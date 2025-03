Ból gardła przy przełykaniu śliny może świadczyć o wielu problemach zdrowotnych. Jest to objaw, który charakteryzuje się dolegliwościami bólowymi w obrębie gardła w trakcie połykania śliny lub pokarmu. Przeważnie nie jest groźny, ale może być, dlatego warto dowiedzieć się więcej o tym problemie.

Reklama

Spis treści:

Przyczynami bólu gardła przy przełykaniu śliny lub jedzenia mogą być:

Ból gardła podczas przełykania może mieć różne nasilenie, może też promieniować w stronę pleców lub klatki piersiowej. Czasami jest na tyle intensywny, że utrudnia nawet przełykanie śliny, jak w przypadku anginy ropnej. Może występować z trudnościami w przełykaniu lub bez nich.

Przeważnie temu objawowi towarzyszy stan zapalny gardła, podwyższona temperatura, przekrwienie śluzówki, obrzęk, zmiana tonu głosu, mogą pojawić się naloty na migdałkach. Te objawy wskazują na infekcję. Zdarza się, że ból przy przełykaniu pojawia się nagle albo jest jedynym symptomem.

Ostry ból gardła przy przełykaniu bez gorączki

Gdy ból gardła przy przełykaniu występuje bez gorączki lub innych objawów infekcji, to może oznaczać różne problemy zdrowotne. Do możliwych przyczyn należą podrażnienie chemiczne lub termiczne, alergie, refluks, choroby przenoszone drogą płciową. W rzadkich przypadkach ból przy przełykaniu bez podwyższonej temperatury świadczy o rozwoju nowotworu. Leczenie dolegliwości zależy od przyczyny.

Jednostronny ból gardła przy przełykaniu

Gdy ból gardła przy przełykaniu pojawia się tylko po jednej stronie, to można podejrzewać, że jego przyczyną jest uraz (np. po zjedzeniu twardego fragmentu jedzenia), być może w jamie ustnej rozwinęła się afta albo ropień. Bardzo rzadko przyczyną jest guz nowotworowy. Niemniej jednak taki stan jak jednostronny ból gardła przy przełykaniu powinien nas skłonić do konsultacji z lekarzem, szczególnie gdy nie ustępuje w ciągu kilku dni.

Jeżeli wiemy, że ból powoduje przeziębienie lub podobna infekcja, warto sięgnąć najpierw po: domowe sposoby na ból gardła:

płukanki z solą lub ziołami (rumiankiem, szałwią, korą dębu, tymiankiem)

środki nawilżające (tabletki z prawoślazem, porostem islandzkim, werbeną, tymiankiem)

inhalacje nawilżające drogi oddechowe,

nawadnianie organizmu - picie dużej ilości płynów, ale nie gorących; mogą to być herbaty z maliną lub dziką różą,

naturalne syropy wzmacniające odporność: syrop z czosnku lub syrop z cebuli.

Sposoby na ból gardła pojawiający się przy przełykaniu zależą od czynnika, który je powoduje. W przypadku infekcji wirusowej, takiej jak przeziębienie, stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. paracetamol, ibuprofen). Ból powinny złagodzić preparaty takie jak pastylki do ssania, spraye do gardła czy płukanki zawierające substancje przeciwzapalne i znieczulające.

Gdy przyczyną bólu gardła przy przełykaniu jest infekcja bakteryjna, konieczne będzie przyjmowanie antybiotyków. Dlatego należy udać się do lekarza, zwłaszcza jeśli występują wysoka gorączka, ogólne złe samopoczucie oraz ropne naloty na migdałkach. Wszelkie zmiany widoczne w okolicy gardła, powinny być zawsze skonsultowane z lekarzem.

We wszystkich przypadkach bólu gardła należy leczyć przede wszystkim chorobę podstawową, która wywołuje dolegliwości.

Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, gdy mamy problem z przełykaniem. Przede wszystkim zajrzy on do gardła i oceni, czy podłożem dolegliwości może być infekcja, a może jednak uszkodzenie mechaniczne (np. w rezultacie przełykania twardego pokarmu) lub inny czynnik. Podstawowe znaczenie mają więc wywiad lekarski i badanie fizykalne.

Jeśli lekarz pierwszego kontaktu będzie miał wątpliwości co do rozpoznania, skieruje pacjenta do laryngologa. Specjalista z tej dziedziny jest w stanie jeszcze dokładniej obejrzeć gardło, ocenić stan krtani, zatok czy uszu.

Badania, które mogą być pomocne w rozpoznaniu przyczyny bólu gardła w trakcie przełykania, to m.in. test bakteriologiczny na podstawie wymazu z gardła (np. w podejrzeniu anginy w kierunku paciorkowców grupy A) czy swoiste badania serologiczne z próbki krwi (np. w kierunki mononukleozy).

Badania obrazowe, takie jak RTG głowy i szyi lub tomografię, wykonuje się w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lub układu nerwowego. Przy podejrzeniu choroby dróg pokarmowych lekarz może zlecić gastroskopię, a gdy prawdopodobna jest alergia - testy alergiczne.

Zwykle ból gardła przy przełykaniu nie powoduje długotrwałych skutków i ustępuje w ciągu kilku dni. Gdy przeciąga się w czasie, to może prowadzić do niedożywienia i utraty masy ciała. Możliwy jest rozwój nawet raka przełyku oraz uszkodzenie gardła w mechanizmie nieprawidłowego połykania kęsa.

Przełykanie to proces zależny od sprawności kilku układów. Rozpoczyna się żuciem pokarmów z użyciem śliny, która rozkłada cukry proste i nawadnia kęs. Następnie kęs przesuwany jest niżej, co jest częściowo dobrowolne, a częściowo niezależne od woli i kontrolowane przez nerwy, i mięśnie. Zabezpieczenie dróg oddechowych za pomocą fałdu nagłośniowego pozwala na ochronę przed zachłystywaniem się. Ta złożoność sprawia, że niekiedy trudno szybko znaleźć przyczynę problemów z przełykaniem i należy wykonać kilka badań, aby poznać prawdziwe źródło dolegliwości.

Utrudnionemu i bolesnemu przełykaniu śliny mogą towarzyszyć niepokojące objawy, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ mogą odzwierciedlać poważną patologię toczącą się w organizmie.

W przypadku chorób układu pokarmowego do bólu gardła dołączyć mogą:

Zaniepokoić powinien ból gardła przy przełykaniu, któremu nie towarzyszą objawy infekcji, jest przewlekły, ma stały charakter, co może świadczyć o rozwoju choroby nowotworowej. W takim przypadku ból zazwyczaj występuje po jednej stronie szyi. Dodatkowo mogą występować szczękościsk, wyczuwalny guz, a w cięższych przypadkach - duszność. Bardziej narażone na choroby nowotworowe gardła są osoby palące papierosy i nadużywające alkoholu.

Objawy ogólne jak kaszel, duszność, gorączka czy niewyjaśniona utrata masy ciała mogą stanowić poważny problem i muszą być od razu skonsultowane z lekarzem.

Wezwij karetkę pogotowia, gdy problemom z połykaniem towarzyszy duszność, zakrztuszenie się, wymiotowanie krwią lub czarne stolce. Mogą one oznaczać stan zagrożenia życia.

Jeśli odczuwany jest w gardle ucisk (wrażenie jakby pojawiła się „gula w gardle”) czy uczucie dławienia, odruch wymiotny, pojawiające się w trakcie przełykania, trzeba również te objawy zgłosić lekarzowi.

Reklama

Czytaj także:

Najlepszy babciny sposób na ból gardła. Rozgniatam pół łyżeczki i dodaję do wody

Sok z cytryny na ból gardła. Ten mało popularny środek może zdziałać cuda, gdy boli gardło

Płukanie gardła. Co i jak stosować na bolące gardło?

Woda z solą na gardło. Jak zrobić płukankę na ból gardła i jak ją stosować?

Domowe sposoby na przeziębienie. Co pomoże na katar, ból gardła, kaszel i gorączkę?