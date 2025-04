Cukrzyca sprzyja nowotworom

Od ponad 100 lat dysponujemy wiedzą o tym, że chorzy na cukrzycę typu 2 częściej zapadają na raka. Jest to choroba, w której występuje obniżona wrażliwość tkanek na działanie insuliny. W warunkach prawidłowych insulina odznacza się głównie działaniem na procesy metaboliczne glukozy, jednak jej nadmiar, wynikający z samej choroby lub z jej niedoskonałego podawania z zewnątrz, wywiera wpływ na wzrost i rozwój komórek. Wydaje się to odgrywać rolę w rozwoju nowotworów. Przeprowadzone do tej pory badania wskazują na związek cukrzycy z takimi nowotworami jak rak endometrium, trzustki, jelita grubego, sutka i wątroby, a mechanizmy za to odpowiedzialne są prawdopodobnie bardziej złożone niż samo działanie wysokiego stężenia insuliny. Zarówno nadwaga, jak i otyłość, często współwystępujące z cukrzycą, również zwiększają ryzyko rozwoju raka.

Reklama

Kłopoty z sercem często dotyczą chorych z cukrzycą typu 2

Leki leczą czy powodują raka?

Kiedy w 1922 roku wyizolowano insulinę, było to jedno z najdonioślejszych odkryć medycyny i przełom w leczeniu cukrzycy. Obecnie dysponujemy kilkoma insulinami. Uważa się, że najbardziej zbliżone działaniem do insuliny wytwarzanej w warunkach zdrowia są tzw. insuliny analogowe, cały czas w niezadowalającym stopniu rozpowszechnione w Polsce. Ostatnie doniesienia o rakotwórczym działaniu jednego z analogów, mimo że niepotwierdzone, zachwiały wiarą w te preparaty. Odbiły się również na planach refundacji tych leków w naszym kraju, co oznacza, że nadal będą istniały bariery finansowe w ich stosowaniu. Nie wydaje się, żeby miało to jakiekolwiek uzasadnienie. Nie ustalono jaki wpływ na rozwój raka mają leki doustne, aczkolwiek istnieją liczne przesłanki wskazujące na korzystne, antyrakowe działanie metforminy. Jest to lek poprawiający wrażliwość na insulinę i redukujący jej szkodliwy nadmiar we krwi. Istnieją nadzieje, że może jej równoczesne stosowanie z insulinami wyleczy również nasze obawy.

Jakie gadżety przydadzą się diabetykom na co dzień?

Co ma robić diabetyk?

Według danych ze Stanów Zjednoczonych nawet do 18% przypadków nowotworu dotyczy chorych z cukrzycą. Osoby te gorzej reagują na leczenie i częściej umierają z powodu raka, co wiąże się nie tylko z samą chorobą i jej powikłaniami (w tym z depresją), ale też z problemami terapii. Potrzebne są dalsze badania, żeby lepiej poznać te zależności. Póki co wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie czujności lekarzy oraz samych chorych na wszelkie niepokojące sygnały w celu wczesnego wykrycia nowotworu, a gdy już do tego dojdzie - właściwe, interdyscyplinarne leczenie. Prawidłowo kontrolowana cukrzyca oraz szybko wykryty guz dają choremu największą szansę na powodzenie leczenia.

Reklama

Czytaj też:

9 ważnych badań dla cukrzyka

Cukrzyca typu 2 zbiera krwawe żniwo