Angina ropna to bakteryjne zapalenie migdałków. Wywołują ją bakterie z grupy paciorkowców Streptococcus pyogenes, czyli paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A. Dlatego nazywana jest też czasami anginą paciorkowcową.

Na anginę ropną najczęściej chorują dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat, w okresie od zimy do wiosny. Szacuje się, że choroba stanowi ok. 15-30% ostrych infekcji gardła u dzieci (rzadziej bakterie są przyczyną infekcji u dorosłych, wywołują ją głównie wirusy).

Początek anginy ropnej jest dość nagły i silny. Jej objawy to:

silny ból gardła, utrudnia przełykanie, a czasami też mówienie,

głos "kluskowaty",

zapalenie gardła i migdałków: zaczerwieniona, obrzęknięta śluzówka,

powiększenie migdałków (z widocznymi ropnymi czopami),

gorączka powyżej 38°C,

ból stawów i mięśni,

powiększone węzły chłonne, tkliwe,

złe samopoczucie, osłabienie,

nudności lub wymioty.

W anginie ropnej nie występują kaszel i katar - te objawy świadczą raczej o przyczynie wirusowej zapalenia gardła.

Angina ropna jest poważną chorobą, dlatego w przypadku podejrzenia jej objawów należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i podjąć zalecaną terapię. Leczenie anginy ropnej najczęściej polega na stosowaniu antybiotyków (na ogół penicyliny przyjmowanej przez 10 dni) oraz leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych (np. paracetamolu) lub leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu), które łagodzą objawy towarzyszące chorobie.

Można stosować też miejscowe leki przeciwbólowe do gardła z lidokainą, benzydaminą lub salicylanem choliny. W zależności od substancji czynnej mogą one mieć postać aerozolu, tabletek do ssania lub płynu do płukania gardła.

Leczenie anginy bakteryjnej obejmuje również odpoczynek, przyjmowanie dużej ilości letnich płynów, nawilżanie powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa chory.

Angina ropna ma tendencję do samoograniczania się i na ogół ustępuje również bez leczenia, jednak wówczas wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia powikłań. A te mogą być różne:

Wszystko co można zrobić, aby nie zachorować na tę infekcję, to unikać kontaktu z chorą osobą oraz przestrzegać zasad higieny.

Nie istnieje aktualnie szczepionka przeciwko anginie ropnej. W ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych dzieci są szczepione przeciwko innym paciorkowcom niż tym wywołującym zapalenie gardła - pneumokokom (powodują zachorowania na zapalenie opon mózgowych u dzieci).

