Cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych, czyli tych, które obecnie najczęściej dotykają ludzkość. Choroba jest trudna w leczeniu i prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych, dlatego lepiej zawczasu jej zapobiegać. Jednym ze sposobów jest regularny pomiar stężenia glukozy we krwi. Początek cukrzycy typu 1 jest nagły. Cukrzyca typu 2 rozwija się wolno i wiąże się z rosnącą insulinoopornością, czyli zmniejszeniem wrażliwości tkanek na insulinę oraz względnym niedoborem insuliny. Dlatego łatwo przegapić objawy choroby na wczesnym jej etapie. Warto się badać!

Profilaktyka cukrzycy - jakie jest prawidłowe stężenie cukru we krwi?

Prawidłowe stężenie cukru we krwi wynosi od 60 do 100 mg/dl. Jeśli badanie krwi na czczo ujawni, że poziom glukozy jest nieznacznie podniesiony – mieści się między 100 a 125 mg/dl, możemy mówić o tzw. stanie przedcukrzycowym. To prawdopodobnie jeszcze nie choroba, ale sygnał, że trzeba sprawdzić, co dzieje się w organizmie.

Profilaktyka cukrzycy - jak wykluczyć chorobę?

Chcąc ostatecznie wykluczyć cukrzycę, należy wykonać tzw. test tolerancji glukozy: najpierw na czczo pobiera się krew i oznacza w niej poziom cukru. Następnie w ciągu 5 min trzeba wypić 75 g glukozy rozpuszczonej w 250–300 ml wody. Kolejne badania krwi robi się co pół godziny. Dopiero na podstawie wyniku lekarz może ocenić, czy mamy do czynienia ze stanem przedcukrzycowym czy też początkami cukrzycy.

Profilaktyka cukrzycy - jak obniżyć stężenie cukru we krwi?

Żeby doprowadzić poziom glukozy do normy, zwykle wystarcza zmiana stylu życia i regularne sprawdzanie wyników badań.

Jeśli masz nadwag ę, powinnaś schudnąć – im większa masa ciała, tym trudniej organizmowi radzić sobie z cząsteczkami cukru.

– im większa masa ciała, tym trudniej organizmowi radzić sobie z cząsteczkami cukru. Zacznij się więcej ruszać. Aktywność fizyczna zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę.

Aktywność fizyczna zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Raz na 3 miesiące badaj poziom glukozy i wynik pokazuj lekarzowi.

