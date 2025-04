W tym roku chciałabyś bardziej zadbać o swoje zdrowie? Oto 8 postanowień noworocznych, dzięki którym twój styl życia stanie się zdrowszy!

1. Opalaj się bezpiecznie

I o ile, idąc na plażę, zwykle bierzesz ze sobą tubę kremu ochronnego, to na co dzień nie zawsze o tym pamiętasz. Tymczasem promienie UVA, uznane za odpowiedzialne za przedwczesne starzenie i nowotwory skóry, docierają do ciebie zawsze, gdy jest jasno, przenikając nawet przez szyby. Wyrób też w sobie nawyk regularnego oglądania swojej skóry i odwiedzania dermatologa po to, aby zbadać znamiona.

2. Rób cytologię

Najlepiej raz w roku. To szybkie i proste badanie polegające na pobraniu wymazu z szyjki macicy umożliwia wczesne zdiagnozowanie wielu zmian chorobowych, m.in. raka szyjki macicy. Służy także wykrywaniu stanów zapalnych i nadżerek. Większość dolegliwości można dzięki temu łatwo i szybko wyleczyć, dobierając odpowiednie leki.

3. Rzuć palenie

Nie daj się zwieść opowieściom o staruszkach, którzy dożyli w dobrym zdrowiu sędziwego wieku, mimo, że nie rozstawali się z papierosami. Palenie tytoniu to jedna z najczęstszych przyczyn chorób układu krwionośnego, rozwoju nowotworu i... przedwczesnego starzenia się skóry!

4 Uprawiaj seks (zawsze bezpieczny!)

Udane życie seksualne poprawia krążenie, wpływa na wzmocnienie układu odpornościowego, rozwiązuje kłopoty ze snem, a nawet zapobiega bólom głowy! „Wymierne korzyści dla zdrowia można zauważyć, kochając się 3-4 razy w tygodniu" – powiedział Andrew Scheinfeld, ginekolog z Nowego Jorku. Pamiętaj jednak o zabezpieczeniu się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Złapanie chlamydii, rzeżączki czy wirusa HPV skutecznie zniwelowałoby wszelkie zdrowotne korzyści.

5. Badaj piersi

Wyrób w sobie nawyk comiesięcznego kontrolowania piersi między 5 a 10 dniem po miesiączce. Co roku zgłaszaj się do lekarza, który, biorąc pod uwagę twój wiek i budowę piersi zdecyduje, czy powinnaś wykonać badanie USG, czy też mammografię. Podchodź do tego szczególnie skrupulatnie, jeśli w twojej rodzinie występowały przypadki zachorowań na nowotwór.

6. Ćwicz

Z okazji nowego roku podaruj sobie karnet na zajęcia fitness albo zacznij biegać. Ćwiczenia aerobowe poprawiają wydolność układu sercowo-naczyniowego. A wykonując jakąkolwiek aktywność, dzięki której wzmacniają się mięśnie, dbasz o prostą postawę, zwiększasz gęstość kości (zapobiegasz więc osteoporozie), a także zwiększasz ruchomość stawów.

7. Wysypiaj się

Z powodu deficytu snu możesz szybciej przybierać na wadze, czuć się bardziej zestresowana oraz podatna na spadki nastroju i depresję. Osłabia się także układ immunologiczny, a więc zaczynasz częściej chorować. Ponieważ ze zmęczenia nie masz ochoty na aktywność fizyczną, zwiększa się ryzyko wystąpienia objawów cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i chorób serca. Dlatego najlepiej byłoby, gdybyś przesypiała 7 do 9 godzin. Najważniejsza jest jednak jakość snu, a nie jego ilość – po przebudzeniu powinnaś po prostu czuć się wyspana i wypoczęta.

8. Jedz śniadania

Osoby, które jedzą śniadania, łatwiej tracą niechciane kilogramy i utrzymują wymarzoną wagę. Jeśli omijasz ten posiłek, to z powodu niskiego stężenia glukozy we krwi brak ci energii, możesz czuć się słaba, miewać zawroty głowy, stajesz się mniej odporna na chłód (a w efekcie szybciej łapiesz infekcje). Najbardziej wartościowe śniadanie to takie, które składa się z protein i węglowodanów. Powinno w 25 procentach pokrywać zapotrzebowanie energetyczne organizmu na cały dzień.

