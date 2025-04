Na sklepowych półkach przeróżne artykuły krzyczą do nas napisami na swoich etykietkach „bez cukru!” Słodycze muszą być przecież słodkie, po to właśnie je kupujemy – żeby chociaż na chwilę poczuć ten zabroniony dla cukrzyków słodki smak.

Reklama

Słodzik – sprzymierzeniec w cukrzycy?

Słodzik to biały proszek, który w smaku przypomina cukier, ale w istocie nim nie jest. W sklepach dostępny jest w małych drażetkach, w proszku, w płynie – czyli w każdej postaci, której można użyć do słodzenia pokarmów i napojów. Mimo tego, że jest słodki, nie zmienia poziomu cukru we krwi – ani go nie podnosi ani nie obniża. To właśnie on dodawany jest do produktów bezcukrowych.

Podstawowym zaleceniem w przypadku cukrzycy jest eliminacja cukru, a tym samym ukochanych słodyczy. Jednak na tyle ciężko jest się z nimi pożegnać, że obecnie rekordy popularności biją słodycze i napoje w wersji light, w których cukier zastąpiono słodzikami. Wszystkie stosowane w nich słodziki są dopuszczone do obrotu na terenie UE, jednak czy wszystkie tak samo wpływają na nasze zdrowie?

Jak zapobiegać cukrzycy? Jakie badania warto zrobić?

Słodzik szkodzi - kontrowersje

Naukowcy i dietetycy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie szkodliwości słodziku. Jedni twierdzą, że absolutnie nie powinno się go stosować, inni natomiast, że jest fantastyczną alternatywą dla cukrzyków. Fakty są takie, że słodzik jest w powszechnym użyciu już od wielu lat w ogromnej liczbie produktów – dłużej za granicą niż w Polsce. Z diety pacjenta z cukrzycą eliminowane zostają więc przede wszystkim produkty znacznie podnoszące poziom glukozy we krwi. Jednym z popularnych sposobów jest zastąpienie cukru słodzikami.

Niestety ich stosownie jest co najmniej kontrowersyjne, ponieważ niektóre z nich mogą niekorzystnie wpływać na szlaki metaboliczne, zwiększając ryzyko powikłań takich jak np. stopa cukrzycowa. W świetle sprzecznych wyników badań należy jednak zaznaczyć, że efekty stosowania wielu substancji słodzących są wciąż trudne do określenia.

Uwaga, słodzik zwiększa apetyt!

Sam w sobie słodzik nie ma kalorii, ale sprawia, że bardziej chce się nam jeść. Powód tego jest bardzo prosty. Nasz organizm niestety nie daje się tak łatwo oszukać, że zjedliśmy coś słodkiego i sam zaczyna domagać się energii poprzez wzmożony apetyt na inne, nie tylko słodkie rzeczy. Herbata albo kawa z dodatkiem słodziku może spowodować, że będziemy mieli ochotę na większą ilość porcji obiadowej niż zazwyczaj. Wymaga to przez nas zatem większej dyscypliny w stosunku do reszty diety.

Jak insulina wpływa na otyłość?

Okazuje się, że receptory smaku słodkiego znajdują się nie tylko na języku; są również obecne w naszych jelitach! Udowodniono, że komórki jelitowe wyczuwają glukozę w taki sam sposób, jak komórki smakowe języka. Gdy sztuczne słodziki pobudzają receptory glukozy, wzmaga się jej wchłanianie. Dochodzi też do syntezy hormonów, które nasilają wydzielanie insuliny, wzmagają ruchy jelit i pobudzają apetyt. Dlatego słodziki nie dostarczając energii, mogą paradoksalnie zwiększać kaloryczność diety, a także zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, a nawet nadciśnienia tętniczego.

Reklama

Dieta też jest terapią w cukrzycy!Dieta cukrzycowa: twój jadłospis na 7 dni Dieta cukrzycowa – doskonała nie tylko dla diabetyków!