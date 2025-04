Dlaczego nie masz ochoty na jedzenie?

Łaknienie to uczucie związane z chęcią jedzenia, które towarzyszy każdemu bez względu na wiek, rasę czy urodę. Głód zwykle odczuwany jest wtedy gdy istnieje niedobór różnych składników pokarmowych np. cukru, białka i tłuszczów. Mimo iż łaknienie to naturalna reakcja organizmu, nierzadko mamy z nią problem. Stres fizyczny i psychiczny wywołany wyniszczającym trybem życia to jedna z wielu przyczyn braku apetytu. Dowiedz się co jeszcze powoduje brak chęci do jedzenia. Podpowiadamy jak na nowo odnaleźć choć niewielką przyjemność z jedzenia.

Brak łaknienia - znajdź przyczynę

Oprócz stresujących sytuacji, które najczęściej nie pozwalają nic w siebie wcisnąć, również troski, samotność, nierozwiązane problemy lub obawy, są przyczyną braku łaknienia.

W niektórych przypadkach brak łaknienia ma podłoże organiczne. Chodzi tu o niedobór kwasów żołądkowych, zapalenie trzustki, pęcherzyka żółciowego lub infekcje z biegunką i gorączką.

Warto wiedzieć również o tym, że złe nawyki żywieniowe, przyjmowanie niektórych leków a także używanie nikotyny i alkoholu bywa sprawcą braku łaknienia.

Brak apetytu często dotyczy osób starszych, ponieważ ich aktywność ruchowa jest ograniczona. Natomiast zapotrzebowanie organizmu na niezbędne do funkcjonowania organizmu substancje odżywcze nie zmienia się wraz z wiekiem. Dlatego w takim przypadku koniecznie należy podjąć próby pobudzenia apetytu by nie doprowadzić do wyniszczenia organizmu.

Jak pobudzić apetyt?

Postaraj się unikać stresu i poszukaj sensownego rozwiązania swoich problemów. Unikanie stresu w dzisiejszym czasie nie jest łatwym zadaniem do wykonania. Jednak podejmij to wyzwanie-przemyśl czy naprawdę każdy stres jest nie do uniknięcia? Być może znajdziesz kilka dobrych rozwiązań.

W widocznym miejscu wywieś kartkę z kilkoma zasadami, które powinnaś wdrożyć w życie. Oto one:

Do jadłospisu wprowadź urozmaicenia. Powszechnie uważa się, że ładnie podane potrawy mają lepszy smak. Pamiętaj o tym, że jadamy także wzrokiem.

Ogranicz słodycze, a szczególnie słodzone soki owocowe, coca-colę i inne tego typu napoje. Pijąc je zabijasz łaknienie. To zalecenie szczególnie powinno dotyczyć twoich dzieci jeśli ich apetyt jest osłabiony.

Ruszaj się! Banalne ale prawdziwe- ruch pobudza apetyt! Tak ułóż plan dnia by codziennie przebywać na świeżym powietrzu. Wystarczy krótki spacer byś zapragnęła coś zjeść.

Pij zioła pobudzające apetyt. Apetyt poprawiają gorzkie herbaty ziołowe, ponieważ goryczki w nich zawarte podrażniają brodawki smakowe na języku. Gdy goryczka dojdzie do żołądka zwiększa się produkcja soku żołądkowego.

Po goryczki sięgaj tylko wtedy gdy przyczyna braku łaknienia nie ma charakteru organicznego!

Herbata pobudzająca apetyt

Do pojemnika wsyp po 20 części ziela centurii, piołunu i naowocni pomarańczy gorzkiej. Dodaj po 10 części liścia koniczyny, łodygi tataraku zwyczajnego, korzenia goryczki i kory cynamonu. Zioła dokładnie wymieszaj. 1 łyżeczkę ziół zalej 150 ml wrzącej wody i pozostaw na 5 minut pod przykryciem. Następnie przecedź. Herbatkę pij 2-3 razy dziennie przez około 4 tygodnie.

Nie zapominaj o warzywach i przyprawach. Koniecznie jedz rzodkiewkę, rzepę, tarty chrzan i cebulę. Ta ostatnia poprawi nie tylko twój apetyt, ale zmniejszy ryzyko raka oraz infekcji popularnych właśnie jesienią i zimą. Sok z cebuli wzmaga apetyt i zarazem jest dobrym domowym lekarstwem na kaszel, ból gardła i gorączkę. Przyprawy, które powinnaś stosować to bylica pospolita, bazylia, majeranek, cząber oraz imbir i kurkuma. Oprócz tego, że pobudzają apetyt mają szereg innych właściwości zdrowotnych jak np. ochronne przed rakiem (kurkuma) czy przeciwwymiotne (imbir).

Źródło:„Zielnik dla każdego” J. Rogala, „Czosnek i cebula” J. Hopkins, „Apteka domowa” dr med. P. Wenzel.