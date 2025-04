Żywienie a nowotwory

Choroby nowotworowe budzą w nas najwięcej emocji. Żyjemy beztrosko, z dnia na dzień, często nie przykładając uwagi do stylu życia jaki prowadzimy. Później dyskretne objawy, niepokój, diagnostyka... „Wyrok”... Złość na siebie, na niemoc medycyny, na cały świat. Bezradność wobec podstępnego zabójcy, strach przed trudną i długotrwałą walką...



Przyczyny nowotworów są różne. Nieodzownym czynnikiem który im sprzyja są używki – tytoń i alkohol. Mogą to być również błędy w żywieniu, niesprzyjające warunki pracy np. huta, zakłady radiologiczne, drukarnie, ale też zanieczyszczenia środowiska i w końcu uwarunkowania genetyczne

Można jednak znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwinięcia się zmian nowotworowych. Warto już od dziś wprowadzić pewne modyfikacje do swojego stylu życia, który w głównej mierze przyczynia się do wystąpienia chorób. W przypadku nowotworów istnieje pewna grupa produktów spożywczych, które mogą przyspieszać pojawienie się nowotworów. Spożywamy je na co dzień, często nie zdając sobie sprawy z ich kancerogenności. Jednak są i takie pokarmy, którym zawdzięczamy ochronę przed nowotworami.

Jakie produkty są wskazane w profilaktyce nowotworów?

Są to przede wszystkim świeże warzywa i owoce, a w szczególności: kapusta biała i czerwona, jarmuż, brokuły, kalafior, kalarepa, brukselka, szpinak, rzeżucha z własnej hodowli, chrzan, czosnek, cebula, dynia, marchew, pomidory, pietruszka, seler, kiełki pszenicy, siemię lniane, soja, winogrona, cytrusy (zwłaszcza biała błona separująca cząstki owoców), jagody, papaja i melony. Oprócz tego, istotną rolę w zapobieganiu nowotworom, głównie jelita grubego, są produkty bogate w błonnik pokarmowy, a więc otręby pszenne, owsiane, ryżowe i kukurydziane. Docenione również zostały przyprawy – oregano, szałwia, rozmaryn i ocet winny oraz orzechy i nasiona. Coraz częściej podkreśla się także zdrowotne właściwości ryb, zwłaszcza morskich (łosoś, makrela, dorsz, sardynki) i owoców morza. Powinny być one sprawiane na grillu lub gotowane, najlepiej na parze. Z rybich dobrodziejstw, należy jeszcze wspomnieć o tranie, który jest otrzymywany z wątroby ryb i ssaków oceanicznych. Ważne w prewencji nowotworów są także tłuszcze roślinne, jak np. olej lniany, oliwa z oliwek oraz awokado. Z napojów, które mogą być przydatne w ochronie przed tą tragiczną chorobą, są m.in. czerwone, wytrawne wino, zielona herbata, ziołowe napary (z owoców jemioły, dzikiej róży, głogu, kasztanowca, pokrzywy).

Czego należy unikać?

Odpowiedź jest banalna – wszystkiego co jest wysoce przetworzone, tłuste, wędzone, o marnej wartości odżywczej. Do tej grupy pokarmów należą wędliny z bekonem na czele, parówki, frankfurterki. Niezdrowe są także wędzone mięsa, ryby, sery. Następnie fast-foody, tłuste dodatki np. majonezy i tłuste mięso (baranina, wieprzowina) i podroby, mięso peklowane, marynowane, a także konserwy mięsne i rybne. Wbrew powszechnej opinii, że biały cukier zabija, trzeba mocno zaznaczyć, iż słodziki są bardziej szkodliwe. Niezdrowy jest również nadmiar soli, mącznych zasmażek i margaryny. Trzeba też unikać potraw smażonych, pieczonych w ognisku lub bezpośrednio na ruszcie.

Ryzyko każdej choroby zmniejsza się wówczas, gdy poddamy zmianom swoje codzienne nawyki. Modyfikacja diety, znalezienie dogodnej aktywności fizycznej, czas na wypoczynek, ochrona środowiska, życzliwość do ludzi i rozsądny optymizm, to najlepsze metody zapobiegawcze. Być może bardzo idealistyczne, a wręcz trudne do osiągnięcia w dzisiejszym zwariowanym świecie, jednak wykonalne. Pamiętajmy też o systematycznych badaniach profilaktycznych w kierunku nowotworów (piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc, żołądka, jelita grubego).

Katarzyna Ziaja