Oral Expulsion Syndrome – OES, jest definiowany jako „żucie, ale unikanie połykania pokarmu”. Dla niektórych osób, jest to technika żywienia, pozwalająca cieszyć się smakiem i aromatem żywności bez cierpienia fizycznego polegającego na dostarczaniu nadmiaru energii z tego pożywienia. W przypadku większości osób może być to oznaką problemów emocjonalnych lub objawem poważnych zaburzeń odżywiania. U tych, którzy rozpoczynają tą praktykę jako niewinny sposób, aby cieszyć się smakiem żywności bez przybierania na wadze, może wkrótce przerodzić się w niszczycielski nałóg.

OES jako zaburzenie odżywiania

Żucie jedzenia i wypluwanie go nie jest aż tak szkodliwe jak prowokowanie wymiotów w bulimii, ale może przekształcić się w nałóg. Ponadto większość osób stosuje tą technikę w ukryciu przed innymi, co również świadczy o tym, że jest to objaw zaburzeń odżywiania.

OES dotyczy spożywania zazwyczaj wysokokalorycznych pokarmów, których z reguły powinno się unikać. Dlatego osoba, która żuje a następnie wypluwa pokarmy wcale nie uczy się właściwych nawyków żywieniowych i nie dokonuje tym samym zmiany stylu życia.

Żucie i wypluwanie – konsekwencje

Według specjalistów ds. żywienia stosowanie omawianej tu techniki może przekształcić się w poważny problem. Pomimo tego, że żywność nie jest połykana to nasze gruczoły ślinowe i tak wykonują swoją pracę. Spożywanie pokarmów z wysoką zawartością cukru a następnie ich wypluwanie może prowadzić do poważnych ubytków w jamie ustnej i próchnicy. Oprócz tego nadmierne, nałogowe przeżuwanie i wypluwanie pokarmów może stać się przyczyną obrzęków węzłów chłonnych, owrzodzeń jamy ustnej i gardła.

Pomimo pewnych korzyści z takiego postępowania, trzeba mieć świadomość, że żucie a następnie wypluwanie pokarmów jest objawem zaburzeń odżywiania, które zawsze stanowią pewne zagrożenie dla Twojego zdrowia a nawet życia. Jeśli zaobserwowałeś podobny problem u siebie lub kogoś z Twojego otoczenia nie lekceważ tego. Zacznij z tym walczyć.

