Światowy Dzień Zdrowia, został ustanowiony przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Choć co roku obchodzimy go pod innym hasłem, to jego celem zawsze jest propagowanie zdrowego stylu życia i zwrócenie uwagi na problemy, których na co dzień nie dostrzegamy.



Żyć zdrowo czyli jak?

Otóż na prawidłowe funkcjonowanie organizmu wpływa przede wszystkim właściwie zbilansowana dieta. W ostatnich latach mówi się o tym co raz częściej. Niestety większość z nas nie podchodzi do tematu poważnie. Jemy zbyt dużo i za dużo. Spożywamy duże ilości słodyczy, zbyt dużo soli, a w naszej diecie, króluje tłuszcz! Zapominamy, że sposób w jaki się odżywiamy, wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na stan naszego ducha i samopoczucie. Regularnie spożywane posiłki bogate w niezbędne dla zdrowia witaminy i wartości odżywcze są podstawą do zachowania zdrowia, energii i… urody.



Efekty błędów żywieniowych

Złe nawyki żywieniowe mogą doprowadzić do schorzeń, których moglibyśmy uniknąć dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia. Niektóre problemy zdrowotne stają się na tyle poważne, że borykamy się z nimi do końca życia. Może trudno w to uwierzyć, ale wrzody trzustki i dwunastnicy, problemy z wątrobą, układem krążenia, nadciśnieniem tętniczym, czy nadwagą, to często choroby, spowodowane nieprawidłową dietą. A to tylko część niepożądanych skutków złych nawyków żywieniowych.



Zdrowa kuchnia? To proste!

Wystarczy odrobina chęci i systematyczność, aby zdrowa kuchnia stała się częścią naszego życia. Mniejsze porcje i częstsze posiłki, staranne planowanie tego co jemy, używanie soli i cukru w niewielkich ilościach – to tylko początek drogi do zdrowia i dobrego samopoczucia. Dieta bogata w warzywa i owoce dostarczy niezbędnych witamin i wartości odżywczych. To podstawowa zasada, którą warto wprowadzić już od dziś. Obok tego, co znajduje się w naszym codziennym menu, ważne jest też, w jaki sposób przygotowujemy posiłki. Smażąc je na głębokim tłuszczu, czy gotując w wodzie, nieświadomie wypłukujemy cenne dla organizmu składniki i minerały, tak potrzebne do jego prawidłowej pracy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ich zachowanie jest gotowanie na parze, np. w systemie firmy Zepter.

Wielowarstwowe, akutermiczne dno naczyń Zepter magazynuje energię, by następnie szybko i równomiernie ją rozłożyć. Woda znajdująca się w produktach pod wpływem tego ciepła zamienia się w parę wodną, która krążąc w zamkniętym naczyniu, unosi się, by następnie schłodzona opaść na dno, gdzie zostaje ponownie podgrzana, rozpoczynając nowy cykl. Równomiernie rozprowadzane ciepło i odpowiednia cyrkulacja pary wodnej sprawiają, że przyrządzane potrawy nie tracą aromatu, a smaki poszczególnych składników nie mieszają się ze sobą, jak podczas gotowania w wodzie. Dania przygotowane na parze, zachowują pełen smak i aromat, a co ważniejsze wartości odżywcze.

Ponadto, w zależności od naszych potrzeb, możemy tworzyć kombinacje zestawów dań, dzięki którym ugotujemy dwa, trzy, cztery, a nawet pięć potraw na jednym źródle ciepła, w bardzo krótkim czasie i przy minimalnym zużyciu energii (oszczędność do 70%).

Obecne rozwiązania technologiczne pozwalają na produkcję naczyń z materiałów w 100% bezpiecznych dla naszego zdrowia. Dobrym przykładem jest tu np. patelnia URA firmy Zepter. URA stanowi doskonałą alternatywę dla teflonu, który według niektórych specjalistów jest ryzykowny dla naszego zdrowia nie tylko podczas sporządzania, ale też spożywania posiłków.

Przygotowywanie posiłków w systemie firmy Zepter – to bezpieczna i zdrowa metoda gotowania oraz smażenia, pozwalająca na stosowanie smacznej, zdrowej diety i zalecana wszystkim – bez względu na wiek, czy stan zdrowia.

Pamiętaj o suplementach

Codzienną dietę warto wesprzeć także suplementami. Zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy dopada nas zmęczenie, a organizm potrzebuje trochę czasu, aby przestawić zegar biologiczny na czas letni. Na rynku znajdziemy wiele preparatów, które pomogą nam uzupełnić braki witamin czy minerałów i wzmocnić organizm od środka. Jednym z nich jest ASTAX 10 STOPAGE od Zepter. Zawarta w ASTAX10 kombinacja astaksantyny i luteiny wpływa korzystnie na zdrowie, ale także wspomaga ochronę skóry. Astaksantyna działa jak wewnętrzny filtr słoneczny, a luteina zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry oraz redukuje pojawiające się na niej nierówności. Dzięki niezwykłym właściwościom tych dwóch przeciwutleniaczy, preparat skutecznie zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, reguluje poziom jej nawodnienia, poprawia gęstość, wygląd i jej koloryt oraz spłyca zmarszczki i bruzdy. ASTAX wzmacnia także układ odpornościowy, oczyszcza organizm, działa przeciwzapalnie oraz dodaje energii.

Pamiętajmy! Suplement, jak sama nazwa wskazuje, może stanowić jedynie uzupełnienie naszej zdrowej diety w witaminy i składniki odżywcze, a nie ją zastąpić!