej wrażliwych części płuc - 23 tysiące razy na dobę! Nic dziwnego, że wywołują reakcję alergiczną tak często. Wszechobecne pleśnie, podobnie jak kurz, są również odpowiedzialne za objawy uczuleniowe u wielu osób.



Oto, co możesz zrobić, by przynajmniej we własnym mieszkaniu mieć spokój z alergenami:

1. Pozbądź się dywanów, wełnianych narzut, tapicerowanych mebli. Zrezygnuj z gobelinów na ścianach oraz ciężkich zasłon. W ten sposób zlikwidujesz największe źródło roztoczy.

2. Idealna dla alergika podłoga to drewniana, pokryta lakierem, kamienna posadzka lub linoleum. Raz w tygodniu umyj ją mopem albo wilgotną ścierką. Czyść podłogi i meble środkami przeciw roztoczom.

3. Książki i bibeloty trzymaj za szkłem albo w zamkniętych szafkach. Na otwartych półkach szybko pokryje je kurz.

4. Meble przecieraj zwilżoną szmatką (sucha w powietrzu wznieci tumany kurzu).

5. Zafunduj sobie higrometr.Pilnuj, aby wilgotność w domu nie przekraczała 30 - 50 proc. Jeśli jest wyższa, a w dodatku panuje wysoka temperatura, roztocza i pleśnie mają idealne warunki rozwoju.

6. Zainstaluj wentylatory w kuchni i łazience. Włączaj je zawsze, gdy coś gotujesz lub się kąpiesz. Dzięki temu obniżysz poziom wilgoci.

7. Pluszowe zabawki wkładaj na dobę do zamrażalnika (zawinięte w plastikowe torby) albo pierz w gorącej wodzie.

8. Wietrz mieszkanie codziennie, ale nie podczas deszczu. Wilgoć sprzyja rozmnażaniu się roztoczy. Nie dopuszczaj do tego, by jakieś rzeczy były mokre dłużej niż przez 24 godziny, np. dywaniki łazienkowe.

9. Zimą nie przegrzewaj pomieszczeń. Temperatura nie powinna przekraczać 20°.

10. Kup kołdry i poduszki, które można prać (np. z Dacronu, wytrzymującego temperaturę do 95 stopni C).

11 Kup nowoczesny odkurzacz. Najlepiej z filtrem HEPA, który zatrzymuje kurz i alergeny (np. S 700 MedicAir Miele lub Performer Philips). Odkurzaj często cały dom, a zwłaszcza sypialnię.

12. Zmieniaj pościel co tydzień. Zimą wietrz ją regularnie. Możesz wywieszać ją za okno (niskie temperatury zabijają roztocza równie skutecznie jak wysokie). Nie używaj krochmalu.

13. Ogranicz liczbę kwiatów doniczkowych. Wybieraj takie gatunki, które lubią kąpiel pod prysznicem.

14. Nie używaj w domu odświeżaczy powietrza ani świec zapachowych ( mogą podrażnić drogi oddechowe).

15. Unikaj tkanin z włókien sztucznych. Ocierając się o siebie, wytwarzają ładunki elektrostatyczne, które przyciągają drobinki kurzu.

Eukaliptus na roztocza

Olejek z eukaliptusa ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i rozgrzewające. Stosowany jest podczas leczenia infekcji dróg oddechowych. Niedawno australijscy naukowcy wskazali nowe działanie olejku. Okazało się, że dodany do prania niszczy roztocza. W wełnianym kocu po wypraniu ich ilość zmniejszyła się o 95 proc.

Jak przygotować taki roztwór do prania?

1. Zmieszaj płyn do prania z olejkiem w proporcji 4 :1

(cztery części płynu i jedna część olejku).

2. Tak sporządzoną mieszankę wlej do specjalnej przegródki, która jest przeznaczona na płynne środki piorące.

3. Kiedy pralka nabierze wody, wyłącz ją. Zostaw namoczone ubranie na pół godziny. Potem kontynuuj pranie. Wystarczy raz na rok uprać koc w ten sposób, aby skutecznie pozbyć się żyjących w nim roztoczy.

Ubrania alergika

Nasze wskazówki pomogą ci dokładnie usunąć alergeny z ubrań twoich i dziecka.

- Pierz w wodzie o temperaturze przynajmniej 60°C, a najlepiej 90°C (dopiero w takiej temperaturze giną roztocza).

- Czytaj uważnie instrukcje na metkach ubrań. Czasem bez obaw o ich zniszczenie można prać „na gorąco” nawet tkaniny syntetyczne (np. wełniane z dodatkiem nylonu).

- Delikatną odzież pierz w letniej wodzie, ale potem wybierz jedno z rozwiązań:

- zapakuj ubranie w foliową torbę i włóż na noc do zamrażarki, roztocza giną w temperaturze –15°C;

- odzież włóż na 15 minut do suszarki;

- wywietrz dokładnie na powietrzu (oczywiście nie w porze pylenia).