Czym jest insulina?

Insulina to ludzki hormon, który obniża poziom cukru we krwi. Działa tak za pomocą różnych mechanizmów. Ułatwia zużywanie krążącej we krwi glukozy przez komórki naszych mięśni oraz tkanki tłuszczowej. Zmniejsza produkcję cukru przez wątrobę i nasila jego przekształcanie w inne związki. Stosowane w leczeniu cukrzycy preparaty insulin zastępują nasz własny hormon, którego w cukrzycy zaczyna brakować.

Analogi insuliny

Obecnie używane są sztucznie wytwarzane: ludzka insulina i tzw. analogi insuliny. Tak otrzymana insulina ludzka nie różni się niczym od naszego własnego hormonu. Ma tak samo zbudowana cząsteczkę i identyczne działanie. Analogi insuliny natomiast to związki, które od oryginalnego hormonu różnią się tylko drobnymi szczegółami budowy. Działają one tak samo jak insulina. Odmienności budowy wpływają bowiem jedynie na wchłanianie substancji. Niektóre analogi wchłaniają się szybciej niż ludzki hormon. Działają niemal natychmiast po wstrzyknięciu i stosunkowo krótko. Inne z kolei dostają się do krwiobiegu bardzo powoli. Zaczynają działać później ale ich działanie utrzymuje się kilkanaście godzin, a nawet całą dobę.

Na rynku jest też tzw. insulina izofanowa. Jest to wspomniana już insulina ludzka z dodatkiem substancji opóźniającej wchłanianie hormonu. Pozwala to wydłużyć czas działania preparatu z kilku do kilkunastu godzin. Wszystkie preparaty insulin są dobrze przebadane i bezpieczne. W odróżnieniu od stosowanych kiedyś insulin zwierzęcych (wołowych lub wieprzowych) bardzo rzadko wywołują reakcje uczuleniowe.

Kiedy stosuje się insulinę

Insulina stosowana jest u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1. Chorych na cukrzycę typu 2 leczy się insuliną kiedy leki doustne przestają być skuteczne lub są przeciwwskazane, albo gdy pojawiają się przewlekłe powikłania choroby. Ponadto chorym leczonym lekami doustnymi w pewnych szczególnych sytuacjach zamienia się czasowo te leki na insulinę. Robi się tak w okresie ciąży oraz jej planowania, jak również w trakcie karmienia piersią. Podobnie podczas nagłych, ciężkich chorób takich jak np. zapalenie płuc, zawał serca, udar mózgu, po poważnych urazach jak również w okresie okołooperacyjnym.

Jak stosować insulinę

Insulinę podaje się za pomocą wstrzyknięć podskórnych – czyli płytkich zastrzyków, które umieszczają substancję w podskórnej tkance tłuszczowej. Iniekcje wykonuje się za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanych wstrzykiwaczy, tzw. penów. Ilość zastrzyków w ciągu dnia zależy od stosowanego schematu leczenia. W cukrzycy typu 2 kiedy leki doustne przestają być skuteczne leczenie insuliną można zacząć od jednego wstrzyknięcia długo działającego preparatu na dobę. Z czasem trzeba jednak zintensyfikować leczenie. I tak zazwyczaj – tak w cukrzycy typu 1 jak i 2 – wykonuje się od 2 do 4 wstrzyknięć na dzień.

Zależnie od stosowanego preparatu zastrzyk robi się bezpośrednio przed jedzeniem lub 30 min wcześniej. Bardzo istotne jest, aby po podaniu leku zjeść posiłek. Pominięcie go grozi hipoglikemią, czyli nadmiernym spadkiem poziomu glukozy we krwi, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli więc z jakiegoś powodu nie możesz zjeść posiłku – nie bierz odpowiadającej mu dawki insuliny.

