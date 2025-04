"Zboczenie popędu do odżywiania" może być wynikiem min. choroby schizofrenicznej czy histerii. Osoba chora na tą przypadłość odczuwa przyjemność z konsumpcji rzeczy, które doprowadzają innych do obrzydzenia np. picie moczu, jedzenie kału, spożywanie ludzkich szczątków.. Przerażające prawda? Osoby te nie myślą o tym, że to co robią jest złe, dziwne, nietypowe – ich głównym celem jest zaspokojenie „głodu”.

Skąd się bierze paroreksja?

Przyczyna powstawania paroreksji nie jest znana, lekarze dopatrują się jednak związku między brakiem lub niedoborem dopaminy w organizmie a łaknieniem spaczonym.

Jak pomoc sobie lub osobie chorej na paroreksję?

Osoba z poważnymi zaburzeniami odżywiania często sama nie zdaje sobie sprawy z choroby, która ją dotknęła. Jeżeli osoba, która znamy wykazuje podobne objawy jak:

Usilne jedzenie w samotności; odmawianie przyjmowania „tradycyjnych” pokarmów

Twierdzi, że nie jest głodna, choć nigdy nie zaobserwowano by coś jadła

Osoba dotknięta łaknieniem spaczonym często obsesyjnie myśli o tym co musi zjeść; jeśli choć raz usłyszysz od swojej znajomej czy koleżanki, że jadła np. kredę – to może być znak, że dzieje się z nią coś niedobrego!

Zanim jednak posądzimy kogoś o paroreksję warto porozmawiać z tą osobą o jej skłonnościach. Być może nie jedzenie niczego w towarzystwie nie wiąże się z chorobą ale np. z nieśmiałością w kontaktach z innymi osobami. Jeśli znajoma/ znajomy przyzna się nam, że faktycznie odczuwa potrzebę jedzenia produktów niespożywczych, należy wtedy zgłosić się do lekarza specjalisty.

Warto być delikatnym przy tego typu rozmowach, tak by ta druga osoba czuła, że ma w nas wsparcie.